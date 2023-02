Ein Fundraisingjob für den WWF als 17-Jährige weckte das Aktivistinnenherz der gebürtigen Jennersdorferin Sabrina Wagner. Somit war der ursprüngliche Traum, klassischen Gesang zu studieren, ausgeträumt. „Da war auf einmal die Möglichkeit da, wirklich etwas zu bewegen“, erinnert sie sich an den Motivationsschub. „Das war so einschneidend, dass mir klar war, ich möchte Biologie studieren.“

Seit Jänner teilt sich die Biologin gemeinsam mit Reinhold Schöngrundner die Geschäftsführung des Naturpark Pöllauer Tal. Wagner bringt 30 Stunden in die Funktion ein, Schöngrundner 10. „Die Option, die Geschäftsführung zu teilen, ist vom Land gekommen, damit auch Frauen in dieser Position Fuß fassen können“, spricht die Mama von zwei Buben (5 und 3 Jahre alt) von einer idealen Lösung. „Jeder kann so seine Stärken einbringen, die werden gebündelt und so das beste für den Naturpark herausgeholt.“