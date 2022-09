Gersdorf an der Feistritz

Waffen, Drogen und mehrere Tausend Euro Bargeld bei Hausdurchsuchung gefunden

Am Mittwoch fanden Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in Gersdorf an der Feistritz Suchtgift, zehn Schusswaffen, darunter auch verbotene Waffen, und mehrere Tausend Euro Bargeld. Der 47-jährige Hausbewohner wurde auf freiem Fuß angezeigt.