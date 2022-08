Dreiste Tat beim Stubenbergsee im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Gegen 21:45 Uhr versuchten am Freitag zwei ungarische Staatsbürger (18 und 32) einen auf einem Parkplatz abgestellten Pkw am Stubenbergsee zu stehlen. Kurz zuvor hatte der neunjährige Sohn des älteren Tatverdächtigen in dessen Auftrag den Rucksack eines Badegastes, in dem sich der Fahrzeugschlüssel befand, im Bereich eines Steges gestohlen.