Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B 72 zwischen Weiz und Anger unterwegs. In Grub kam er in einer Linkskurve aus eigenem Verschulden zu Sturz, dabei erlitt er Verletzungen noch unbestimmten Grades.

Ein nachkommender Motorradfahrer war Augenzeuge des Sturzes gewesen und kam seinem Kollegen sofort zur Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Oststeirer ins LKH Weiz eingeliefert.