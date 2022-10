Vor Kurzem noch, da nagte der Holzwurm am Heimatmuseum Ilz. Auch mit Schimmel hatte man zu kämpfen. In Gefahr waren nicht nur Mauerwerk und Dachstuhl, sondern auch Exponate. Mittlerweile aber – nach einer thermischen Behandlung und einer Begasung des Gebäudes – hat die Marktgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ihr museales Kleinod wieder. Toni Ithaler vom örtlichen historischen Verein führt stolz durch die Räume, in einem besonderen Eck nimmt er Platz und erzählt: „Das ist eine alte Schusterei, eine Werkstatt, in der noch alles vorhanden ist: Holznägel, Schusterleisten, Werkzeuge. Der Schuster war ja seinerzeit nicht wegzudenken aus dem Ort. Weil man hat die Schuhe so lange repariert, bis sie wieder funktionsfähig waren“, sagt der 69-Jährige.