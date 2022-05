Zeit für ein Interview? Hm, schwer unterzubringen, denn der Zeitplan von Lena Weissenbacher ist straff. Die Schülerin der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Vorau ist vor Kurzem erst von ihrem fünfwöchigen Praktikum in Irland zurückgekommen, und jetzt macht sie ein Praktikum in einem Kindergarten.