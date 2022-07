Alkohol am Steuer ist einer der größten Risikofaktoren im Straßenverkehr. Schon mehrere Unfälle mit Alkohol am Steuer hatten an diesem Wochenende schwerwiegende Folgen. Auch in der Nacht auf Samstag stieg ein 17-Jähriger betrunken ins Auto. Dabei hat er nicht einmal einen Führerschein. Gegen 2.30 Uhr verlor er in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit dem Pkw seiner Stiefmutter in einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug. Laut Polizei, dürften die Burschen viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Der Pkw krachte gegen ein Schild und das Auto überschlug sich.