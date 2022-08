Der Unfall, der vorgestern Nachmittag in Bad Waltersdorf auf dem "Friedhofsweg" geschah, zieht weite Kreise. Ein 13-jähriger Oststeirer war mit seinem E-Scooter unterwegs, ein 14-jähriger Freund auf einem Fahrrad daneben. Bei einem plötzlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, gelenkt von einer 78-jährigen Dame, wurden beide Jugendliche verletzt. Der 13-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass er in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus verstarb – jetzt wird in Folge über eine Helmpflicht bei E-Scootern diskutiert. Verhindern könnten Helme solche Unfälle aber nicht, meinen Experten.