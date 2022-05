"Manchmal, da fehlen einem einfach die Worte", so beginnt ein Posting der Freiwilligen Feuerwehr Mönichwald auf Facebook am 1. Mai. Darunter ein Foto, das einen umgefallenen Maibaum zeigt. Offensichtlich wurde er abgesägt. Kameraden der FF Mönichwald hätten den Baum am Sonntagmorgen so vorgefunden, heißt es in dem Posting. "Mit Entsetzen", hätten sie feststellen müssen, dass "der erst wenige Stunden zuvor aufgestellte Maibaum, das Opfer von Vandalen wurde".