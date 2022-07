Der vor einem Jahr eingeleitete Verkauf der Therme Loipersdorf dürfte heute vollzogen werden. Laut Medienberichten soll bei der finalen Gesellschaftersitzung am Freitagvormittag der Zuschlag an eine regionale Investorengruppe rund um die Betreiber des Kurhauses in Bad Gleichenberg gehen.

Die Eigentumsverhältnisse bei dem oststeirischen Leitbetrieb, zu dem auch ein Kongresszentrum und das Hotel Sonnenreich gehöreh, sind nicht einfach: Seit dem Verkauf des 85-prozentigen Landesanteils im Jahr 2002 ist die Therme auf vier Gesellschaften aufgeteilt. An der Thermalquellen-Gesellschaft sind sechs Umlandgemeinden auch direkt beteiligt. Fürstenfeld besitzt fünf der zwölf Gemeindeanteile, Loipersdorf vier, jeweils einen halten die Gemeinden Söchau, Großwilfersdorf und Unterlamm. Beteiligungen an der Therme halten auch noch das Land, Banken und Private. In der Regierungssitzung am Donnerstag hat das Land, das noch vier Prozent der Therme besitzt, den Jahresabschluss für die Thermengesellschaft beschlossen.

Zwei potenzielle Käufer sollen nach dem von der Agentur Deloitte begleiteten Verkaufsprozess bis zum Schluss noch in engerer Auswahl gestanden sein. Letztlich dürfte die Therme an ein regionales Konsortium rund um die Südoststeirer Jörg Siegel, Daniel Freismuth und Peter Hochleitner gehen. Sie haben mit der SHR-Thermen und Hotelbeteiligungs GmbH erst im Vorjahr das Kurhaus Bad Gleichenberg übernommen.

Neue Quelle erschlossen

Doch warum wird der Tourismusbetrieb, der 210 Personen direkt beschäftigt und jährlich mehr als 550.000 Besucher anlockt, überhaupt verkauft? Laut den Eigentümern soll in das größte Thermalbad der Steiermark weiter investiert werden. Im Vorjahr wurde mit der Bohrung einer vierten Thermalquelle begonnen. Mit dem neuen Investor soll die Zukunft des Leitbetriebs langfristig abgesichert werden.