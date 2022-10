Bohren und löschen. Zwei Vorhaben, bei denen man wohl nicht in erster Sekunde an Hochtechnologie denkt. Trifft man den 23-jährigen Oberösterreicher Lukas Traxl, ändert sich diese Sichtweise diametral. Dabei greift Traxl eigentlich auf einen simplen Trick zurück: Er kombiniert die beiden Anwendungen. Entstanden ist aus der Idee das „weltweit erste Bohrlöschgerät“. Technologie – made in Austria –, die das Feuerwehrwesen massiv verändern könnte.