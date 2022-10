Ein 47-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw von Hartberg Richtung Kaindorf. Im Bereich Dienersdorf missachtete er eine Sperrlinie und setzte zum Überholen an. In diesem Moment kam ihm ein 39-jähriger Familienvater mit seiner 42-jährigen Frau und den beiden Kindern (fünf und zwei Jahre alt) entgegen.