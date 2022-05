Links und rechts der Straße sind die Äcker frisch umgegraben und die Saat ist ausgebracht. Es riecht nach Landluft. In wenigen Wochen werden hier Mais, Weizen, Soja oder andere Feldfrüchte gedeihen. Nur auf einem zwölf Hektar großem Feld in Neudau in der Oststeiermark findet keine Aussaat statt, heuer nicht und auch nicht in den kommenden Jahren.