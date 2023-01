Die Liebe scheint oft dann zuzuschlagen, wenn man sie am wenigsten erwartet – zumindest geht es einigen Kandidatinnen und Kandidaten beim 19. Staffelfinale der Kuppel-Serie "Bauer sucht Frau" so. Nicht jeder Bauer hat nämlich tatsächlich eine Frau gefunden, so manch einer zeigt sich auch Monate nach der Hofwoche beim großen Wiedersehen im Tiroler Ort Ellmau niedergeschlagen. Beim gemeinsamen Feiern vergisst der eine oder andere seinen Herzschmerz jedoch auch wieder recht schnell – mitunter wegen der dortigen Gesellschaft.

Doch (noch) kein Happy End für die Pferdewirtin

So finden sich also auch abseits der Hofwochen noch Menschen, die es miteinander probieren wollen – oder zumindest die Nacht miteinander verbringen. In der Vorschau der 22. Folge, die am 25. Jänner ausgestrahlt wurde, wirkt es zumindest so, als wäre es auch der weststeirischen Pferdewirtin Stefanie so ergangen.

Der Forstwirt Martin aus der Oststeiermark, der gleich wie sie kein Glück in seiner Hofwoche gefunden hat, wird im Vorspann nämlich mit einer blonden Frau namens Stefanie im Bett erwischt. Wer sich schon für die Pferdewirtin gefreut hat, wird jedoch enttäuscht.

Ursprünglich Hofdame eines anderen Bauern

Denn unter seiner Bettdecke verbarg sich nicht die Stefanie aus der Weststeiermark, sondern die ehemalige Hofdame eines anderen Bauern: nämlich Schafbauer Dominik. Die beiden hatten sich bei der gemeinsamen Feier in Ellmau kennengelernt und sich gut unterhalten – wie die Nacht endete, wissen wir bereits.

Doch bei dieser Nacht soll es zumindest laut Martin nicht bleiben, der angibt, schon die ersten Gefühle für seine Steffi entwickelt zu haben. Das will er ihr auch beweisen und nimmt sie deshalb mit einer Pferdekutsche zu einer romantischen Ausfahrt mit. Was sich daraus entwickeln wird, ist derzeit noch offen – wir bleiben gespannt.