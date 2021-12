Facebook

13. Dezember: 13-jähriger Stockweitschütze qualifizierte sich für die U16 EM

In toller Form präsentiert sich derzeit der Stockweitschütze Maximilian Moser vom ESV Altenmarkt. Der erst 13-Jährige holte beim Österreichcup in Winklarn bei Amstetten in der U16 Rang zwei und qualifizierte sich damit für die Europameisterschaft, die im Februar in Südtirol stattfindet. "In der Mannschaft ist eine Medaille drinnen, im Einzel kommt es auch auf die Tagesverfassung an", sagt Vater und Trainer Alois Moser. Bis dorthin wird in Wolfau auf der Weitensportanlage eifrig trainiert. Zu Hause in Altenmarkt wird zusätzlich auch mit leichtem Krafttraining begonnen (Josef Summerer).