Zu einem tragischen tödlichen Unfall kam es am Samstag im oststeirischen Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Am frühen Nachmittag war ein 80-jähriger Pensionist auf seiner Teichanlage am Arbeiten. Laut Polizei dürfte er versucht haben, Wasser aus einem drei Meter tiefen Brunnenschacht abzupumpen.

Dabei dürfte der Oststeirer das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte kopfüber in den Brunnenschacht.

Gefunden wurde der Mann von seiner Ehefrau und seinem Sohn, die sofort die Rettungskräfte alarmierten. Doch für den 80-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.