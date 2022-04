Vermutlich ein technischer Defekt führte Mittwochfrüh in Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zum Brand eines Gebäudes, in dem ein Heuriger untergebracht ist. Gegen 7.30 Uhr entdeckte eine 65-Jährige im Heurigen, der direkt an ihr Wohnhaus angrenzt, eine starke Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg rasch gelöscht werden.