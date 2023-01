Ein schlimmer Forstunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Vater und Sohn arbeiteten gemeinsam im Wald. Nachdem der Vater eine Fichte umgeschnitten hatte, blieb diese an einem anderen Baum in Schräglage hängen. Der Sohn ging zum Anwesen zurück, um den Traktor mit Seilwinde zu holen. Doch als er in den Wald zurückkam, sah er seinen schwerverletzten Vater unmittelbar neben dem herabgestürzten Baum liegen.