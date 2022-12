Vielfältig, hochwertig und unglaublich umfangreich ist das, was die Kunst- und Kulturschaffenden aus der Ost- und Südoststeiermark in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben. In fünf Kurzporträts stellen wir Ihnen unsere Nominierten in der Kategorie Kultur vor.

Johannes Zeiler

Nach einem Studium in Germanistik und Geschichte in Graz und einem Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar Wien begann seine Schauspielkarriere am Theater. Seit vielen Jahren macht Johannes Zeiler inzwischen aber als Film- und Fernsehschauspieler auf sich aufmerksam. So spielte er die Titelrolle in Alexander Sokurovs Drama „Faust“ (2011). Der Film feierte seine Weltpremiere im Rahmen der 68. Internationalen Filmfestspiele von Venedig, wo er den Hauptpreis, den Goldenen Löwen, gewann.

In Österreich war Johannes Zeiler unter anderem in Hauptrollen in der Fernsehserie „Cop Stories“ (2012 bis 2015) und dem Kinofilm „Deckname Holec“ (2016) zu sehen. In den drei sehr erfolgreichen deutschen Kino-Komödien „Hilfe, ich hab meine Lehrerin/Eltern/Freunde geschrumpft“ (2015/2017/2019) hatte er die Rolle des Hausmeisters „Michalski“.

Johannes Zeiler © ORF

Elfriede Scharf

Um die 70 Puppen hat Elfriede Scharf auf ihrem Dachboden in Großsteinbach schon lagern, allesamt selbstgenäht. Eine der bekanntesten: Frau Hedwig, die schrullige Haushälterin. Fast 20 Jahre ist es her, seit Scharf mit ihrem Solo-Puppenstück durchgestartet ist. "Die Vielfalt und Breite, die man in diesem Genre ausleben kann, ist für mich einfach genial", sagt Scharf. Ihre Faszination? "Dass totem Material Leben eingehaucht wird. Die Figuren werden beseelt." Sie hat auch schon Puppen für andere Ensembles gebaut, beispielsweise für das Grazer Schauspielhaus.

Außerdem ist Scharf Gründerin des internationalen Puppenspiel-Festivals "Puppille". "Wir fördern Figurentheater. Es ist mir ein großes Anliegen, dass ich diese kulturelle Vielfalt, in die ich eintauchen darf, weitergeben kann."

Elfriede Scharf © G. Muhr

Sascha Exenberger

Seit 12 Jahren lebt Sascha Exenberger in St. Kathrein im Offenegg. Auf über 1000 Metern Seehöhe ist der gebürtige Salzburger seines Glückes Schmied geworden. Durch puren Zufall hat der gelernte Koch seine Leidenschaft für Hufeisen entdeckt. Mit einem unglaublichen Gespür für Körper und Raum fertigt der 41-Jährige in seiner Werkstatt Skulpturen und kleinere Deko-Arbeiten aus Hufeisen an - vorrangig sind es lebensgroße Tiere, wie etwa Pferde, aber auch Fabelwesen und Wappentiere haben es dem Hufeisenkünstler angetan.

Vor wenigen Wochen erst eröffnete er seinen "Alm-Art-Shop" neben seinem Wohnhaus. Seine meterhohen Kunstwerke zieren nicht nur den Vogelbeer-Wanderweg in St. Kathrein am Offenegg und die Einfahrten zu zehn Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf, sondern sind bereits auf der ganzen Welt zu finden, etwa bei Frank Stronach in den USA, dem Flughafen in München oder dem Gestüt Piber.

Sascha Exenberger © Fritz Stibor

Marie Kreutzer, Johanna Scherz und Alexander Glehr

Das Filmemacher-Trio Alexander Glehr und Johanna Scherz (Film AG) und Regisseurin Marie Kreutzer sind die Köpfe hinter dem Historiendrama "Corsage". Die europäische Koproduktion ist nicht nur beim Europäischen Filmpreis 2022 am Start, sondern geht als österreichischer Beitrag auch ins Oscar-Rennen.

Nach "Die Vaterlosen (2011), "Was hat uns bloß so ruiniert" (2016), "Der Boden unter den Füßen (2019) und dem Landkrimi - Vier (2021) ist es bereits die fünfte gemeinsame Produktion der drei gebürtigen Süd-Oststeirer (Marie Kreutzer stammt aus Gleisdorf, Alexander Glehr aus Hartberg und seine Frau Johanna Scherz aus Mahrensdorf bei Kapfenstein). "Wir kennen uns seit der Filmakademie. Das gegenseitige Vertrauen macht unsere Zusammenarbeit aus", sagt Glehr über die gemeinsame Arbeit.

Auch abseits der Filmsets sind das Produzenten-Ehepaar und die Regisseurin des Öfteren gemeinsam unterwegs und in der Region anzutreffen. "Die Besuche in der Steiermark sind für mich Erholung und wichtiger Rückzugsort", sagt Kreutzer.

Regisseurin Marie Kreuzer (M.) mit Alexander Glehr und Johanna Scherz (Film AG) © Elsa Okazaki

Siegfried Reisinger

Siegfried Reisinger hat die regionale Kulturszene drei Jahrzehnte nachhaltig geprägt. Mit seinem Verein "Kunstdünger" war er unverzichtbar. Sein großes Ziel dabei: Dörfer und Städte zu vernetzen. Das ist ihm bei Jazzliebe/Ljubezen besonders gut gelungen.

Reisinger hat auch immer über den Tellerrand hinausgeschaut: "Ich habe mich um Künstler bemüht, die hier nicht bekannt waren oder sonst nie in der Region aufgetreten wären. Ich hatte das Glück, das zu können." Ein Beispiel unter vielen: die Saxophonistin und Jazzmusikerin Candy Dulfer. Legendär war der Auftritt von Jethro Tull in Feldbach. "Musikalisch noch besser war Manfred Mann", erinnert sich Reisinger.

Für sein Engagement, bei dem er selbst stets bescheiden im Hintergrund blieb, hat er den "Kultur-Oscar" der Stadt Feldbach erhalten. Weil er schwer krank ist, hat er den "Kunstdünger" aufgelöst.