In den vergangenen beiden Jahren musste die Südsteiermark Classic coronabedingt pausieren. Umso größer ist bei Teilnehmern und Fans die Freude, dass die beliebte Oldtimer-Rallye dieses Wochenende endlich wieder durchstartet. Und wie: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums sind die historischen Boliden heuer erstmals nicht nur an zwei, sondern an drei Tagen in der Süd-, Ost- und Südosteiermark sowie rund um Graz unterwegs. Vom 21. bis 23. April müssen die 160 Teams aus 10 Nationen 22 Sonderprüfungen mit einer Gesamtstrecke von 520 Kilometern bewältigen. Wie immer steht beim Kampf um Minuten und Sekunden nicht die Schnelligkeit, sondern Gleichmäßigkeit im Fokus.