65 Klientinnen und Klienten aus sechs Pflege- und Gesundheitseinrichtungen in der Oststeiermark und Graz nahmen an der Versuchsreihe teil: Elf Monate lang probierten sie ein oder mehrere Produkte von Karinas Wollwelt aus Naas aus, wie etwa Kopfkissen, Nackenrollen oder Felle. Studentin Christina Tansek von der Karl-Franzens-Universität Graz begleitete das Projekt wissenschaftlich im Rahmen ihrer Masterarbeit.

Das Ergebnis? Es wurde belegt, dass das Wohlbefinden der pflegebedürftigen Personen gesteigert werden konnte – und Schafbäuerin Karina Neuhold rief die neue Produktlinie "Tut gut" für den Pflege- und Gesundheitsbereich ins Leben. "Über die Jahre ist meine Begeisterung für Schafe ständig gewachsen. Mittlerweile kann ich mir keinen schöneren Beruf mehr vorstellen", sagt Neuhold.

Neben der Aufzucht der Schafe auf dem Naaser Bergbauernhof liegt ihr die Verarbeitung der Wolle besonders am Herzen. Die Palette an Wollprodukten ist in den letzten Jahren ständig gewachsen und die Idee war geboren, die Einsatzmöglichkeiten von Schafwolle im medizinischen Bereich zu erproben.

„Das Förderprogramm von EU, Bund und Land war hier ideal geeignet, um ein derart innovatives Vorhaben zu unterstützen“, sagt Iris Absenger-Helmli, Leader-Managerin von „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“. Das Leader-Programm förderte die Versuchsreihe mit 60 Prozent.