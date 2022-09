Am Dienstagnachmittag ist in Neudau eine große Menge an Diesel im Lobenbach gelandet. In der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr kam es auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Neudau zu einem Dieselaustritt aus einem Notstromaggregat. Rund 150 Liter Diesel gelangten in der Folge über den Entwässerungskanal in den naheliegenden Lobenbach.