Buschenschankjause oder Grillkotelett? Dixie oder steirische Volksmusik? Weiterbildung oder Entspannung? Am 29. Mai wird es nicht nötig sein, sich zu entscheiden, denn der Gleisdorfer Klosterpark verwandelt sich wieder in ein Gartenfest. Von 10 bis 18 Uhr kann man Natur, Musik, Kulinarik, Garten und Kunsthandwerk an einem Ort erleben.