Am Dienstag, 3. Jänner, war ein 14-jähriges Mädchen zu Fuß auf dem Heimweg von einem Supermarkt nahe dem Stadion Hartberg (Martin-Luther-Platz). Sie wollte laut Polizei alleine am Geh- und Radweg über die Stefan-Seedoch-Allee nach Hause gehen. In ihren Händen trug sie die silberne Geldtasche ihrer Mutter.

Nur ein paar Hundert Meter vom Supermarkt entfernt attackierte ein unbekannter Mann - mit Sturmhaube maskiert - das Mädchen. Er stieß sie zu Boden und raubte ihr die Geldtasche samt Bargeld, Gutscheinen und Dokumenten. Er flüchtete Richtung Bundesschulzentrum Hartberg. Das Mädchen blieb unverletzt und erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Erste Überprüfungen von Personen, die auf die Beschreibung passten, bleiben erfolglos.

Täterbeschreibung

Nach dem Täter wird gefahndet. Er soll etwa 180 bis 190 Zentimeter groß sein, von mittlerer Statur, er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Jacke, schwarze Hose mit Seitentaschen sowie schwarze bzw. klobige Nike-Schuhe. Zusätzlich eine schwarze Sturmhaube und soll dunkelbraune Augen haben.

Hinweise erbeten

Die Polizei bittet mögliche Zeugen – insbesondere im Bereich Martin-Luther-Platz/Stadion Hartberg bzw. Stefan-Seedoch-Allee – sich zu melden. Auch Hinweise zum Tatverdächtigen werden (vertraulich) entgegengenommen. Hinweise an: Polizeiinspektion Hartberg, 059133/6230