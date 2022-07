Sie betreiben mit ihrem Bruder Martin Fritz die Bollwerk Entertainment Group und haben unter diesem Namen schon einige Lokale eröffnet und auch geschlossen. Angefangen hat alles mit dem "Granitzer" in St. Kathrein am Offenegg, neu ist der Seehof am Stubenberger See. Was war für Sie das bedeutendste Lokal, das Sie beide eröffnet haben?

STEFAN FRITZ: Das wird für mich immer das "Last Exit" in der Lederergasse sein. Das war mein erstes Lokal. Ich kann mich noch genau an den Tag der Eröffnung erinnern. Ich war so nervös, wir wussten ja nicht, ob das bei den Leuten ankommt. Donnerstags um 17 Uhr haben wir aufgesperrt, um 17.05 Uhr war das Lokal voll, bis 6 Uhr in der Früh. Die ersten fünf Jahre haben wir jeden Tag offen gehabt.