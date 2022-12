Es war gegen 4.15 Uhr in der Nacht auf heute, Samstag (17. Dezember), als eine 48-jährige Taxilenkerin mit einer brutalen Attacke konfrontiert wurde. Vier unbekannte Fahrgäste im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren waren in einer Diskothek bei Weiz zugestiegen. Sie wollten zu einem Waldstück hinter dem Freibad von Gersdorf an der Feistritz gebracht werden.

Schon während der Fahrt prahlten die vier, Drogen konsumiert zu haben. Die Taxilenkerin hielt ihr Fahrzeug – alarmiert vom seltsamen Verhalten der Männer – bereits vor dem Freibad. Dort schlug einer der jungen Männer von hinten brutal zu. Die 48-jährige Taxilenkerin war einige Zeit benommen und erlitt Verletzungen am Kopf. Nach der Attacke ergriffen die vier Männer die Flucht.

Aus Angst vor den Unbekannten und im Schock fuhr die Taxilenkerin daraufhin zurück nach Pischelsdorf und setzte erst dort einen Notruf ab. Die Täter konnten beim Eintreffen der Polizei am Tatort nicht mehr angetroffen werden.

Vier Männer stellten sich

Am späten Nachmittag meldeten sich vier junge Männer (im Alter zwischen 17 und 21 Jahren aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bei der Polizeiinspektion Ilz und gaben zu, mit der Taxilenkerin von der Diskothek in Weiz bis zu dem Freibad in Gersdorf an der Feistritz gefahren zu sein.

Dort seien sie ausgestiegen, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Die vier Männer seien – laut eigenen Angaben - gleichzeitig aus dem Auto gesprungen und in verschiedene Richtungen gelaufen. Sie wären geflüchtet, weil sie den Fahrpreis nicht mehr hätten bezahlen können. Zu dem Angriff auf die Taxilenkerin zeigten sie sich jedoch nicht geständig.