Mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw ist ein führerscheinloser Steirer in Niederösterreich vor der Polizei geflüchtet. Der 25-Jährige hatte sich nach Angaben der Exekutive vom Dienstag in Wiener Neustadt einer Anhaltung widersetzt und sich danach auf der Südautobahn (A2) eine rasante Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen geliefert. Gestoppt wurde der Lenker in Scheiblingkirchen-Thernberg (Bezirk Neunkirchen), wo eine Straßensperre errichtet worden war.