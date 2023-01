Ihr großes Glück haben die entzückende Pferdewirtin Stefanie aus dem Bezirk Voitsberg sowie der schneidige Forstwirt Martin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der 19. Staffel der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" nicht gefunden. Dabei hatte es anfangs bei beiden ganz gut ausgesehen: Martin hatte von einer Zukunft mit der Steirerin Vanessa (23) geträumt, Stefanie verspürte bereits ein Kribbeln, wenn sie Zeit mit ihrem Favoriten David (26) aus Niederösterreich verbrachte. Obwohl er selbst meinte, er könnte es sich vorstellen, umgehend mit seinen sieben Sachen bei Steffi einzuziehen, kam es dann nur noch zu vereinzelten Treffen.

Kuss, Kribbeln, Kiste

Nun konnte der Funke aber doch noch übergesprungen sein – und zwar bei Martin und Steffi. Wie im Trailer zu Folge 22 der 19. Staffel, die am Mittwoch, dem 25. Jänner 2023, um 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt wird, zu sehen ist, erwischt Moderatorin Arabella Kiesbauer die beiden gemeinsam im Bett. Sind sich die beiden im Rahmen des Abschlusswochenendes in Ellmau in Tirol tatsächlich nähergekommen?

Martin verspürt jedenfalls ein Kribbeln im Bauch, "es schaut gut aus". Auch ein Kuss des neuen steirischen "Bauer sucht Frau"-Paares ist zu sehen. Das ganze Geheimnis wird dann am Mittwochabend gelüftet.