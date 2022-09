Das Warten im Wettstreit um den schönsten Blumenschmuck hat ein Ende. Am Mittwochnachmittag werden bei der Schlussveranstaltung des Landesblumenschmuckbewerbs in Fernitz-Mellach die engagiertesten Blumenfreunde der Steiermark ausgezeichnet. Die 14-köpfige Jury war 39 Tage lang in der gesamten Steiermark unterwegs und prüfte nach genauen Kriterien.