Diesen Sommer geht es in der Oststeiermark wieder rund. Konzerte, Festivals und haufenweise Veranstaltungen stehen im Kalender. Die "Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark" - eine Initiative, die den Ausbau an kulturellen und regionalen Kulturangeboten fördert - nahm die Wiederbelebung der Kulturbranche nach Corona zum Anlass und bietet nun in Kooperation mit drei Veranstaltern ein Kombi-Ticket an.