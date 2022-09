Erst in der vergangenen Woche war die Stadt Feldbach von einem Hackerangriff betroffen, jetzt ist es eine steirische Therme. Als Mitarbeiter die PCs starten wollten, kam am Sonntag die Meldung "Passwort ungültig". "Wir sind Opfer eines professionellen Hackerangriffs geworden", bestätigte am Dienstagnachmittag Gernot Deutsch, Geschäftsführer der Therme Bad Waltersdorf.