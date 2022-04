Diese "gut behüteten" KTM-Fans blasen der MotoGP den Marsch

Zum Anhören. Jahrelang sorgte am Red Bull Ring eine "gut behütete" Fangruppe um Fritz Dorn für Aufsehen. Nun haben sie einen "KTM-Marsch" komponiert, der von der Musikkapelle Schölbing am Sonntag am KTM-Stammsitz präsentiert wird.