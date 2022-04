Im vergangenen Juni begann der Prozess in Fürstenfeld gegen die spanische Firma "Eurogine", die Verhütungsspiralen herstellt. Rund 750 Frauen beteiligten sich an einer Sammelklage, nachdem es zu Problemen mit dem Verhütungsmittel gekommen ist. Mehrere Verfahren starteten daraufhin, eines eben am Bezirksgericht Fürstenfeld. Nun ist ein schriftliches Urteil ergangen, es ist nicht rechtskräftig.