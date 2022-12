In den Tagen nach Weihnachten bis zum neuen Jahren stehen bei den Steirern die Neujahrsgeiger hoch im Kurs. Der Brauch wird in der Steiermark vor allem in ländlichen Gebieten noch hochgehalten. Dabei ziehen Musiker mit ihren Blasinstrumenten von Haus zu Haus und überbringen musikalische Glückwünsche. Genau dieses von Haus zu Haus ziehen wurde am Montag einem 22-Jährigen in Dietersdorf bei Loipersdorf zum Verhängnis. Der Neujahrsgeiger wollte für seine Musikerkollegen ein Auto anhalten. Doch die 43-jährige Pkw-Lenkerin dürfte den Mann übersehen haben und konnte nicht mehr ausweichen. Sie erfasste den Fußgänger frontal.