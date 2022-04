Das Land und das gesellschaftliche Leben blühen wieder auf – und mit ihnen die Apfelbäume. Passend dazu wurde nach fast drei Jahren pandemiebedingter Pause das Apfelblütenfest in Puch bei Weiz in seiner 28. Auflage zum großen Comeback der steirischen Hoheiten. Schließlich stand endlich wieder eine Krönung an: Und so wurden Apfelkönigin Ulrike I. und ihre Prinzessin Helene I. inthronisiert. Unter royalem Beifall, versteht sich – etwa mit Gästen aus dem Ausseerland wie Narzissenkönigin Petra Ladreiter und der steirischen Mostkönigin Hanna I.