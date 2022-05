So etwas erleben selbst langjährige Polizisten auch nicht jeden Tag: Nach einem Hinweis führten Beamte am Mittwoch in Fürstenfeld eine Kontrolle bei einem Fahrzeug durch - und wurden dabei in vielerlei Hinsicht fündig. Das Ergebnis: Die beiden Insassen, zwei weißrussische Staatsbürger (25), wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt.