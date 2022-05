In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr Pinggau zu einem Garagenbrand nach Haideggendorf alarmiert. Beim Eintreffen wurde von Einsatzleiter Harald Hönigschnabl folgende Lage vorgefunden: "Eine Garage, in der sich zwei Fahrzeuge befanden, stand in Brand. Starker, dichter Rauch drang bereits aus den Garagentoröffnungen."