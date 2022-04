Frei nach dem Motto "hereinspaziert" öffnen Betriebe und Unternehmen in der Oststeiermark am 19. Mai von 17 bis 21 Uhr zur "Langen Nacht der Karriere" ihre Türen. Während die einen Besichtigungstouren anbieten werden, gibt es im Schotter- und Betonwerk Strobl sogar ein "Job-Speeddating", dort werden vom Lkw-Fahrer bis hin zur Bürokraft die Berufe vorgestellt. "Danach laden wir zu Getränken und Cocktails an die Bar. Ganz ungezwungen", verrät Geschäftsführerin Christina Mayer.