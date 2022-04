Ein 84 Jahre alter Oststeirer ist am Mittwochnachmittag in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) beim Reparieren eines Hochsitzes bei regnerischem Wetter ausgerutscht und abgestürzt. Der Schwerverletzte rief um Hilfe, aber niemand konnte ihn hören. Er schleppte sich zu seinem in der Nähe stehenden Traktor und konnte noch zu seinem Anwesen fahren, wo seine Frau die Rettungskräfte verständigte, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.