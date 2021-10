Einen Baum weniger gibt es in Gleisdorf: Ein Pkw-Lenker hatte am Mittwoch die Einfahrt zum Hauptplatz verfehlt und sorgte für mächtigen Schaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw prallte mit großer Wucht gegen einen Betonpoller, einen Postkasten und fällte einen Baum © Stadtgemeinde Gleisdorf

Am Mittwochvormittag passierte in der Gleisdorfer Innenstadt ein nicht alltäglicher Unfall: Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war auf dem Einbahnring am Florianiplatz unterwegs und wollte links in Richtung Hauptplatz einbiegen.