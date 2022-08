Zwei Jugendliche wurden Montagmittag in Bad Waltersdorf (Ortsteil Sebersdorf) bei einem Unfall schwer verletzt. Laut ersten Informationen waren der 13-Jährige und der 14-Jährige mit E-Scooter unterwegs. Die Notarzthubschrauber C 12 und C 16 wurden alarmiert. Nach der Erstversorgung wurden die Jugendlichen ins Spital überstellt.

Der Unfallhergang wird noch ermittelt: Womöglich wurden sie von einem Auto erfasst/oder wollten diesem ausweichen und kamen zu Sturz.

Laut Feuerwehr sei die Bergung des Fahrzeuges noch im Gange.