Zahlreiche Karrieren sind im steirischen Fußball-Unterhaus am Wochenende zu Ende gegangen - bemerkenswert ist jene von Markus Kriendlhofer. Nach 34 Jahren im Verein und 23 Jahren in der Kampfmannschaft von Nestelbach ist der 41-Jährige am Samstag das letzte Mal für seine Mannschaft eingelaufen. "Emotional", sagt er. "Ich bin normalerweise keiner, der nah am Wasser gebaut ist."