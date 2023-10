Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Hartberg Fürstenfeld.

3. Oktober: Morgen kann man sich kostenlose LED-Radventillichter am Hartberger Hauptplatz abholen

Radfahren in der Dämmerung oder bei Dunkelheit kann gefährlich werden. Genau aus diesem Grund setzt das Land Steiermark gemeinsam mit dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) eine neue Aktion um. Unter dem Motoo "hellO - nice to see you" werden an fünf Standorten in der ganzen Steiermark kostenlose LED-Radventillichter in vier verschiedenen Farben angeboten. Auch am Hartberger Hauptplatz kommen am 4. Oktober Radfahrer zwischen 8 Uhr und 15 Uhr auf ihre Kosten und können sich die leuchtenden Sicherheitselemente abholen.

LED-Radventillichter morgen am Hauptplatz Hartberg abholen © (c) Kuratorium fuer Verkehrssicherhe

3. Oktober: Zwei ukrainische Ausnahmetalente zeigen ihr Können am Klavier

Roman und Oleksandr Fediurko sind zwei Ausnahmetalente am Klavierflügel und werden am Donnerstag, 5. Oktober um 19.30 in der Stadtwerke Hartberg-Halle mit ihrem Klavierkonzert das Publikum begeistern. Roman, 19 und Oleksandr, 14 Jahre, haben mit fünf Jahren den Klavierunterricht begonnen. 2021 kam Roman im Rahmen eines Stipendiums an die Universität für Musik und darstellende Kunst nach Graz.

Im März 2022 folgten ihm nach Kriegsbeginn seine Mutter und sein jüngerer Bruder Oleksandr, er besucht das Musikgymnasium Dreihakengasse in Graz, ist auch Klavierschüler in einem Hochbegabtenlehrgang in Graz und hat in seiner Altersklasse bereits Wettbewerbe gewonnen. Beeindruckend ist auch die Karriere von Roman, der trotz seiner Jugend viele internationale Wettbewerbe gewonnen hat. So gingen jüngst die ersten Preise von Arizona, der Robert Schumann-Klavierwettbewerb in Düsseldorf und ein Schweizer Wettbewerb an ihn, dazu ein vierhändiger Wettbewerb mit seinem Bruder in Belgien. „Mein Focus ist nun auf dem Wettbewerb in New York und einer Orchestertournee in Südkorea und im Dezember in Spanien."

Es ist auch ein hochklassiges Programm, das die beiden jungen Künstler in der Stadtwerke Hartberg-Halle präsentieren werden, mit Werken von Bach, Scarlatti, Brahms, Schumann, Kossenko und weiteren Komponisten. (Johann Zugschwert)

Roman Fediurko, 19 Jahre alt und Gewinner vieler internationaler Klavierwettbewerbe © (c) ZUGSCHWERT

3. Oktober: Jazz in einer neuen Dialektik beim Schlosskonzert

Mit dem Programm „Urban Dialects“ eröffneten die Musiker um Bandleader Patrick Dunst die Herbstsaison der Schlosskonzerte in Pöllau. In seinen Eigenkompositionen produziert das Quartett ungewöhnliche Anklänge an ethnische Grooves mit besonderen Klangfarben und großer Virtuosität, weitab vom traditionellen Jazz. Mit Patrick Dunst, Flöte, Klarinette und Saxophon, musizierten Grilli Pollheimer, Schlagzeug, Lukas Raumberger am Kontrabass und Viola Hammer, Klavier, und ernteten viel Beifall. (Johann Zugschwert)

Jazz in einer neuen Dialektik beim Schlosskonzert © (c) ZUGSCHWERT

3. Oktober: Schüler standen mit englischen Musicals auf der Bühne

Die Schülerinnen der zweiten Klassen der Mittelschule Gerlitz in Hartberg präsentierten englische Musicals und begeisterten damit ihr Eltern. Die Native Speakerin Natasha Flicker schaffte es, das Beste aus den jungen Talenten herauszuholen und ihre individuellen Stärken zu betonen. Beim Auftritt sammelten die Kinder Bühnenerfahrung, sie meisterten das Englische souverän und lernten Körpersprache und Ausdruck einzusetzen.

Die Schüler begeisterten bei ihrem Auftritt © KK

2. Oktober: "Erntedank-Konzert" in der evangelischen Kirche

Die Grazer Akademische Philharmonie unter der musikalischen Leitung von Musikschuldirektor Alfred Reiter gastierte für ein "Erntedank-Konzert" in der Fürstenfelder Heilandskirche. Auf dem Programm standen ausgewählte Werke von Josef Haydn, Johannes Brahms oder Antonín Dvořák. Als Solisten brillierten Magdalena Moser (Orgel), Thomas und Andreas Pfingstl (Trompete). Durch den musikalischen Abend mit seinem breit gefächerten Hörgenuss auf höchstem Niveau führte Pfarrer Karlheinz Böhmer. Die Grazer Akademische Philharmonie wurde 2007 vom Fürstenfelder Philipp Mayer gegründet.

Musikschuldirektor Alfred Reiter dirigierte das "Erntedank-Konzert" in der evangelischen Heilandskirche Fürstenfeld © Gerald Hirt

2. Oktober: Beim Oktoberfest wurde zum Abschluss noch einmal gefeiert

Am 30. September ging das diesjährige und damit 54. Oktoberfest zu Ende. Zum Abschluss standen die DSDS-Stars Big N mit seinem Hit "Lets Bounce" und Schmitty mit seinem "Lied für Leony" auf der Bühne. Die Stimmung unter den Gästen war ausgelassen. Nicht nur im Inneren, sondern auch im Außenbereich, wo sich Besucher bei Riesenrad, Autodrom und anderen Stationen vergnügten.

Die Stimmung beim Oktoberfest war ausgelassen © Elias Kappel

2. Oktober: Sparkasse feierte Jubiläum mit einem Konzert

Mit einem Platzkonzert auf dem Hauptplatz in Pöllau feierte die Privatstiftung Sparkasse Pöllau das 20-jährige Bestehen. Eingeleitet vom Jugendblasorchester Jumbo von der Musikschule Pöllau-Vorau und dirigiert von Kapellmeister Anton Mauerhofer, musizierte anschließend die Musikkapelle Pöllau unter Rainer Pötz. Nach den Grußworten von Robert Buchberger und Vorstandsdirektor Johannes Kielnhofer sprachen in einer Videozuspielung die damaligen Gründungsmitglieder Rupert Flicker, Robert Narnhofer, Werner Bruchmann und der nunmehrige Vorsitzende Robert Buchberger über die Entstehung der Privatstiftung Sparkasse Pöllau. In den 20 Jahren wurden 150 Gemeinwohlprojekte sowie Vereine und Institutionen in der Region unterstützt, sowie weitere Leistungen im wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Sparkasse Pöllau erbracht. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der festliche Abend.

Die Sparkasse Pöllau feierte ihr Jubiläum mit einem Platzkonzert © Johann Zugschwert

2. Oktober: Neuer Kinderarzt offiziell begrüßt

Mit Anfang Oktober hat Christoph Rodler als neuer Kinder- und Jugendfacharzt in Hartberg seine Ordination eröffnet (wir berichteten). Er ist in die Räumlichkeiten von Philipp Kahl in der Innenstadt eingezogen. Zur Neueröffnung gratulierten Bürgermeister Marcus Martschitsch und Gemeinderat Paul Klingenstein Rodler und dessen Frau Michaela, die in der Praxis mitarbeiten wird. Mit Blumen im Gepäck besichtigten die Politiker die neu gestaltete Ordination und wünschten alles Gute. Der Ortschef zeigte sich zudem erfreut darüber, dass die Bezirkshauptstadt damit nun wieder zwei besetzte Kinderarzt-Kassenstellen – mit Ernst Paar und Rodler – hat.

Paul Klingenstein und Marcus Martschitsch gratulierten Christoph Rodler und seiner Frau © KK

2. Oktober: Neue "Peopleothek" in Pöllau eröffnet

Bei der Eröffnungsfeier der neuen "Peopleothek" - die Namenskreation stammt vom Mittelschüler Valentin Siebenhandl – in der Naturpark Mittelschule Pöllau wurde mehrmals von den Festrednern der Begriff "schwere Geburt" strapaziert. Der Geburtsvorgang war tatsächlich nicht ganz einfach. Bücherei-Leiterin Kathrin Winkler hatte im Vorfeld mehrmals bekundet, mit der Bücherarmada am angestammten Standort im Schloss verbleiben zu wollen. Der Pakt war aber besiegelt, dass nach der Generalsanierung der Mittelschule die gute, alte Bücherstube dorthin verlegt wird. "Es war keineswegs Liebe auf den ersten Blick", gab Winkler bei ihrer Ansprache offenherzig zu, bei den Erstgesprächen mit den Verantwortlichen der Mittelschule, allen voran Schulleiter Gernot Kraußler, keine offenen Türen eingerannt zu haben. Auch Kraußler sprach von einer holprigen Startphase. "Umso schöner, dass wir es geschafft haben, die Steine gemeinsam aus dem Weg zu schaffen", gab Winkler ihrer Freude über das gelungene Projekt Ausdruck.

Überaus glücklich über den "Start in eine neue Ära" zeigte sich auch Winklers Vorgänger als Büchereileiter, Alt-Bürgermeister Siegfried Stalzer. In seinem detaillierten historischen Rückblick vergaß er nicht den Namen des damaligen Arztes Ludwig Ressavar zu nennen, dessen Handschrift die 1902 aus der Taufe gehobene "1. Deutsche Volksbücherei" in Pöllau trug.

Das politische Gezänk im Vorfeld über die relativ hohen Inventar- und Übersiedlungskosten war an diesem Festtag vergessen. Bürgermeister Josef Pfeifer zeigte mit dem neuen Bildungs- und Informationszentrum ebenso hochzufrieden wie Landtagsabgeordneter Hubert Lang und die anwesenden Ehrengäste, darunter Michaela Haller, Geschäftsführerin des Lesezentrums Steiermark, und Referatsleiterin Ulrike Einwallner vom Land Steiermark. Die Segnung der "Peopleothek" nahm Pfarrer Deogratias Ntikhazhorea vor.

Bahn frei für die Leseratten: Hubert Lang, Josef Pfeifer, Kathrin Winkler, Gernot Kraußler und Pfarrer Deogratias © Franz Brugner

29. September: Schmuckdesignerin Petra Glatz veröffentlicht eigenes Buch

Die oststeirische Schmuckdesignerin Petra Glatz ist nicht nur mit ihrem Lable "Wisdom of the source" erfolgreich unterwegs. Denn erst vor kurzem veröffentlichte sie gemeinsam mit Henry Goldborn ihren ersten eigenen Roman "Wirklichkeit oder Illusion - Erinnerungen aus der Zukunft". Auf dem Cover ist das unverwechselbare Symbol ihrer Schmuckkollektion zu erkennen. Dabei geht es aber in keiner Art und Weise um ihre Accessoires. "Wir haben darin ein positives Zukunftsbild mit Frieden, Liebe und Harmonie gezeichnet", erklärt Glatz. Damit will sie dem derzeitigen "Trend zum Schwarzmalen" entgegenwirken. Erhältlich ist der Roman bei den beiden Autoren, dem Jim Humble Verlag und demnächst auch im Großhandel.

Der Roman ist beim Vorabverkauf bereits gut angekommen © kk

28. September: Wirtschaftskammer war "on Tour"

Im Rahmen des "WKO on Tour"-Tages war die Wirtschaftskammer in Stubenberg am See unterwegs und hat Unternehmer vor Ort besucht. Darunter waren Obst Stelzer GmbH, Boutique Hotel Erla, Uwe Zunzer und ceton GmbH. Vizepräsident Andreas Herz, Regionalstellenobmann Christian Sommerbauer und Regionalstellenleiterin Simone Pfeiffer blickten dabei hinter die Kulissen und tauschten sich mit Gewerbetreibenden aus. "Der persönliche Kontakt mit den Mitgliedern ist, gerade in Zeiten der Digitalisierung, ein wertvoller Fixpunkt und wird auch weiterhin forciert", sagten die WKO-Verantwortlichen.

Beworben wurde im Rahmen der Tour auch die Initiative "meinjob Oststeiermark". Mit der Initiative will man Auspendler für Jobs in der Region begeistern. Mittlerweile nehmen daran bereits 60 Betriebe teil und bieten im Rahmen der Plattform aktuell rund 170 Jobmöglichkeiten an.

Die Wirtschaftskammer stattete Unternehmen einen Besuch ab © KK

27. September: Sprachkurse starten im Herbst

Im Sprachenressourcenzentrum in Birkfeld starten im Oktober wieder die Sprachkurse, die von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Rettenegg bis Weiz, von Anger bis Pöllau bei Hartberg wahrgenommen werden. Was wird in diesen Winterkursen angeboten? Vom Englisch für echte Anfänger, Englisch für Grundschulkinder bis Englisch für Fortgeschrittene oder Firmen, Italienisch von Grund auf bis zur Konversation, Spanisch für Reise und für Fortgeschrittene, Französisch als Grundkurs oder Deutsch als Fremdsprache (speziell auch für Ukrainerinnen und Ukrainer).

Start ist im Oktober, Kosten für die 15 Einheiten sind 120 Euro (60 für Kinder bei 10 Einheiten). Anmeldung: sprachenzentrum.birkfeld@aon.at, Tel. 0664-575 37 82 (Wolfgang Pojer). Mehr Infos: www.sprachenfit.at

Karin Scherf-Kachelmaier ist Trainerin für Spanisch und Italienisch © Privat

25. September: Fürstenfeld: „Bühne frei“ für Cradle Collective

Im Minitheater Altenmarkt wurde letztes Wochenende ausnahmsweise nicht Theater gespielt. Stattdessen hieß es „Bühne frei“ für die österreichische Band Cradle Collective, wobei der Bandname für „Ursprung“ oder „Wurzeln“ im Herzen der Südoststeiermark steht.

Im Sommer 2022 veröffentlichte das Musiker-Quartett mit Florian Trummer, Egon Marbler, Claus Konrad und Martin Maitz ihr drittes Album „Day & Night“ mit zehn neuen Eigenkompositionen, breit gefächert von Pop über Blues bis hin zu Singer-Songwriter. (Gerald Hirt)

Cradle Collective begeisterten zahlreiche Zuhörer im Minitheater Altenmarkt © Gerald Hirt

22. September: 15 Bäuerinnen und 700 Steirerschnitzerl

15 Bäuerinnen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld waren vor Kurzem beim Kulinarikfest im Innenhof der Landwirtschaftskammer in Graz dabei. Es wurden 700 Steirerschnitzerl mit Kartoffelsalat und Steirerweckerl frisch gebacken und auch verzehrt. Die Bäuerinnen freuten sich über regen Andrang bei ihrem Stand, berichtet Maria Fink, Bezirksbäuerin-Stellvertreterin.

15 Bäuerinnen aus dem Berzik waren beim Kulinarikfest vertreten © Maria Fink/privat

21. September: Gehen und radeln für die Natur

Bis inklusive morgen, 22. September, lädt die Ökoregion Kaindorf zum Gehen und Radeln für die Natur ein. Egal aus welcher Region, wer 100 Kilometer zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt und sich auf der Homepage www.oekoregion-kaindorf.at registriert, der sorgt dafür, dass in der Ökoregion ein neuer Baum gepflanzt wird. Passieren muss das ganze zwischen 16. und 22. Oktober, eine Nachregistrierung ist allerdings möglich. "Wir haben auch ganze Firmen, die sich als Gruppe dafür angemeldet haben", erzählt Verantworliche Margit Krobath. Wer in der Gruppe sogar 500 Kilometer schafft, der bekommt zudem eine Urkunde und eine Baumpatenschaft. Kontrolliert wird das Ganze aber nicht. "Wir vertrauen, dass uns die Teilnehmer die Wahrheit sagen", sagt Krobath und freut sich auf viele neu gepflanzte Bäume.

Für 100 Kilometer radeln oder gehen wird ein neuer Baum gepflanzt © Susanne Rauschenbach

21. September: McDonald's beim Gewerbepark in Fürstenfeld eröffnet

Direkt am Knoten zur S 7 beim Gewerbepark in Fürstenfeld wurde nun das erste Unternehmen, eine McDonald's-Filiale, eröffnet. Bürgermeister Franz Jost zeigt sich ob der Eröffnung begeistert: "Josef Pfundner war einer der ersten Unternehmer, die sich für den künftigen neuen Verkehrs-Frequenzpunkt entschieden haben. Eine sicher sehr kluge Entscheidung, sich an einem hochrangigne Verkehrspunkt und demnach auch an einem international frequentieren Ort zu situieren". Mit einem doppelten Drive-In will man an dem Standort viele Kunden anlocken.

Neben dem Ortschef und den Besitzern der Filiale freuten sich auch Vize-Bürgermeister Roland Gogg (VP), Vize-Bürgermeister Harald Peindl (Grüne), Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer und zahlreiche andere Ehrengäste, darunter auch Landtagsabgeordneter Hubert Lang (VP) über die Eröffnung der Filiale.

Viele Gäste freuten sich über die Eröffnung der neuen McDonald's-Filiale © Livia Steiner

21. September: Hartberger Feuerwehrjugend übte in Stubenberg am See

Vor kurzem veranstaltete der Abschnitt 2 im Bereichsfeuerwehrverband Hartberg seine 12-Stunden-Abschnittsjugendübung in Stubenberg am See. Für die Organisation zeichnete sich die Feuerwehr Stubenberg unter der Federführung des Jugendbeauftragten Harald Laibacher verantwortlich. In Form eines Stationenbetriebes absolvierten die Jugendlichen mit ihren Betreuern die verschiedenen Übungen. Auf dem Programm standen unter anderem eine Fahrt mit dem A-Boot, Zielspritzen, Minigolf und ein Tandemrad-Parkour. Zur Vorbereitung auf den Wissenstest im Spätherbst wurde eine Station zur Gerätekunde hinzugefügt. Nach einem Besuch im Freizeitpark endete der Tag mit einem gemeinsamen Grillen im Rüsthaus Stubenberg.

An der Abschnittsjugendübung nahmen insgesamt 58 Jungflorianis sowie 29 Betreuerinnen und Betreuer der Wehren Blaindorf, Hirnsdorf, Kaibing, Kaindorf, Obertiefenbach, St. Johann und Stubenberg teil. Die Feuerwehr Stubenberg bedankt sich nicht nur bei allen Jugendlichen für ihre vorbildliche Disziplin und Motivation, sondern auch bei den Feuerwehren, Jugendbetreuern und Eltern der Feuerwehr-Jugendlichen für ihr Vertrauen. Darüber hinaus gebührt sämlichen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung und Sachspenden Dank, wie die Feuerwehr betont. Neben der Gemeinde Stubenberg beteiligten sich zahlreiche Gastrobetriebe und Nahversorger aus Stubenberg, Weiz, Kaindorf, Blumau und Pischelsdorf.

In Stubenberg am See fand jüngst eine 12-Stunden-Abschnittsjugendübung statt © Matthias Novacek, BFV Hartberg

20. September: Starköchin Cornelia Poletto dreht in der Oststeiermark

Drei Tage ist Sterneköchin und Kochbuchautorin Cornelia Poletti in der Steiermark unterwegs. Es wird verkostet, gekocht und fotografiert - es werden aber auch Videos für Social Media gedreht. Unter anderem entsteht dabei für "Iss was, Hase?!“. "Die Steiermark wurde mir schon im Vorfeld als kulinarische Schatzkammer Europas beschrieben und nach einem halben Tag kann ich das absolut bestätigen", gerät Cornelia Poletto ins Schwärmen.

Zwei Folgen werden in Graz, der Oststeiermark und im Thermen- und Vulkanland gedreht: von Graz mit kulinarischem Stadtrundgang über den kulinarischen Osten mit Almenland Stollenkäse und Naturwelten Mixnitz (Wild) bis ins Thermen- und Vulkanland mit Besuch von der Vulcano Schinkenmanufaktur, der Berghofer Mühle, Verkostung bei Alois Gölles und im House of Whiskey, Gin and Rum führt die Reise. Zum krönenden Abschluss kocht Cornelia Poletto gemeinsam mit Richard Rauch in seiner Kochschule. Nachzuhören sind die Folgen ab Mitte Oktober. Am 1. Oktober erscheint bereits ein Teaser zur ersten Steiermark-Folge.

Dennis Wilms, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Cornelia Poletto und Michael Feiertag (GF Steirische Tourismus & Standortmarketing GmbH) © (c) Elisabeth Perl

20. September: Erfolg für die Feuerwehr Stubenberg bei Wasserwehr-Leistungsbewerben

Anfang und Mitte September fanden der Landes- sowie der Bundes-Wasserwehr-Leistungsbewerb in Wildon und Lebring statt. Die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg konnte in beiden Bewerben überzeugen. Beim Landesbewerb heimsten 17 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg in allen drei Kategorien Gold, Silber sowie Bronze ein.

Beim Bundesbewerb, der nicht nur spannende Aufgaben umfasste, sondern auch körperlich sehr anstrengend ist, nahmen mit Franz Windhaber, Christian Almer, Fabina Peza und Alexander Hauer vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg teil.

Bewerbsteilnehmer- und teilnehmerinnen der Freiwilligen Feuerweht Stubenberg am See © FF Stubenberg am See

19. September: Akuter Handlungsbedarf zur Erhaltung der Kirche St. Anna

Die Filialkirche St. Anna ist eine im Jahre 1499 errichtete gotische Kirche auf der Anhöhe etwa auf halbem Weg von Hartberg nach Pöllauberg. Die ursprüngliche bauliche Substanz und die Ausstattung haben wenig Veränderung erfahren, was aus heutiger Sicht als Glücksfall gelten kann. Umgeben von Wiesen und Weingärten ist die kleine Kirche besonders beliebt für Taufen, Trauungen und sonstigen feierlichen Anlässen sowie Ziel von Pilgern und Wanderern. Nach der letzten Generalsanierung vor 40 Jahren und kleineren Sanierungs-arbeiten 2016 in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, besteht zur Erhaltung der Bausubstanz nun akuter Handlungsbedarf. Konkret sind aus der professionellen Befundung die Dach- und Fassadenflächen zu renovieren sowie die Holzbalken zu erneuern, dies sind die großen Kostenträger, dazu kommen kleinere Renovierungsmaßnahen im Innenbereich. Da der im Kostenvoranschlag genannte Betrag von 269.000 Euro vom Kirchenausschuss St. Anna nicht getragen werden kann, bittet dieser zur Erhaltung dieser historisch wertvollen Bausubstanz um Unterstützung durch Spendengelder. Dazu wurde bei der Raika Hartberg das Spendenkonto eingerichtet: „Raika HB AT50 3840 3001 0001 4811 Kontowortlaut: Pfarre Hartberg Spendenkonto St. Anna“. Natürlich sei die örtliche Bevölkerung bereit, zusammen mit dem Kirchenausschuss und dem Kulturverein St. Anna auch Eigenleistungen zu erbringen, sagt Gerlinde Jeitler, Vorsitzende des Kirchenausschuss St. Anna. Am 17. September findet um 17.30 Uhr in der Kirche ein Konzert mit dem Männerchor „Gentlemen Voices“ unter Hannes Löschberger statt, alle Spenden kommen der Kirchenrenovierung zugute. (Johann Zugschwert)

Akuter Handlungsbedarf zur Erhaltung der Kirche St. Anna © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

18. September: "Die Kreutzersonate": Ein Konzert mit Seltenheitswert

Rudolf Wilfinger, Obmann des Vereins „pro cultura Lafnitz“, hat schon viele namhafte Künstler zu Konzerten nach Lafnitz gebracht, die Aufführung der Kreutzersonate von Ludwig van Beethoven mit Christopher Hinterhuber am Klavier, Rainer Honeck mit einer Stradivari sowie Petra Morzé mit Texten von Leo Tolstoi, zählt wohl zu den besonderen musikalischen Raritäten. Schon die Werkeinführung durch den Kulturwissenschafter Harald Haslmayr vermittelte den musikalischen Stellenwert der Komposition und auch Leo Tolstois Novelle mit dem Titel „Die Kreutzersonate“, aus der die Burgschauspielerin Petra Morzé spannende Passagen las, fesselte die Konzertbesucher. Beethovens Sonate zählt in der Beschreibung zu den anspruchsvollsten Kompositionen und es war erstaunlich, mit welch großer Virtuosität Rainer Honeck und Christopher Hinterhuber dieses ursprünglich als unspielbar bezeichnete Werk dem Publikum präsentierten, das sich mit begeistertem Applaus bedankte. (Johann Zugschwert)

Christopher Hinterhuber, Petra Morzé, Rainer Honeck und Harald Haslmayr © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

18. September: Klare Worte beim Vodkagespräch

Ein außergewöhnliches Theaterstück in der Stadtwerke Hartberg-Halle eröffnete die Herbst-saison des Kulturreferates Hartberg, in „Die Vodkagespräche“ streiten zwei Schwestern nicht nur über den Nachlass.

Einleitend ein Stummfilm mit dem angrenzenden Bodensee, in dem ihr Vater sein Leben beendet hat und das Haus, das die beiden Schwestern geerbt haben, das übrige Vermögen hat er einer Stiftung vermacht. Nach der Beerdigung des Vaters treffen sich die Schwestern Edda und Freya in ihrem Elternhaus und bald streiten die beiden über die Politik, Kindheit, Familie und ihr Leben. Angeheizt vom ausreichend vorhandenen Vodka, schenken sich die Schauspielerinnen Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck nichts bei diesem emotionsge-ladenen Familienkonflikt. (Johann Zugschwert)

Klare Worte beim Vodkagespräch © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

18. September: BKS Bank Hartberg feiert Jubiläum

Seit dem Jahr 1988 ist die BKS Hartberg die vierte Bankfiliale in der Steiermark, nun gab es ein doppeltes 35 Jahr-Jubiläum zu feiern, ebenso lang ist auch Alfred Hirschmann Filialleiter. Viele Gratulanten waren gekommen, um dem erfolgreichen Filialleiter und seinem Team zu gratulieren. In einem kurzen Rückblick erinnerte sich Hirschmann an die Eröffnung der Filiale Hartberg, „wir hatten vier Mitarbeiterinnen und null Kunden“, nun sind es mehr als 3.000 Privat- und Firmenkunden und eine der erfolgreichsten BKS-Filialen. Sein Dank galt ganz besonders seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Mit einem Rückblick auf den Beginn gratulierte Vorstandsdirektor Nikolaus Juhász dem Filialleiter und seinem Team und sagte: „…das 35 Jahr-Jubiläum ist auch ein Moment des Innehaltens und ein großes Versprechen für die Zukunft“ und verband damit seinen Dank an Alfred Hirschmann seinem erfolgreichen Team. Unter den zahlreichen Gratulanten konnte Hirschmann Bürgermeister Marcus Martschitsch, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, Thomas Spann, WKO-Regionalstellenobmann Christian Sommerbauer sowie viele Unternehmer aus der Region begrüßen. Als Verbundenheit mit der Initiative „Von Mama zu Mama“ spendete die BKS einen Scheck über 500 Euro zur Unterstützung bedürftiger Familien. (Johann Zugschwert)

BKS Bank Hartberg feiert Jubiläum © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

15. September: Festgottesdienst anlässlich der Ernennung zum Pfarrer

Mit 1. September 2023 wurde der bisherige Vikar Deogratias zum Pfarrer von Pöllau ernannt. Aus diesem Anlass feiert die Pfarrgemeinschaft am Sonntag, 17. September, um 9 Uhr einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit anschließender Agape. Der Theologe Deogratias Ntikazohera stammt aus Burundi und war nach zahlreichen Stationen in der Region seit dem Jahr 2021 als Vikar in Pöllau tätig.

Pfarrer Deogratias und Bernhard Mayrhofer, Propst im Stift Vorau © Alexandra Narrnhofer

In Pöllau fand darüber hinaus vor kurzem- anlässlich des 75-jährigen Bestehens - der Steiermarktag der Katholischen Männerbewegung (KMB) Steiermark statt. Die neu gegründete KMB-Gruppe Pöllau rund um Hans Geier hat mit fleißigen Helferinnen den Tag hervorragend organisiert. Nach dem Gottesdienst wurde den Teilnehmern von drei Kirchenführern auf eindrucksvolle Weise die geschichtlichen Hintergründe der Kirche in Pöllau erläutert.

Nach dem Mittagessen gab es Führungen in der Ölmühle Fandler und in der Wallfahrtskirche Pöllauberg. Abgeschlossen wurde der Steiermarktag mit einem Segen vom nunmehrigen Pfarrer Deogratias. Der KMB-Vorsitzende Franz Josef Brunnader bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme.

Rund 100 Männer nahmen am Steiermarktag der Katholischen Männerbewegung in Pöllau teil © Privat

13. September: 100 Lehrausbildungszentrum Hartberg

Bei bestem Wetter und bester Stimmung feierte man am Mittwochvormittag 100 Jahre Lehrausbildungszentrum in Hartberg. Zu Gast, um diesen Anlass würdig zu feiern, waren unter anderem: Soziallandesrätin Doris Kampus, die Landtagsabgeordneten Wolfgang Dolesch und Lukas Schnitzer, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer sowie Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Leiter des Lehrausbildungszentrums Jürgen Dieter Auernig lobte in seiner Ansprache die Entwicklung des Hauses. Partizipation, aber auch das Erlernen sozialer Kompetenz seien einige der entscheidenden Eckpfeiler in der modernen Kinder- und Jugendhilfe. "Wir geben Kindern heute mit, was sie brauchen, damit ihnen morgen die Zukunft gehört." Soziallandesrätin Doris Kampus hatte nicht nur lobende Worte für die Sozialpädagoginnen und -pädagogen im Gepäck, sondern auch Tickets für ein Spiel des TSV Hartberg sowie einen mit Spieler-Autogrammen gezierten Fußball.

Wolfgang Dolesch, Jürgen Dieter Auernig, Doris Kampus, Marcus Martschitsch und Lukas Schnitzer © Carmen Oster

12. September: Katholische Frauenbewegung in Obdach zu Besuch

Die Katholische Frauenbewegung war unter der Leitung von Gertrude Urschler zu Besuch bei der Pfarre in Obdach. Unter dem Motto "Über die Grenzen schauen" organisierte die Regionalleiterin des Seelsorgeraumes den Ausflug, bei dem 95 Frauen dabei waren. Dabei zogen sie auch vor der Messe in die Kirche unter dem Slogan "Die Last loswerden" ein. Versinnbildlicht wurde dies durch Steine, die sie vor der Kirche wegwarfen und gegen Sonnenblumen ersetzen. "Das hat so eine enorme Tiefenwirkung erzeugt", schwärmt Urschler. Angepasst an diese Aktion sprach auch Pfarrer Heimo Schäfmann in seiner Predigt über die Schwierigkeiten Lasten loszuwerden. "Das hat bei uns allen wirklich etwas bewegt", sagt Urschler.

Die Katholische Frauenbewegung zu Gast in Obdach © kk

11. September: Brauchtumsfest in Bad Blumau

Hunderte Besucher folgten der Einladung der ÖVP Bad Blumau zum diesjährigen Brauchtumsfest. Dabei sorgte der örtliche Musikverein, unter der Leitung von Kapellmeister Benedikt Fleischhaker, für die musikalische Umrahmung. Unter den Anwesenden reihten sich auch Bürgermeister Manfred Schaffer und VP-Bezirksparteiobmann Lukas Schnitzer. Die Besucher konnten auch an einer Verlosung teilnehmen. Hauptpreis war dabei ein Gutschein für eine Übernachtung in der Rogner Therme. Als glückliche Gewinnerin zeigte sich Veronika Hauptmann, der der Preis noch am selben Tag übergeben wurde.

Bürgermeister Manfred Schaffer und Lukas Schnitzer mit dem Organisationsteam rund um Hubert Soboth und Markus Loidl © Bad Blumau

6. September: Vorträge und Veranstaltungen bei den demenzfreundlichen Wochen

Rund um den Weltalzheimertag am 21. September finden auch heuer wieder die demenzfreundlichen Wochen von 6. September bis 5. Oktober in der Region statt. Mit Unterstützung des Vereines Soziale Dienste Hartberg-Fürstenfeld hat Andrea Freitag, Pflegeheimseelsorgerin der Katholischen Kirche und Regionalreferentin für die Pflegeheimseelsorge in der Region Oststeiermark, diese im Vorjahr erstmal ins Leben gerufen.

Unter dem Motto "A Mensch bleib'n" werden in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen, Infoabände und Vorträge im ganzen Bezirk geboten. Begleitet werden diese von Impulsen durch das Haus der Frauen in St. Johann in der Haide. So stehen etwa der Workshop "Symbolgottesdienste" am 18. September im Haus der Frauen und ein "Brainwalk" am Samstag, 23. September, in Fürstenfeld ebenso auf dem Programm wie der Vortrag "Tatkraft - weil duan guat duat" am 26. September in Rohrbach an der Lafnitz.

Darüber hinaus gibt es Infostände am Mittwoch, 20. September, von 15 bis 18 Uhr am Bauernmarkt in Fürstenfeld sowie am Freitag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr im Hatric in Hartberg. Es wird auch Austauschnachmittage für Angehörige und Betroffene, Infoabende zum Thema Demenz und Vergesslichkeit sowie spezielle Gottesdienste für Menschen mit Demenz geben. Mehr Infos bei Andrea Freitag unter Tel. 0676-8742 6956, bei den Sozialen Diensten unter Tel. 03332-660 66-15 oder im Internet unter www.sdhf.at.

Freitag hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem auch betreuende Angehörige zu unterstützen. Dazu finden jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 16.30 Uhr im LKH Hartberg Treffpunkte für Angehörige statt. Diese sind kostenlos und sollen den Teilnehmenden ermöglichen, Erfahrungen auszutauschen und fachliche Tipps zu erhalten. Geleitet werden die Treffen von Freitag und Diplom-Krankenpfleger Karl Preißler, der als Entlassungskoordinator im LKH tätig ist. Der nächste Treffpunkt ist am 11. Oktober.

Rund um den Weltalzheimertag am 21. September finden die demenzfreundlichen Wochen in der Region statt © (c) Gabriele Rohde - stock.adobe.com

6. September: Dechantskirchener "Öko-Pfarrer" Wolfgang Fank feierlich verabschiedet

Nach 28 Jahren als Seelsorger in Dechantskirchen wurde Pfarrer Wolfgang Fank am vergangenen Sonntag festlich verabschiedet. Zelebriert wurde der Dank-Gottesdienst von Prälat Gerhard Rechberger und Lukas Zingl, Leiter des Seelsorgeraumes Vorau. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der Gruppe "Huatfoahra". Die Messbesucherinnen und -besucher wurden schließlich zur Agape geladen. Wie berichtet geht Wolfgang Fank in Pension. Einen Nachfolger gibt es für die Pfarre nicht.

Nach 28 Jahren in Dechantskirchen geht Fank in Pension © kk

6. September: Lehrlings-Speed-Dating findet am 13. Oktober in Hartberg statt

Im Rahmen der sechsten Ausgabe des Lehrlings-Speed-Datings in Hartberg sollen Jugendliche und Unternehmen zusammenfinden. Bis zu 50 Unternehmen vergeben dabei rund 200 Lehrstellen.

Das Lehrlings-Speed-Dating findet am 13. Oktober in der Stadtwerke-Hartberg-Halle statt. Dort bietet sich für Unternehmen und Jugendliche in kurzen Bewerbungsgesprächen die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen.

Die Anmeldung läuft dabei in diesem Jahr erstmals digital ab. "Dadurch können sich die Unternehmen besser präsentieren, und die Jugendlichen umfangreich informieren", erklärt Organisator Toni Ferk von Sales Team & More, der die Veranstaltung als Herzensprojekt bezeichnet.

"Das Lehrlings-Speed-Dating ist eine Erfolgsgeschichte der Wirtschaftsregion", jubelt Christoph Miksch, Vizebürgermeister von St. Johann in der Haide. "Für die Jugendlichen ist es die Chance den perfekten Partner für die berufliche Zukunft zu finden", so Miksch weiter. Diese Einstellung teilt Simone Pfeiffer, Regionalstellenleiterin der Wirtschafskammer: "Es freut uns, dass die Initiative so gut ankommt. Mit der Veranstaltung können wir das Thema Lehre passend transportieren." Auch Vera Baumgartner von der Regionalentwicklung Oststeiermark bezeichnet das Format als Erfolgsgeschichte und lobt das niederschwellige Aufeinandertreffen von Unternehmen und Jugendlichen. (Moritz Prettenhofer)

Lehrlings-Speed-Dating findet am 13. Oktober in Hartberg statt © Moritz Prettenhofer

4. September: Fürstenfest begeisterte zum zweiten Mal!

Das Fürstenfest, das bereits zum zweiten Mal auf dem Gelände des Lagerhaus Thermenland in Fürstenfeld stattfand, war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher strömten zu dem bunten Fest, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte. Ob einmalige Aktionen im Haus- und Gartenmarkt, Weinkost, Autoschau oder ein tolles Kinderprogramm mit Hüpfburg und Fußball-Dart. Das Highlight des Festes war der Live-Auftritt von Adriana, der beliebten Schlagersängerin und ehemaligen Teilnehmerin der TV-Show “Bauer sucht Frau” unter dem Namen Petra Melcher. Obmann Leander Feiertag und Geschäftsführer Andreas Kröll begrüßten Bürgermeister Franz Jost, Vizebürgermeister Roland Gogg und Gemeinderat Markus Jahn. (Gerald Hirt)

Schlagersängerin Adriana mit Obmann Leander Feiertag (3.v.l.) und Bürgermeister Franz Jost (2.v.r.) © Gerald Hirt

4. September: Ferdinand Schmalz begeistert mit Performance-Lesung

Mit Ferdinand Schmalz und Svolikova x Kiki Pop gab es zwei konträre literarische Positionen beim Kulturprojekt „Haus lebt“ in Hartberg zu hören.

Den Deckmantel des Morbiden trug der renommierte Dramatiker Ferdinand Schmalz bei seiner Lesung im stimmungsvollen Stadl-Ambiente der Kulturinitiative „Haus lebt“ in Hartberg. Zuerst las der passionierte Hutträger einen Monolog aus seiner Jedermann-Neudichtung. Es war ein mit schelmischen Humor angereichertes Memento Mori, ein sich Bewusstwerden der eigenen Vergänglichkeit. Präsent war der Tod auch in den vorgetragenen Passagen aus seinem Debütroman „Winter“, der von einem in einen abstrusen Kriminalfall verwickelten Tiefkühkostlieferanten erzählt. Mit viel Sprachwitz und skurriler Situationskomik beschreibt darin Schmalz eine aus den Fugen geratene Welt, in der sich ein gewisser Lebensüberdruss da wie dort eingeschlichen hat. Das vielköpfige Publikum war trotz oder ob des wohligen Grauen höchst angetan und spendete viel Applaus.

Etwas schwer tat sich die Künstlerin Svolikova x Kiki Pop bei ihrer performativen musikalisch-literarischen Darbietung den vorgegebenen Spannungsbogen aufrecht zu erhalten. Dennoch war es mehr als bloß eine Talentprobe, was sie mit Verve ablieferte. (Franz Brugner)

Zwei Gesichter der Gegenwartsliteratur: Svolikova x Kiki Pop und Ferdinand Schmalz © Franz Brugner

1. September: Quellenhotel Bad Waltersdorf eröffnet neue Hoteltherme

Am 31. August wurde die Hoteltherme für Quellenhotel-Gäste offiziell eröffnet. Seit 11. August ist diese in nur sechs Wochen Bauzeit renoviert worden. Das Investitionsvolumen betrug dabei fünf Millionen Euro.

"Der Umbau ist ein klares Bekenntnis zur Regionalität und Nachbarschaft", freut sich Geschäftsführer Gernot Deutsch bei der Eröffnung. Im Zuge der Renovierung wurde eine neue Aufguss-Waldsauna mit Panoramablick, ein Damen-Spar mit eigener Sauna und Terrasse sowie die Ruheoasen neu errichtet. Eine Wendeltreppe führt nun direkt in den neuen Lounge-Bereich im Obergeschoss. Ebenso erneuert wurde der Restaurantbereich und die Kulinarik-Terrasse. "Der Tourismus für die nächste Generation an Mitarbeitern und Gästen ist damit in Bad Waltersdorf gesichtert", erklärt Deutsch.

Quellenhotel Bad Waltersdorf eröffnet neue Hoteltherme © c_Heiltherme Bad Waltersdorf

31. August: Anja Wendzel lädt zum Charity-Genusskonzert nach Riegersburg

Musicalstar und Schlagersängerin Anja Wendzel aus Fürstenfeld lädt zu einer Premiere: Im Genusshotel Riegersburg singt sie am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr im Rahmen eines neuartigen Charity-Genusskonzertes für die Aktion "Steirer helfen Steirern". Von jedem verkauften Ticket gehen zehn Euro direkt an heimische Hochwasseropfer. Ein Mitglied des Rotary Club Fürstenfelds hat sich bereits bei beiden Damen gemeldet und möchte den gesammelten Spendenbetrag an diesem Abend aus privaten Mitteln verdoppeln. Die Premiere steht unter dem Motto „Best of Austropop“. Hits von STS, Rainhard Fendrich, aber auch von Josh, sowie Pizzera & Jaus werden präsentiert. Erstmals findet das Konzert in Kooperation mit der oststeirischen Tourismus-Plattform "5komma5sinne" statt. Gemeinsam möchte man so regionale Akzente setzen und heimische Betriebe und Künstler fördern.

Sabrina Pfeifer von "5komma5sinne" und Sängerin Anja Wendzel © kk

30. August: 52. Inform-Messe in Oberwart eröffnet

Rund 250 Messestände zeigen ab heute bis einschließlich Sonntag auf der "Inform" Oberwart zahlreiche Neuheiten. Unter dem Motto "Herzlich willkommen daheim" präsentieren sich heimische Unternehmen mit den Themenschwerpunkten Bauen und Wohnen, Energie sparen und gewinnen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie Gesundheit. Zur Eröffnung der 52. Messe war auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach Oberwart gekommen. "Die Messe ist längst zur Marke geworden", so der Landeshauptmann.

30. August: Hospizteam und Pfarre Hartberg laden Trauernde zur Trauerbegleitung ein

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizteams und der Pfarre Hartberg laden am Donnerstag, 28. September, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr zum Trauergespräch bzw. Trauerspaziergang (witterungsabhängig in die Räume am Kirchplatz in Hartberg ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Einladung richtet sich vor allem an jene Menschen, die gerade oder seit längerer Zeit an einem Verlust zu leiden haben. Neben einem offenen Ohr wird ein geschützter Rahmen und Vertraulichkeit geboten. Der Erfahrungsaustausch und die fachliche Begleitung helfen den Trauernden in dieser schwierigen Lebenssituation, Trost und Zuspruch zu finden und neue Lebensperspektiven zu erkennen. Auch das Gehen in der Natur kann ein heilsamer Helfer sein. Trauerbegleitung heißt, ein Stück des Weges mitzugehen und zu begleiten.

Telefonisch erreichbar ist das Hospizteam Hartberg unter Tel. 0676-4769206 (ab 17 Uhr) oder das Team "Seelsorge und Aussprache" der Pfarre Hartberg unter Tel. 0664-9721618 (ab 17 Uhr).

Darüber hinaus findet anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Hospizteams am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Gasthof Pack ein Vortrag von Helga Pražak statt. Die ehemalige Managerin und seit ihrer Pension Energetikerin und Autorin hat sich darauf spezialisiert, welche Einstellungen und Aktivitäten man braucht, um „strahlend alt zu werden“. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.

Ideen für einen vitalen und glücklichen Lebensabschnitt gibt es von Helga Pražak am 5. Oktober 2023 im Gasthof Pack © Felix Prazak

29. August: Frauenbewegung Bad Blumau feierte 50-jähriges Bestehen

Gegründet wurde die Frauenbewegung Bad Blumau bereits 1973 durch Josefa Groß. Heute hat der Verein bereits 70 Mitglieder, die das 50-Jahr-Jubiläum auch allesamt feierten. Anlässlich der Feier wurde ein Lindenbaum gepflanzt, der symbolisch für die Liebe und Weiblichkeit steht. Auch Bürgermeister Manfred Schaffer lies sich die Feier nicht entgehen und dankte mit einer Holzblume für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Frauenbewegung Bad Blumau feierte 50-jähriges Bestehen © kk

25. August: Landeshauptmann beim Sommer der Begegnungen

Unter dem Motto "Sommer der Begegnungen" lud die Volkspartei Hartberg-Fürstenfeld zu einem gemütlichen Abend im Buschenschank Brunner in Kleegraben bei Ilz und nahezu 200 Gäste folgten der Einladung. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zwei ehemalige Bürgermeister geehrt. Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Lukas Schnitzer freute sich auch Landeshauptmann Christopher Drexler begrüßen zu können. Dieser stellte zum aktuellen Thema rund um das Landeskrankenhaus Hartberg klar, dass alles für eine nachhaltige Sicherung des Standortes unternommen wird.

Drexler betonte bei seiner Begrüßung: "Der intensive Austausch mit den zahlreichen Funktionärinnen und Funktionären der Steirischen Volkspartei im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist mir ein äußerst wichtiges Anliegen. Denn sie sind es, die bei ihrem täglichen Engagement in den Gemeinden besonders nah bei den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Anliegen sind."

Für ihre langjährigen Verdienste für ihre Gemeinden und für die Partei wurden die ausgeschiedenen Bürgermeister Gerald Maier aus Ebersdorf und Rupert Fleischhacker aus Ilz von Christopher Drexler gemeinsam mit Lukas Schnitzer und dem Landtagsabgeordneten Hubert Lang mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Steirischen Volkspartei ausgezeichnet.

Landeshauptmann beim Sommer der Begegnungen © (c) Markus Angerer

23. August: Bundesheer besuchte mit Ausgabe der "Kleinen Kinderzeitung" Kinder

Die Kinder der Sommerbetreuung in Fürstenfeld bekamen Besuch vom Bundesheer. Oberstleutnant Markus Matzhold beantwortete viele Fragen und erklärte die Aufgaben des Bundesheeres, etwa wie das Bundesheer bei der jüngsten Hochwasserkatastrophenhilfe unterstützt. Ein Hindernislauf, Funkübungen und das Ausprobieren von Ausrüstung standen auch auf dem Programm. Über die "Kleine Kinderzeitung"-Sonderausgabe zum Thema Bundesheer haben sich die Kinder sehr gefreut und begeistert darin geblättert.

Die Kinder der Sommerbetreuung in Fürstenfeld haben begeistert in der "Kleinen Kinderzeitung" geblättert © Markus Matzhold

23. August: Katholische Frauenbewegung sammelt knapp 2000 Euro für Hochwasser-Betroffene

Die Mitglieder der Katholischen Frauenbewegung in Hartberg haben insgesamt 400 Kräuterbüscherln gebunden und nach dem Segen an die Besucher des Festgottesdienstes zu "Maria Aufnahme in den Himmel" in Maria Lebing verteilt. Dabei hatte dies noch einen weiteren Hintergrund: Direkt neben den Büscherln stand ein Korb in den die Besucher eine freiwillige Spende für die Hochwasser-Betroffenen in der Steiermark werfen konnten. 1915 Euro wurden dabei gesammelt und schließlich von der Frauenbewegung an "Steirer helfen Steirern" überwiesen. Christine Haindl, Leitern der KFB Hartberg zeigt sich begeistert: "Wir waren überrascht und wollen uns herzlich für die großzügige Spende bedanken."

400 Kräuterbüscherln wurden von der Katholischen Frauenbewegung gebunden © kk

22. August: Gemeinden des ehemaligen Bezirkes Fürstenfeld übergeben drei Rot-Kreuz-Fahrzeuge

Ein großes Zeichen der Einheit und des Miteinanders zwischen den Gemeinden des ehemaligen Bezirkes Fürstenfeld und dem Rot-Kreuz Bezirk Fürstenfeld stellte die feierliche Übergabe von drei neuen Rot-Kreuz-Fahrzeugen für den RK-Bezirk Fürstenfeld statt. Zur Fahrzeugsegnung auf dem Fürstenfelder Augustinerplatz konnten Bezirksstellenleiter Michael Gruber und Bezirksgeschäftsführer Martin Reich, zahlreiche Bürgermeister des Altbezirkes mit Fürstenfelds „Hausherrn“ Franz Jost an der Spitze und Peter Krippl, den ärztlichen Direktor des LKH Feldbach-Fürstenfeld begrüßen. Die Fahrzeugsegnung nahm Michael Gruber als Diakon selbst vor. Großer Dank gebührt den Gemeinden für die finanzielle Unterstützung von 250.000 Euro. (Gerald Hirt)

Bürgermeister des „Altbezirkes“ mit Bezirksstellenleiter Michael Gruber (3.v.r.) vor den Rot-Kreuz-Fahrzeugen © Gerald Hirt

22. August: Augustini-Fürstenfeld: Humorvoller Start mit „Petutschnig Hons“

Seit Sommer 2021 ist der „Petutschnig Hons“ aus Schlatzing mit seinem aktuellen Programm „Ich will ein Rind von dir!“ auf den Bühnen Österreichs, Deutschland und der Schweiz unterwegs. Letzten Freitagabend sorgte der „Wutbauer“ mit rotem Stallhut, blauen Arbeitskittel, Gummistiefel und schlagkräftigen Pointen für einen humorvollen Start in die Augustini-Festtage auf der Open-Air Bühne am Augustinerplatz. Zahlreiche Besucher, darunter Bürgermeister Franz Jost und Veranstalter Markus Jahn zeigten sich vom gebürtigen Villacher Kabarettisten Wolfgang Feistritzer begeistert. (Gerald Hirt)

Augustini-Fürstenfeld: Humorvoller Start mit „Petutschnig Hons“ © Gerald Hirt

21. August: Neue Stellplätze beim Kaindorfer Freibad

Auf Initiative von Franz und Andrea Buchegger wurden angrenzend dem Freibad Kaindorf auf einer Fläche von etwa 3.000 m2 zehn Stellplätze für Wohnwägen und Wohnmobile errichtet und mit Strom und Wasseranschluss ausgestattet, Duschen und Sanitäranlagen des Freibades können mitbenützt werden. Bei der Eröffnung dankte Bürgermeister Thomas Teubl den Initiatoren, die das Projekt im Team mit der Gemeinde Kaindorf ermöglicht haben. (Johann Zugschwert)

Neue Stellplätze beim Kaindorfer Freibad © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

18: August: Die Käferbohne als Superheldin

419 steirische Schülerinnen und Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe ließen die Superheldin Käferbohne hochleben und beteiligten sich am Kreativ- und Wissenswettbewerb von Landwirtschaftskammer und Plattform "Zum Schutz der Steirischen Käferbohne". Gefragt waren die schönsten bildnerischen Kunstwerke, herzhafte kulinarische Innovationen sowie wertvolles Alltagswissen rund um die coole, proteinreiche Bohne. Bei den Kleinsten überzeugte in der Kategorie "Bildnerische Kunst“ Jan Dornhofer von der Volksschule Pöllauberg mit seinem Werk "Superheldin Käferbohne in Ölkreide".

Lena Bauernhofer von der Fachschule Vorau erreichte in der Kategorie "Kulinarik" mit dem Käferbohnen-Dessert und Bohnenkuchen den großartigen zweiten Platz. Weitere Ehrenurkunden gingen an die Schülerinnen und Schüler der Fachschule Hartberg für besondere, bohnenstarke Leistungen. Der Jury gehörten die Kinderbuchautorin Karin Ammerer, der Kinderbuchillustrator Herwig Holzmann, die Pädagoginnen Karin Resch, Waltraud Sturm und Julia Öhlschläger und die Spitzenköche Lorenz Kumpusch und Ferdinand Bauernhofer an.

Jan Dornhofer von der Volksschule Pöllauberg mit seiner "Superheldin Käferbohne" und Vizepräsidentin Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark © (c) ALEXANDER DANNER

17. August: Ehrenamtliche aus Fürstenfeld geben Einblick in ihre Arbeit

Am Fürstenfelder Hauptplatz wurde Donnerstagvormittag das Programm für den heurigen "Tag der Freiwilligen" präsentiert. Am Samstag, 9. September, zeigen sich Einsatzkräfte, Natur- und Umweltschutz sowie Sozial- und Gesundheitseinrichtungen aus der umliegenden Region von ihrer engagiertesten Seite und stellen ihre Arbeit vor. Von der Servicestelle "Ehrensache Oststeiermark" (Ein Projekt der Chance B) und der Stadtgemeinde organisiert, sind mehr als 30 Organisationen vor Ort. Auf die Kinder wartet ebenso ein umfangreiches Programm.

Bürgermeister Franz Jost und die Organisatoren © Wurzinger

16. August: Breitbandausbau: Staatssekretär Florian Tursky zu Besuch in Hartberg

Im Rahmen eines Bezirksbesuches war Staatssekretär Florian Tursky auf Einladung von Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneten Lukas Schnitzer, Abgeordneten zum Nationalrat Reinhold Lopatka und Abgeordneten zum Landtag Steiermark Hubert Lang zu einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeistern zu Gast. Im Fokus der Gespräche stand das Thema Breitbandausbau - vor allem in den ländlichen Regionen - welcher noch weiter forciert wird. Durch die aktuelle Breitbandmilliarde des Bundes fließen 115 Millionen Euro an Projektvolumen in Projekte in den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. "Unser Bezirk muss so wie die Gemeinde Hartl werden, wo 98 Prozent am Netz angeschlossen sind", meinte Lopatka.

Florian Tursky in Hartberg © Wurzinger

16. August: Verein bietet im Herbst Demenz-Schulung für Betreuungspersonal an

Der Verein "Soziale Dienste" bietet im Herbst eine Demenz-Schulung für Selbstständige Personenbetreuerinnen und -betreuer respektive für Personen, die sich künftig als solche selbstständig machen möchten, an. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Kooperation mit dem Verein für die Betreuung von Menschen mit Demenz einzugehen.

Die Schulung besteht aus sechs Modulen, unter anderem zu den Themen Kommunikation und Gefühle im Umgang mit Menschen mit Demenz sowie Beschäftigungsmöglichkeiten mit Demenzerkrankten. Das erste Modul startet Anfang November, das letzte Modul stellt ein Praktikum im Rahmen des Projekts "Leben mit Demenz" dar. Das Stundenausmaß umfasst 24 Lehreinheiten bis Februar. Die Kosten belaufen sich auf 240 Euro.

Im Vorfeld der Schulung gibt es zwei Infotermine für Fragen zu den Inhalten, einer möglichen Kooperation sowie um sich gegenseitig kennenzulernen: am Montag, 9. Oktober, um 18 Uhr sowie am Montag, 16. Oktober, um 9 Uhr, in der Ressavarstraße 14 in Hartberg. Um Anmeldung unter tamara.prem@sdhf.at oder Tel. 03332-660 66 15 wird gebeten.

Inhalte der Schulung sind etwa Beschäftigungsmöglichkeiten sowie der richtige Umfang mit Gefühlen von Demenzerkrankten © (c) Gabriele Rohde - stock.adobe.com

11. August: Landeshauptmann Christopher Drexler zu Besuch in Feistritztal

Die Gemeinde Feistritztal erhielt am Donnerstag Besuch von Landeshauptmann Christopher Drexler. Im Rahmen seiner Visite, erhielt dieser einer kurzen Führung durch das Gemeindeamt in Hirnsdorf, und begutachtete die neue Johannibrücke in der Herbersteinklamm. Begleitet wurde er dabei von Feistritztals Bürgermeister Josef Lind, Vizebürgermeister Herbert Graßl, und Bürgermeister Alexander Allmer aus der Nachbargemeinde Stubenberg am See.

Die neue Stahlbrücke war im Vorjahr von der Firma Unger Stahl aus Oberwart errichtet worden, nachdem die alte Holzbrücke zu baufällig für eine Sanierung geworden war. Die Kosten für den Neubau wurden dabei Großteils über eine Bedarfszuweisung des Landes finanziert, während der Rest von den Gemeinden Feistritztal und Stubenberg am See aufgebracht wurde. Als Teil des Radwegs R8, soll die neue Konstruktion in Zukunft Radfahrern und Fußgängern die notwendige Sicherheit bieten.

"Ich bin froh darüber, dass ich die Gemeinde Feistritztal heute besuchen kann", freute sich der Landeshauptmann, der sich vom Gemeindeamt angetan zeigte. Von der Brücke als Kooperationsprojekt der Gemeinden Stubenberg und Feistritztal erhofft sich der Landeshauptmann unter anderem eine positive Auswirkung auf den Tourismus. Mit der Ausführung selbst ist Drexler ebenfalls mehr als zufrieden: "Ich hoffe, dass noch viele Radfahrer und Radfahrerinnen diese auf dem Weg zur Steiermark-Schau in Herberstein nutzen werden." Moritz Prettenhofer

Landeshauptmann Christopher Drexler begutachte bei seinem Besuch in Feistritztal die neue Johannibrücke in der Herbersteinklamm © Moritz Prettenhofer

10. August: Bezirks-ÖVP schenkt jedem Fußballverein einen neuen Matchball

Pünktlich zum Anpfiff der diesjährigen Fußball-Spielsaison zeigt sich die Bezirks-ÖVP gemeinsam mit der Landespartei sportlich: Alle Kampfmannschaften im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die in einem Bewerb im Steirischen Fußballverband spielen, erhalten einen nagelneuen Matchball. Im gesamten Bezirk werden 40 Mannschaften mit dem Ball ausgestattet. Übergeben werden die Bälle von den drei regionalen ÖVP-Abgeordneten Lukas Schnitzer, Reinhold Lopatka und Hubert Lang.

10. August: Spannender Auftakt zum Dixie- und Swingfestival

Mit einem vielfältigen und spannenden Auftaktkonzert wurde in der Musikschule Ilz das diesjährige Dixie- und Swingfestival eröffnet, vorausgegangen dazu war ein Workshop für traditionelle Jazzmusik, instrumental und vocal. Für Musikschuldirektor Robert Ederer waren die beiden Tage für die 31 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Österreich und einigen Nachbarländern ein voller Erfolg. „Elf Dozenten unterrichteten die begeisterten Musiker, sie konnten eintauchen in die noch heile Welt der Musik und hatten großen Spaß am Improvisieren, das konnte man auch beim sehr leichtfüßigen Abschlusskonzert sehen“, so Robert Ederer. Für das Festival vom 9. bis 13. August 23 konnte Organisator Johannes Hödl international namhafte Musiker und Musikerinnen gewinnen, mit Konzerten von internationalem Format in Weiz, Gleisdorf und Heilbrunn. Information unter www.dixie-swingfestival.at. (Johann Zugschwert)

Abschlussfoto vom Swingfestival mit Workshop-Teilnehmern und Dozenten © (c) ZUGSCHWERT

8. August: Konzert mit Georg Pferschy & der Beisl Band

Zu einem besonderen musikalischen „Kulturgenuss“ lud Kulturreferent Gregor Sommer in das Fürstenfelder Grabher-Haus: Den zahlreich erschienenen Besuchern erwartete Georg Pferschy & die Beisl Band mit ihrem Programm „Lebensweisheiten - Ernst und heiter“. Neben Swing-, Blues- und Boogie-Woogie Rhythmen der Beislband mit Bandleader Peter Lorenz, Thomas Manhardt und Gerhard Steinrück gehörte der Hauptakt an diesem schwungvollen Abend „Schurl“ Pferschy und seinen „gesammelten Lebensweisheiten“ die er zwischen den Musikstücken dem Publikum näher brachte. Die umsichtige Bewirtung lag in den Händen der Lebenshilfe Fürstenfeld. (Gerald Hirt)

Die Beisl Band mit Georg Pferschy (stehend) und Kulturreferent Gregor Sommer (links) © Gerald Hirt

7. August: Steinriegelbrücke bis September gesperrt

Die Steinriegelbrücke in der Burgenlandstraße in Fürstenfeld ist ab 7. August gesperrt. Grund für die Sperre sind dringend notwendige Sanierungsarbeiten. Die Sperre gilt für den gesamten Verkehr inklusive Radwegebrücke bis Freitag, den 1. September.

Straßensperre in Fürstenfeld © kk

7. August: Neue Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Mit einem Festakt im Rahmen des traditionellen Feuerwehrfestes wurden zwei neue Einsatzfahrzeuge gesegnet und den anwesenden Gästen präsentiert, sie ergänzen den Fuhrpark des Löschwasserverbandes Pöllauertal. Kommandant Stefan Prinz konnte dazu unter den zahlreichen Ehrengästen die Landtagsabgeordneten Hubert Lang und Lukas Schnitzer, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, die Bürgermeister Josef Pfeifer und Gerald Klein sowie Bereichskommandant LFR Thomas Gruber begrüßen und dankte den acht Patinnen.

Die neuen Fahrzeuge sind ein Wechselladefahrzeug mit 470 PS, es hat einen Edelstahltank mit einem Fassungsvermögen von 14.000 Liter Löschwasser, das weitere Einsatzfahrzeug ist ein Teleskoplader. Dieser kann Lasten bis zu drei Tonnen bis zu zehn Meter Höhe heben und ist mit fünf Anbaugeräten ausgestattet. Kommandant Stefan Prinz nannte die Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge einen Meilenstein für die Stützpunktfeuerwehr Pöllau.

Einhellig betonten die Grußredner die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft und den Zusam-menhalt, auch mit dem Hinweis auf die aktuelle Situation und die Wichtigkeit der tech-nischen Ausstattung. Gesegnet wurden die neuen Einsatzfahrzeuge von Pfarrer Deogratias Ntikazohera, musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Musikkapelle Pöllau unter Kpm. Rainer Pötz. (Johann Zugschwert)

Neue Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Pöllau © (c) ZUGSCHWERT

3. August: In Pöllau gibt das Festival „Tage der Alten Musik“ den Ton an

Unter den Liebhabern historischer Aufführungspraxis mit größtmöglicher Authentizität genießt das kleine, aber umso feinere Festival „Tage der Alten Musik“ in Pöllau viel Zuspruch. Heuer firmiert es unter dem Motto „Vielfalt und Fülle – Musiksprachen im europäischen Barock“. Die langjährige Intendantin Konstanze Rieckh hat wieder einmal erstklassige musikalische Raritäten ausgegraben, um dem Publikum die schillernde musikalische Vielfalt dieser lebensbejahenden, von einer generellen Aufbruchsstimmung geprägten Epoche anhand adäquater Kompositionen zu vermitteln. Neben den obligaten Sommerkursen für Studierende stehen drei Konzerte und ein abschließender Rundgang mit musikalischen Häppchen durchs Schloss auf dem Programm. (Franz Brugner)

Das Lombardini Quartett konzertiert beim Festival "Tage der Alten Musik" im Schloss Pöllau © kk

3. August: Rauers Ernte veranstaltet Markttag

In Bad Blumau findet am Samstag ein Markttag statt, veranstaltet von Rauers Ernte. Hier gibt es ab neun Uhr die Möglichkeit Einblick in die regionale Produktion von Gemüse zu bekommen. Mit einer Verkostung will Fritz Rauer zudem den Konsumentinnen und Konsumenten vorführen, wie einfach und schmackhaft vollwertig gesunde, pflanzliche Ernährung sein kann.

Markttag bei Rauers Ernte © kk

2. August: Spatenstich Kinderkrippe Ebersdorf

Spatenstich für die Kinderkrippe in Ebersdorf. Errichtet wird eine eingruppige Kinderkrippe mit einer Nutzfläche von rund 200 Quadratmetern. Es können bis zu 14 Kinder betreut werden. Die Führung der Krippe wird einem Träger im Bereich Kinderbetreuung übergeben werden. Baubeginn ist im August 2023, im Frühjahr 2024 soll der Bau abgeschlossen sein. Die Errichtung der Kinderkrippe ist damit der erste Bauabschnitt des "Generationenprojektes Ebersdorf". Auf dem Areal sind in weiterer Folge ein Tageszentrum für Seniorinnen und Senioren sowie der Neubau des Kindergartens Ebersdorf geplant. Bürgermeister Dietmar Lang bedankte sich bei allen Beteiligten und freut sich, dass mit der Kinderkrippe in Ebersdorf eine weitere, wichtige Kinderbetreuungseinrichtung zur Verfügung stehen wird und damit Eltern unterstützt werden können.

1. August: Spatenstich für den Glasfaserausbau in Fürstenfeld

Der A1-Glasfaserausbau im Gemeindegebiet der Stadt Fürstenfeld startet ab Montag, 7. August. Das bedeutet ultraschnelles Internet für das gesamte Stadtgebiet mit seinen beiden Ortsteilen. Mit dem ersten Baulos "Altenmarkt" wurde die Baufirma K.E.M. Bau beauftragt, die weiteren Ortsteile sowie die Innenstadt folgen. Bis Anfang 2025 sollen in der Thermenhauptstadt insgesamt 107 Kilometer gegraben und 290 Kilometer an Glasfaserkabeln verlegt werden.

Damit wird eine Internetversorgung mit bis zu 1000 Mbit/Sekunde für knapp 6000 Haushalte in der gesamten Stadtgemeinde geschaffen. Eine Tatsache, die Bürgermeister Franz Jost zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt: "Mit dem aktuellen Glasfaserausbau setzen wir einen deutlichen und nachhaltigen Impuls in der Stadt. Das wird zu einer gesteigerten Lebensqualität der Bevölkerung beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftstreibenden markant stärken. Wir wollen allen Haushalten die Möglichkeit bieten, einen Glasfaseranschluss zu bekommen." Das Investitionsvolumen beträgt 12 Millionen Euro.

Die ersten Arbeiten zu diesem Pionierprojekt laufen bereits seit über einem Jahr. Im Zuge von Straßenbauarbeiten und Kabelverlegungen der Stadtgemeinde und Stadtwerke wurden im Stadtteil Stadtbergen und in einigen Teilbereichen der Stadt bereits die ersten 15 Kilometer Leerverrohrung zur Einbringung der Glasfaserkabel gegraben. Die Stadtgemeinde Fürstenfeld ist in sieben Baulose unterteilt, in den nächsten Monaten werden weitere Glasfaserbaustellen gestartet. Den Spatenstich im Abfallsammelzentrum Altenmarkt nahmen Bürgermeister Franz Jost, A1-Netzwerk-Direktor Philipp Röhm, A1-Projektleiter Rudolph Nikischer, K.E.M. Bau-Geschäftsführer Franz Oswald, Impulsreglon-Geschäftsführer Franz Kneißl gemeinsam mit den Stadtratsmitgliedern vor. (Gerald Hirt)

Spatenstich für den A1 Glasfaserausbau im Abfallsammelzentrum Altenmarkt © Gerald Hirt

1. August: Hits aus Film und Fernsehen beim Bezirksjugendcamp Hartberg und Fürstenfeld

Drei spannende, lustige und musikalische Tage erlebten 59 junge Musikerinnen und Musiker beim gemeinsamen Bezirksjugendcamp der Musikbezirke Hartberg und Fürstenfeld in der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft in Kirchberg am Walde. Der Fokus des Camps lag in diesem Jahr auf Orchester- und Ensemblewerken aus Film & Fernsehen. Gemeinsam mit den Dozentinnen und Dozenten, Elisa Heuchler, Stefan Hirt, Simon Koch, Christopher Koller und Andreas Zinggl, arbeiteten die Jungmusikerinnen und -musiker an Technik, Klang und Zusammenspiel. Damit auch die Marschmusik nicht zu kurz kommt, wurden die Grundlagen des Marschierens geübt. Aus den musikalischen Proben entstand ein gelungenes Konzertprogramm mit Stücken wie "Music from Frozen", "How to train your dragon" und "Böhmischer Traum".

Die Jugendlichen im Alter von 8 bis 16 Jahren gaben zum Abschluss des Camps am Freitag vor Verwandten, Freunden und Musikliebhabern ihr Bestes und ernteten tosenden Applaus und "Standing Ovations" vom Publikum. Landtagsabgeordneter Hubert Lang, sowie die beiden Bezirkskapellmeister von Hartberg und Fürstenfeld Stefan Hutz und Bernhard Posch lobten die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musikern in höchsten Tönen. Ein großes Dankeschön gilt den Bezirksjugendteams aus Hartberg und Fürstenfeld für die Organisation und die Betreuung vor Ort: Patrick Stögerer, Mathias Stadlober, Antonia Heil, Elisa Heuchler, Mirjam Natter, Sascha Peindl, Andrea Siegl und Babette Thaller.

Drei musikalische Tage erlebten 59 junge Musikerinnen und Musiker beim gemeinsamen Bezirksjugendcamp der Musikbezirke Hartberg und Fürstenfeld in Kirchberg am Walde © Blasmusikbezirksverband Fürstenfeld

31. Juli: „Sterzgöttergatten“ rockten Fürstenfelder Hauptplatz

Unter dem Motto „Fürstenfelder Platzkonzerte“ konzertieren Musikgruppen live jeden Samstagvormittag im August am Fürstenfelder Hauptplatz mit stimmungsvollen und beschwingten Rhythmen. So rockte die Steirische Band „Sterzgöttergatten“ Jung- und Junggebliebene mit einem „Best of“ der letzten Jahrzehnte Rock- und Blues Geschichte. Begrüßt wurden die vier „Sterzgöttergatten“ Robert Tesar, Georg Eisner, Robert Knapp und Jürgen Kulmer durch Bürgermeister Franz Jost und Kulturreferent Gregor Sommer. (Gerald Hirt)

„Die Sterzgöttergatten“ mit Bürgermeister Franz Jost und Kulturreferent Gregor Sommer © Gerald Hirt

27. Juli: Herbert Spirk ist neuer Obmann des Sozialhilfeverbandes

Mit der Pensionierung von Gerald Maier als Bürgermeister von Ebersdorf, tritt er auch als Obmann des Sozialhilfeverbandes Hartberg-Fürstenfeld zurück. Seit 7. Juli 1998 war er an der Spitze des Verbandes. Als neuer Obmann wurde Herbert Spirk, Bürgermeister von Bad Loipersdorf, einstimmig gewählt. Sein Stellvertreter wird künftig Herbert Berger, Bürgermeister von Wenigzell, sein. Als neuer Kassier wurde Markus Gaugl, Finanzreferent der Stadtgemeinde Fürstenfeld, gewählt.

"Ich werde den Verband in alter und gewohnter Weise ordnungsgemäß weiterführen", verspricht Spirk. Er selbst bezeichnet sich jedoch als "Übergangs-Obmann", da ab 2024 die Sozialhilfeverbände aufgelöst werden sollen. Maier ist optimistisch, dass sein jahrelanger Stellvertreter nun das Ruder übernimmt: "Er kennt die Region und kennt die Bedürfnisse der einzelnen genau."

Herbert Spirk ist neuer Obmann des Sozialhilfeverbandes © Livia Steiner

26. Juli: Retter Reisen eröffnet neues Büro in Graz

Das oststeirische Reiseunternehmen Retter Reisen eröffnete in Graz, Engegasse 1c, nahe dem Glockenspielplatz ein neues Büro mit der Bezeichnung „RETTER Sports“. Schwerpunkt der Reiseangebote sind neben Wassersportreisen auch Wander- und Trekkingreisen, Yoga- und Mountainbikereisen sowie Wintersportreisen für alle Könnerstufen. Geleitet wird das Büro in Graz von Sophia Edler-Retter und Martin Roll, Information unter www.retter-sports.at . (Johann Zugschwert)

v.l.: Christoph Mauerhofer, Katharina Posch, Martin Roll, Sophia Edler-Retter und Hermann Retter. © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

25. Juli: Für Gesundheitsberufe ausgebildet

14 Teilnehmerinnen aus der Oststeiermark starteten im April die Ausbildungsvorbereitung für Gesundheitsberufe am zam-Standort Hartberg. Schwerpunkte lagen in der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und in der inhaltlichen Vorbereitung auf eine weiterführende Ausbildung in einem Gesundheitsberuf. Nach den zwölfwöchigen intensiven Fachtrainings rund um die Themen Anatomie, Pathologie, Physiologie, Erste Hilfe, Hygiene und gesunde Ernährung haben sich für die Teilnehmerinnen Perspektiven eröffnet: der Großteil wird ab September in eine weiterführende Ausbildung in den Bereichen Fachsozialbetreuung und Pflegeassistenz einsteigen. "Damit ist wieder ein kleiner Schritt in der Bekämpfung des Fachkräftemangels in Gesundheitsberufen getan", freute sich die Abteilungsleiterin des Arbeitsmarktservice Hartberg Bettina Neubauer bei der Übergabe der Abschlusszertifikate.

14 Oststeirerinnen starteten ihre Ausbildungsvorbereitung für Gesundheitsberufe © KK

24. Juli: Zum 49. Mal lud der Sportverein zum Fest

Zum 49. Mal veranstaltete der Sport- und Freizeitverein Stein mit Obmann Christian Perl und Organisator Johann Fuchs samt Team das dreitägige "Magdalena-Sportfest" auf der Birkenwiese in Stein mit Schnapserturnier, Fussballturnier der Schüler- und Jugendmannschaften sowie sportlichen Vergleichskämpfen. Traditionell am Magdalenasonntag marschierten – musikalisch begleitet vom Musikverein Unterlamm - Abordnungen ortsansässiger Vereine zur Magdalenakapelle, wo Pfarrer Alois Schlemmer im Beisein der Bevölkerung und Bürgermeister Herbert Spirk eine Heilige Messe hielt.

Bürgermeister Herbert Spirk, Sport- und Freizeitverein Obmann Christian Perl, Organisator Johann Fuchs, Pfarrer Alois Schlemmer (v.l.) mit Gästen beim Magdalena Sportfest in Stein © Gerald Hirt

24. Juli: Am Ilzer Marktplatz tritt "Der Kleine Prinz" auf

Das Theaterspiel hat in Ilz eine langjährige Tradition. Seit 40 Jahren gibt es bereits eine Theatergruppe in der Marktgemeinde. Besonders beliebt ist das Sommertheater am Marktplatz. Aus Anlass des 80.Geburtstages der tiefgründigen Erzählung "Der Kleine Prinz" von Antoine des Saint-Exupéry inszenierte der Leiter der Theatergruppe Johann Prenner mit jugendlichen Darstellern eine einfühlsame Theaterfassung des Stückes. In die Hauptrolle des kleinen Prinzen schlüpfte Eva Weiler. Als Erzähler fungierte Spielleiter Johann Prenner selbst. Für den musikalischen Klangbogen zu den stimmungsvollen Bildern des Weltreisenden sorgte der Musikverein Ilz unter der Leitung von Kapellmeister Toni Mauerhofer mit der Musik des italienischen Komponisten Angelo Sormani.

Eva Weiler (links) schlüpfte in die Rolle des "Kleinen Prinzen" © Gerald Hirt

21. Juli: Gemeinsam jammen beim Festival-Workshop in Ilz

Von 9. bis 13. August 2023 findet das Dixie- & Swingfestival - das einzige Festival der traditionellen Jazzmusik in Österreich - in Weiz, Gleisdorf, Ilz und Heilbrunn statt. 17 Veranstaltungen, 30 Bands sowie 140 Künstlerinnen und Künstler aus neun Nationen garantieren beste Unterhaltung. In Ilz laden Dozenten aus ganz Österreich Hobby- und Profimusiker im Rahmen eines Workshops für traditionelle Jazzmusik am 7. und 8. August in der Musikschule ein, mit ihnen Jazz zu spielen oder hineinzuschnuppern.

Als Leiter des Workshops konnte der aus der Ukraine stammende Jazztrompeter Volodymyr Navozenko gewonnen werden. Unter den Dozentinnen befindet sich zudem Ines Reiger, die nicht nur als Gesangslehrerin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, sondern auch als Jazzsängerin und Moderatorin der "Ö1 Jazznacht" bekannt ist. Auf Posaunisten wartet etwa Reinhard Summerer, Lehrbeauftragter der Kunstuniversität Graz und Leiter seiner eigenen Big Band.

An beiden Tagen gibt es zudem eine sehr umfangreiche Instrumentenausstellung. Zum Abschluss findet am 8. August um 19.30 Uhr ein großes Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Dozenten gemeinsam mit der Big Band Ilz am Campus der Musikschule Ilz (bei Schlechtwetter in Kulturhaus) statt. Anmeldungen zum Workshop sind bis 4. August unter hallo@dixie-swingfestival.at möglich. Alle Details auf www.dixie-swingfestival.at

Die Big Band Ilz wird im Rahmen des großen Abschlusskonzertes auftreten © Johannes Hödl

21. Juli: Projekt des Gesundheitsfonds sagt mit regionalen Ärzten Rückenschmerzen den Kampf an

Als erste Pilotregion läuft im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld seit dem Jahr 2020 ein Rückenschmerz-Projekt, das vom Gesundheitsfonds Steiermark und der ÖGK-Landesstelle Steiermark finanziert wird. Aktiv daran beteiligt waren und sind die Hartberger Allgemeinmediziner Michael Schrittwieser, Patrick Thurner und Reingard Glehr. Hintergrund und Ziel des Projektes ist, dass die medizinische Behandlung bei Rückenschmerzen koordiniert werde und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ablaufe, um einen chronischen Verlauf zu verhindern, erklärt Schrittwieser. Wenn alle Therapiestufen gut abgestimmt seien, würden sich chronische Verläufe von Rückenschmerzen verhindern lassen sowie die Lebensqualität von Rückenschmerz-Patientinnen deutlich verbessern.

Schrittwieser erläutert den Ablauf: „Der Rückenschmerz-Patient bzw. die Patientin wird wie üblich von mir untersucht, um spezielle Krankheitsbilder ausschließen zu können. Wenn er bzw. sie für das Projekt geeignet ist, wird er bzw. sie unmittelbar zu einem Termin mit allen erforderlichen Unterlagen bei Schmerzmedizinern im LKH Hartberg für ein sogenanntes Assessment, eine detaillierte Diagnosestellung durch mehrere Berufsgruppen und Therapieempfehlung, angemeldet." Das Besondere dabei sei schließlich diese Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Therapiestationen.

In Hartberg-Fürstenfeld wurden bislang 27 Patientinnen und Patienten betreut. Dazu Schrittwieser: „Ich empfinde das Projekt als tolle Ergänzung zur bereits bestehenden medizinischen Versorgung im niedergelassenen Bereich, da es die therapeutischen Kräfte bündelt und dadurch sehr effizient ist.“ Um darüber hinaus weitere Patienten betreuen zu können, werden Hausärzte im Bezirk gesucht, die am Projekt teilnehmen möchten. (Kontakt: eva.wolfbauer@gfstmk.at.) Das Projekt ist derzeit bis Ende 2023 fixiert, lässt der Gesundheitsfond wissen, eine Verlängerung ist jedoch in Vorbereitung.

Das Hartberger Hausärzte-Netzwerk: Patrick Thurner, Reingard Glehr, Michael Schrittwieser, Alexander Moussa und Maria Seidl (v.l.) © Bernhard Bergmann

21. Juli: Nach 35 Jahren wurde Kindergartenleiterin in den Ruhestand verabschiedet

"Danke" sagten die Kinder des Kindergartens sowie die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Wenigzell unter der Leitung von Direktorin Pia Maria Kern mit Liedern und lustigen Episoden an Elementarpädagogin Andrea Feichtgraber für die Leitung des Kindergartens. 35 lange Jahre begleitete sie mehr als tausend Kinder und bereitete sie auf den schulischen Alltag vor.

Nach 35 Jahren wurde sie in einer herzlichen Feier in den „Unruhestand“ verabschiedet. Mitarbeiter des Elternvereines, mehrere Mütter und Väter sowie auch Bürgermeister Herbert Berger und die große Kinderschar von Kindergarten und Volksschule wünschten ihr alles Gute. (Franz Faustmann)

Nach 35 Jahren wurde Andrea Feichtgraber als Leiterin des Kindergartens Wenigzell verabschiedet © Franz Faustmann/kk

20. Juli: Langjährige Direktorin und Lehrerin an Volksschule Pinggau verabschiedet

Mit einer Wallfahrt nach Heiligenbrunn bei Rohrbach bedankten sich Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, Großeltern und der Elternverein der Volksschule Pinggau jüngst für das zu Ende gegangene Schuljahr. Nach einer Andacht in der Kapelle versammelten sich die Anwesenden beim Bründl zu einer Abschiedsfeier für die langjährige Direktorin Ida Steiner und die Lehrerin Brigitte Knerl.

Die Kinder bedankten sich mit Liedern und besonderen Aufmerksamkeiten. Pfarrer Christoph Grabner, Bürgermeister Leopold Bartsch, Vertreter des Elternvereines und die stellvertretende Leiterin Bettina Hadek würdigten die Verdienste der beiden Lehrkräfte.

Die Schulgemeinschaft der VS Pinggau unternahm eine Wallfahrt nach Heiligenbrunn bei Rohrbach © VS Pinggau

20. Juli: Kost-Bar und mehr: Lebenshilfe lud zum Markttag nach St. Johann in der Haide

Die Lebenshilfe Hartberg veranstaltete ihren traditionellen Markttag in der Tageswerkstätte St. Johann in der Haide. Die Beschäftigten und ihre Begleiter aus den Standorten Pöllau, St. Johann in der Haide und Neudau präsentierten ihre Produkte unter den klingenden Namen "Kost-Bar", "Näh-Bar", "Holz-Bar" und "Form-Bar". Von Gewürzen und Brotbackmischungen über handgenähte Taschen und Tonarbeiten bis hin zu Grill- und Kaminanzündern - es wurde allerhand zum Verkauf angeboten.

Die Anzünder werden aus Sägespännen und gespendeten Kerzenresten hergestellt und seien besonders nachhaltig, erklärt Michaela Schwingesbauer, Leiterin der Tageswerkstätte St. Johann. Die Produkte sind auch zu den Öffnungszeiten in den Tageswerkstätten sowie bei externen Vertriebspartnern erhältlich.

Die Beschäftigten der Lebenshilfe Hartberg boten am Standort St. Johann in der Haide ihre Produkte zum Verkauf an © Daniela Buchegger

Die Beschäftigten zeigten auch ihr Können beim Töpfern © Daniela Buchegger

20. Juli: Hera Lind begeisterte bei Buchpräsentation

Unterstützt von der Buchhandlung Morawa gastierte die bekannte Bestsellerautorin Hera Lind zum Beginn ihrer Werbetour in der Steiermark, im dicht besetzten Gastgarten des Gast-hauses Pack in Hartberg. Ausführlich und pointiert erzählte die erfolgreiche, in Salzburg lebende Schriftstellerin ihre beinahe unglaubliche Lebensgeschichte, ihr Leben im Show-Business in jungen Jahren ebenso wie das schriftstellerische Schaffen mit millionenfach ver-kauften Romanen. Abschließend präsentierte Hera Lind noch ihr jüngstes Werk „Mit dem Mut zur Liebe“ nach einer wahren Begebenheit und erntete vom überwiegend weiblichen Publikum lang anhaltenden Beifall. (Johann Zugschwert)

Hera Lind begeisterte bei Buchpräsentation © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

19. Juli: Ilzer Jakobifest mit berühmter Mozartmesse als Dank für Pfarrer Peter Rosenberger

An diesem Sonntag, 23. Juli, feiert die Pfarre Ilz ein besonderes Pfarrfest: Beim traditionellen "Jakobifest" bedankt sich die Pfarrgemeinde heuer beim Pfarrer Peter Rosenberger für dessen 37-jähriges Wirken in Ilz. Er wird am 1. September in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Als besonderes Dankeschön wird für ihn die berühmte Mozartmesse "Große Credomesse", die in der Region noch nie und zuletzt im Salzburger Dom aufgeführt wurde, dargeboten.

Unter der Gesamtleitung von Peter Joachim Heinrich wird die Messe mit einem großen Chor, Orchester und Solisten aufgeführt. Heinrich hat diese Messe ausgesucht, weil sie eines der bedeutendsten Kirchenwerke von Mozart ist. Ihren Namen "Große Credomesse" verdankt sie dem Umstand, dass dieser Teil der Messe, das Credo, besonders ausgedehnt bearbeitet wurde. Für Heinrich ist sie zudem etwas Besonderes, weil er dieses Werk bei seiner ersten Orchestermesse als 14-Jähriger am Orgel Continuo gespielt hat, berichtet Maria Posteiner, Obfrau des Gesangvereins Ilz.

Beginn ist um 9 Uhr. Im Anschluss an den Festgottesdient gibt es ein Frühschoppen mit dem Musikverein Ilz samt Weinkost.

Der Ilzer Pfarrer Peter Rosenberger wird mit einer besonderen Mozartmesse verabschiedet © Maria Posteiner

19. Juli: Nicole Stranzl fesselte Passagiere mit ihren Thrillern

Es war ein heißer, schwüler Tag und plötzlich verfinsterten Sturm und Regen den Himmel über dem Stubenbergsee. Doch so rasch diese Unbill gekommen war, war sie auch wieder weg und Lisbeth Scherr von der Bücherei Stubenberg konnte die Jungliteratin Nicole Stranzl, Saxophonist Willy Kulmer und die Besucherinnen und Besucher auf dem Literaturschiff willkommen heißen.

Mit spannenden Passagen aus ihren jüngsten Thrillern „Vergangen“ und „Tür im Sand“ fesselte Stranzl die Passagiere. Die Jungliteratin, die auch als Redakteurin bei der Kleinen Zeitung in Weiz tätig ist, hat mit 17 Jahren ihr erstes Buch geschrieben. Mittlerweile hat sie acht Bücher veröffentlicht - Krimis, Thriller und Dramen, in denen sie sich auch an Tabuthemen heranwagt. „Es ist immer etwas ganz Besonderes und eine große Freude, wenn man das fertige Buch in Händen hat. Ich liebe die Abwechslung und es gibt Themen mit einem psychologischen Aspekt, die noch unterpräsentiert sind, das finde ich sehr spannend“, so ein versteckter Hinweis der Autorin auf die nächsten Bücher.

Es war ein spannender Leseabend auf dem spiegelglatten Stubenbergsee, musikalisch umrahmt mit sinnlichen Saxophon-klängen von Willy Kulmer und viel Beifall für die beiden Protagonisten. (Johann Zugschwert)

Nicole Stranzl hat aus ihren jüngsten Thrillern gelesen © JOHANN ZUGSCHWERT

18. Juli: Das sind die vegan-vegetarischen Fachkräfte der HLW Hartberg

Die Schülerinnen der 4HLW und des Aufbaulehrgangs Hartberg hatten im Sommersemester erstmals die Möglichkeit, das Zertifikat zur vegetarischen und veganen Fachkraft zu erhalten, das offiziell von der Veganen Gesellschaft Österreich verliehen wird. Mit der Ausbildung konnten die Schülerinnen in 30 Unterrichtseinheiten ihr Wissen zu Welternährung, vegetarischer und veganer Ernährung und den dazugehörigen Kochfertigkeiten auf- und ausbauen. Besonders der "Candyday" hat ihnen die vegane Küche, wenn auch mit kleinen "Sünden", schmackhaft gemacht. Bei der abschließenden schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfung glänzten alle 10 Teilnehmerinnen mit einem ausgezeichneten Erfolg. Auch diese wertvolle Zusatzqualifikation ist Ausdruck des schulautonomen Schwerpunkts Lebensmittel & Management an der HLW Hartberg.

Mit der Ausbildung konnten die Schülerinnen in 30 Unterrichtseinheiten ihr Wissen zu Welternährung, vegetarischer und veganer Ernährung und den dazugehörigen Kochfertigkeiten auf- und ausbauen © HLW Hartberg

18. Juli: Lehrabschlussprüfung im Gartenbau

Den Facharbeiterbrief in der Tasche haben seit Kurzem zwölf junge steirische Gärtnerinnen und Gärtner. Bei der Lehrabschlussprüfung in der Gartenbauschule Großwilfersdorf schlossen sie ihre Berufsausbildung erfolgreich ab. Die Prüfungskommissionsvorsitzenden Johannes Lang und Klaus Wenzel sowie Hemma Reicher und Franz Heuberger von der Landwirtschaftskammer durften sich über sehr gute Leistungen der Prüfungskandidaten freuen. Drei Junggärtnerinnen und -gärtner erreichten einen ausgezeichneten Erfolg. Zwei weitere legten die Prüfung mit gutem Erfolg ab. Als erste Gratulanten stellten sich Landtagsabgeordneter Hubert Lang, Bürgermeister Franz Zehner, Landarbeiterkammerpräsident Eduard Zentner, Fritz Rauer, Obmann der Gemüsebauern in der Landwirtschaftskammer, Bezirkskammerobmann Herbert Lebitsch sowie seitens der Gartenbauschule Direktorin Martina Teller-Pichler ein.

Die stolzen Absolventen © LFA Steiermark

18. Juli: Landjugend als Kilometerfresser

Bilder und Worte können nicht beschreiben, was die sportlichen Landjugendlichen aus dem Bezirk Fürstenfeld beim 24-Stunden-Lauf in Bad Blumau erlebt haben. Sie liefen dort für den guten Zweck und haben Geld für die Organisation "MOKI" (Mobile Kinderkrankenpflege Steiermark) im wahrsten Sinn des Wortes erlaufen. 15 Läuferinnen und Läufer gingen in den 24 Stunden an den Start und erbrachten sensationelle Leistungen. Selbst gesetzte Ziele wurden trotz der Hitze bei weitem übertroffen und zahlreiche persönliche Rekorde aufgestellt. "Die atemberaubende Atmosphäre bei diesem Bewerb hat jeden von uns mitgezogen und motiviert. Wir haben nicht einmal mehr daran gedacht, wie oft wir die 1,1 Kilometer lange Runde bereits abgespult haben", erzählt Theresa Paar. Bis spät in die Nacht wurden Runden gelaufen, ehe am Sonntagmorgen noch einmal alle Reserven für die letzten Stunden des Rennens mobilisiert wurden. Am Ende schaffte man stattliche 309 Runden, also 346 Kilometer.

Voller Stolz überreichte die Landjugend Bezirk Fürstenfeld 800 Euro an MOKI. Trotz müder Muskeln waren sich die Läuferinnen und Läufer der Landjugend gleich nach dem Rennen einig: "Wir sind stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Und wir freuen uns schon, wieder die Laufschuhe anzuziehen und für den guten Zweck Runden zu sammeln."

Die Landjugend Fürstenfeld als tapfere Kilometerfresser © Landjugend Fürstenfeld

14. Juli: Meisterinnen und Meister der Landwirtschaft feierlich geehrt

Vor kurzem fand im Steiermarkhof die diesjährige Meisterbrief-Verleihung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer statt. Im Frühjahr konnten steiermarkweit 99 Meisterabschlüsse in sechs verschiedenen land- und forstwirtschaftlichen Sparten erzielt werden.

Darunter sind auch acht Meisterinnen und Meister aus dem Bezirk: Christian Glatz aus Vorau, Georg Janisch aus Bad Waltersdorf, Michael Kerschbaumer aus Wenigzell, Daniel Kickenweiz aus Feistritztal, Christine Knoll aus Grafendorf, Maximilian Lang aus St. Johann bei Herberstein, David Meisterhofer aus Waldbach-Mönichwald und Kerstin Radl aus Hartl.

Die steiermarkweit ingesamt 20 Frauen und 79 Männer erhielten bei der Zeremonie von Nationalratsabgeordneter Martina Kaufmann, LK-Präsident Franz Titschenbacher und LAK-Präsident Eduard Zentner die Meisterbriefe verliehen.

Die frisch gebackenen Meister Michael Kerschbaumer, David Meisterhofer, Christian Glatz, Georg Janisch, Kerstin Radl und Christine Knoll, flankiert von zahlreichen Gratulanten © LFA/Alexander Danner

12. Juli: Neue Gemeindechronik für Pöllauberg

Überraschenden Besuch gab es bei der Präsentation der neu aufgelegten Chronik der Natur-parkgemeinde Pöllauberg, zu der Bürgermeister Gerald Klein mit den anwesenden Gästen auch Finanzminister Magnus Brunner, NR-Abgeordneten Reinhold Lopatka, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer und die Autoren der neuen Chronik, Gottfried Allmer und Claus Pressl begrüßen konnte.

Finanzminister Brunner hatte anlässlich einer Tagung im Hotel Retter Kontakt mit Bürger-meister Gerald Klein und so passte die Teilnahme des Ministers bestens zur Buchprä-sentation, mit viel Beifall der anwesenden Gäste. Finanzminister Brunner dankte für die Einladung, sehr spannend und als etwas ganz Besonderes nannte er die Historie und auch den weiten Blick von Pöllauberg in das Land.

Eineinhalb Jahre arbeiteten die Autoren Gottfried Allmer und Claus Pressl an der Neuauf-lage, die auf mehr als 400 Seiten die historische Entwicklung der Gemeinde und der Wallfahrtskirche seit dem 14. Jahrhundert wieder gibt. Dazu der Historiker Allmer: „Es war die Frage, wollen wir das Wissen, das wir haben verwalten oder wollen wir nachforschen und wir haben uns für zweiteres entschieden, mit 100 Seiten neuer Erkenntnisse und den großen Zusammenhängen mit der internationalen gotischen Architektur“. Bürgermeister Gerald Klein dankte auch den Mitarbeitern im Gemeindeamt sowie allen daran beteiligten Personen und Vereinen. Zum Abschluss gab es ein gemütliches Beisammensein mit kulinarischen Spezialitäten von Robert Buchberger. (Johann Zugschwert)

Reinhold Lopatka, Bürgermeister Gerald Klein, Autor Gottfried Allmer mit Minister © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: RKP IT-Solutions feierte Jubiläum und eröffnete ein Datencenter

Seit zehn Jahren besteht in Schildbach die Firma RKP IT-Solutions und wurde mit dem „Julius-Award ausgezeichnet, anlässlich dieses Jubiläums wurde auch in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste und Kunden das neue Datencenter „alpencloud“ eröffnet.

Zu diesem Anlass konnten die Geschäftsführer Markus Kerschbaumer und Markus Pußwald unter den vielen anwesenden Besuchern und Kunden auch die Bürgermeister Marcus Martschitsch, Herbert Rodler, Günter Müller sowie Wirtschaftskammer-Regionalstellen-obmann Christian Sommerbauer begrüßen.

Die RKP IT-Solutions GmbH mit Hauptsitz in Hartberg betreut die IT-Infrastruktur von über 600 klein- und mittelgroßen Unternehmen. Unter der Leitung von Markus Kerschbaumer und Markus Pusswald steht ein 20-köpfiges Team mit umfangreichem IT-Fachwissen zur Verfügung, mit dem Ziel, den Wünschen und Anliegen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden. WK-Obmannstellvertreter Mario Janisch überreichte anlässlich des zehnjährigen Gründungsjubiläums den „Julius-Award“ des Wirtschaftsbundes Steiermark, gesegnet wurde das neue Bürogebäude von Diakon Franz Hollensteiner. (Johann Zugschwert)

RKP IT-Solutions feierte Jubiläum und eröffnete ein Datencenter © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Klassentreffen nach 60 Jahren der Hauptschule Bad Waltersdorf

Der Schulschluss dieses Jahres war das Datum für ein Klassenreffen, 60 Jahre nach dem Abschluss der Hauptschule in Bad Waltersdorf.

16 Frauen und 12 Männer trafen einander am 7. Juli 23, dem letzten Schultag, im Restaurant BB1 in Bad Waltersdorf, sie waren im Jahr 1962/63 der erste Abschlussjahrgang aus der damals neuen Hauptschule. Groß war die Freude des Wiedersehens nach so vielen Jahren, „da gab es viel zu erzählen und Erinnerungen auszutauschen“, sagte Franz Rechberger, er organisierte dieses freudige Zusammentreffen. (Johann Zugschwert)

Klassentreffen nach 60 Jahren der Hauptschule Bad Waltersdorf © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Alpenkräutergarten im Pöllauertal feierte Jubiläum

Eine Blumenoase für das Auge und für die Bienen ist der Alpenkräutergarten von Stefan Käfer in Rabenwald bei Pöllau. Seit 15 Jahren gestaltet der Natur- und Landschaftsführer beim Naturpark Pöllauer Tal den Alpenkräutergarten und begeistert die Besucher mit der Vielfalt des Gartens an heimischen und exotischen Kräutern und Blumen. Bei Führungen erfahren die Besucher auch Wissenswertes über die Gartengestaltung und Besonderheiten von Kräutern und Heilpflanzen. Kontakt. Alpenkräutergarten Käfer Stefan Käfer Rabenwald 106 8225 Pöllau. Telefon 0699 111 01 447. (Johann Zugschwert)

Alpenkräutergarten im Pöllauertal feierte Jubiläum © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Präsidentinnenwechsel beim Lions Club Thermenland

Im Restaurant Safenhof in Bad Waltersdorf fand der alljährliche Wechsel der Präsidentin des LC Thermenland statt, zum Abschluss ihres Funktionsjahres übergab Petra Klement unter großem Applaus die Präsidentinnennadel an Rita Gaspar. Die nunmehrige „Pastpräsidentin“ bedankte ich bei den Mitgliedern für die gemeinsamen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr, um in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch zu helfen.

Rita Gaspar hat für ihre Präsidentschaft das Motto ausgegeben: „Es ist das Herz, das zählt!“, und weist schon auf den Leitsatz des Clubs hin, „Wir helfen – persönlich, rasch und unbürokratisch“. Diesem Leitsatz zu entsprechen, gibt es auch zwei herausragende Veranstaltungen, ein Konzert mit den „OldSchoolBasterds“ am 28. Oktober 2023 und das traditionelle Neujahrskonzert am 5. Jänner 2024 mit der „Philharmonia Steiermark“, beides im Kulturhaus Bad Waltersdorf. Mit den Erlösen aus diesen und weiteren Veranstaltungen kann unverschuldet in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch geholfen werden. (Johann Zugschwert)

Präsidentinnenwechsel beim Lions Club Thermenland © (c) ZUGSCHWERT

7. Juli: Festlicher Musikschulabschluss in Pöllau

Zu einem Festakt im Großen Freskensaal im Schloss Pöllau hatte Monika Hofstädter, Direktorin der Musikschule Pöllau, Vorau, Joglland, eingeladen und konnte zur Überreichung der Urkunden die Bürgermeister Josef Pfeifer und Patritz Rechberger, von der Sparkasse Pöllau die Vorstandsdirektoren Johannes Kielnhofer und Jürgen Flicker sowie die Eltern der Preisträger und Absolventen begrüßen. Beim Wettbewerb Prima la Musica erreichten Fabian Haberler, Horn, den 1. Preis, und Isabella Freiberger, Tenorhorn, den 2. Preis.

Folgende Absolventen bekamen die Abschlusszeugnisse: Thomas Maierhofer, Schlagzeug; Anja Flicker, Klavier; Peter Gabriel, Anna Graf, Sebastian Haberl, Christoph Welte, Horn; Florian Selbitschka, Gitarre; Christina Zingl, Klarinette.

In Anerkennung ihrer Leistungen wurden von der Sparkasse Pöllau Gutscheine und Geschenke überreicht, musikalisch umrahmt wurde der festliche Abend von einem Horn-ensemble und Musikschülern. (Johann Zugschwert)

Festlicher Musikschulabschluss in Pöllau © (c) ZUGSCHWERT

6. Juli: Ilzer Schülerin Alena Flechl für ihren Sieg beim Friedensplakat-Wettbewerb geehrt

Gleich zwei Ehrungen gab es für Alena Flechl, Schülerin der Mittelschule Ilz und Österreichsiegerin des Friedensplakat-Wettbewerbes 2022/23 des Lions Club beim Lions-Austria-Congress 2023 in Linz. Ebendort nahmen die stolze Familie Flechl und der Schulleiter Hans-Peter Reisinger Platz, bestens versorgt von den Vertretern des Lions Club Veste Riegersburg, die für den Wettbewerb an der MS Ilz verantwortlich zeichneten. Am Vormittag gratulierte der Distrikt 114 mit Distrikt-Governor Heinz Rottleuthner Flechl zum Erfolg, am Nachmittag wurde sie vom internationalen Lions-Club-Präsidenten Brian Sheehan geehrt.

Andreas Strohhammer, Werner Puffing, Hans-Peter Reisinger, Alena Flechl und Heinz Rottleuthner (von links) © Mittelschule Ilz

6. Juli: Geburtenstation in Hartberg: Bezirks-FPÖ plant Protestaktion gegen Situation am LKH

Donnerstagvormittag hat die FPÖ Hartberg-Fürstenfeld eine Bezirkstour in Angriff genommen: "Wir wollen heimische Betriebe besuchen und über die aktuelle Situation in der Region sprechen, Probleme analysieren und den Menschen ein Ohr geben", so Obmann Luca Geistler bei der Pressekonferenz in Neudau. Geladen war auch Landesparteiobmann und Klubobmann Mario Kunasek und Klubobmann-Stellvertreter Stefan Hermann. Debattiert wurde auch die aktuelle Situation im Landeskrankenhaus Hartberg und eine mögliche Schließung der Geburtsenstation. "Das können und werden wir nicht zulassen. Diese Thematik trifft unzählige Familien", so Geistler weiter. Risikogeburten könnten im Fall einer Schließung in Katastrophen enden. Für die Bezirks-FPÖ kündigte er auch an, in naher Zukunft eine "Demonstration von und für die Menschen" vor dem Landeskrankenhaus abzuhalten.

Stefan Hermann, Mario Kunasek und Luca Geistler © Kleine Zeitung

6. Juli: Mittelschule Kaindorf lud zum Abschlussfest

Für das Abschlussfest der Mittelschule Kaindorf entwarfen die Schülerinnen und Schüler selbst verschiedene Stationen, die sie auch betreuten - darunter Dosenwerfen, eine Disco-Station und Fußball. Der Grundgedanke war Spiel, Spaß und Unterhaltung. Der Verein TimeOut unterstützte die Mittelschule bei der Organisation des Festes, für die musikalische Umrahmung sorgte die Live-Band LAISA. Der Elternverein versorgte die Besucher mit Speis und Trank.

Im Anschluss an das Schulfest fand die feierliche Verabschiedung der vierten Klassen und der Schulleiterin Ingrid Nerat in der Kulturhalle statt. Die Feier wurde mit Reden, persönlichen Anekdoten und lustigen Beiträgen abgerundet. Als Höhepunkt führten die Schülerinnen und Schüler den „Cup-Song“ und das bekannte Lied „YMCA“ auf.

Zahlreiche Stationen wurden beim Schulfest der Mittelschule Kaindorf geboten © Mittelschule Kaindorf

5. Juli: Radworkshop an der Volksschule Pöllau

Die Volkschule Pöllau nahm in der letzten Schulwoche am „AUVA-Radworkshop“ teil. Über zwei Tage hinweg konnten die Schulkinder aller Klassen Grundfertigkeiten am Fahrrad erlernen und festigen. Damit ist man eine von 36 Volksschulen steiermarkweit, die in diesem Jahr am Workshop teilnehmen. Das Programm, das von der AUVA und den Länderpartnern Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Burgenland finanziert wird, soll die Sicherheit der Kinder im Sattel erhöhen.

Zu Beginn des Workshops werden die Fahrräder und Helme der Kinder auf Verkehrs- und Betriebssicherheit geprüft. „Die Helme sind bei den Kindern leider meistens falsch eingestellt.“, erklärt Trainer Bernhard Haspl. Im Anschluss an die Überprüfung geht es im Klassenverband in den Übungsparcours, der von dafür geschulten Eltern-Helfern betreut wird. Orange Pfeile am Asphalt zeigen dabei die Strecke durch den Geschicklichkeitsparcours, der die Kinder mit 3 Stationen und zahlreichen Hindernissen herausfordert. Beim „Schneckenrennen“ etwa fahren sie zu dritt um die Wette, Gewinner ist allerdings derjenige, der am langsamsten ins Ziel kommt. Auf das Kommando „Auf die Schnecke, fertig, los“ sind die Kinder mit vollem Eifer bei der Sache.

Gertrude Rodler, Direktorin der Volksschule Pöllau-Grazerstraße, freut sich sehr darüber den Workshop in diesem Jahr für die Volkschule bekommen zu haben. „Die Kinder üben hier nicht nur das Radfahren, sondern auch zum Beispiel auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen.“, freut sich Rodler. Die Rückmeldungen der Kinder seien ebenfalls äußerst positiv, es mache allen großen Spaß. Zum Abschluss bekommen die Kinder eine Urkunde, die die Teilnahme am Radworkshop bescheinigt. (Moritz Prettenhofer)

Radworkshop an der Volksschule Pöllau © Moritz Prettenhofer

5. Juli: Schüler präsentierten ihre Kunstprojekte unter dem Motto "Oh, mein lieber Avatar"

Unter dem Titel "Oh, mein lieber Avatar" präsentierten die Schüler aus den 4. Klassen der BAfEP Hartberg ihre in einer Projektwoche erarbeiteten Kunstprojekte. In kleinen Gruppen befassten sie sich fünf Tage lang mit vielfältigen Bereichen: Theater, Literatur, Tanz und Musik. Ihre fertigen Werke stellten sie dann ihren Familien und Freunden in einem Stationenbetrieb szenisch vor. Unter den vielen kreativen Beiträgen war auch ein Figurentheater, dessen Script von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden war, ein Theaterstück in dem ein Mann aus dem Publikum "entführt" wurde und eine Lesung verschiedener Texte. Laut einer Schülerin wurde alles von ihnen selbst erarbeitet, betreut wurden sie dabei von Lehrern und externen Künstlern. „Es ist gar nicht so wie Schule gewesen, sondern eher wie ein Camp“, sagt eine andere Schülerin. (Anna Pilch)

Schüler präsentierten ihre Kunstprojekte unter dem Motto "Oh, mein lieber Avatar" © Anna Pilch

4. Juli: Start für Umbauarbeiten in der Stadthalle Fürstenfeld

Nachdem die Außensanierung der Fürstenfelder Stadthalle bereits abgeschlossen ist, startet nun die Sanierung des Stadthallen-Foyer. Neben der Fassade wurde auch der Restaurantbereich und die Sanitäranlagen neugestaltet. Start der Sanierungsarbeiten des Eingangsbereichs ist am 5. Juli und wird vorraussichtlich bis Ende September andauern. In dieser Zeit ist der Eingangsbereich für Besucher nicht passierbar, der Zugang erfolgt stattdessen über den Eingang der Büroeinhateiten "Blitz-Fritz".

In der Zeit des Umbaus wird einiges passieren: Zum einen wird die technische Infrastruktur auf den aktuellen Stand der Zeit gebracht. Zum anderen wird der komplette Empfangs-Tresen, die Garderobenabschnitte und der Bar-Bereich grundlegend saniert.

Die Sanierung der Stadthalle Fürstenfeld geht weiter © Gerald Hirt

4. Juli: Wasser Biennale in Fürstenfeld: Freisetzen der „Imaginary Stones“

Ganz unter dem Titel „Imaginary Stones“ und „Arbeit am Abfall“ stand der Auftakt der Wasser Biennale Fürstenfeld vor dem Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums. Die Ufer der Feistritz wurden vor drei Wochen von Künstlerin Christina Helena Romirer rund um Fürstenfeld auf Müll abgesucht, eingesammelt, in Keramik gegossen, glaciert und dadurch zu hochwertigen Objekten transformiert.

Als nächstes Wasser Biennale-Highlight folgte letzten Samstagnachmittag das Freisetzen dieser Kunstwerke an den notierten Koordinaten ihrer Fundstellen. „Vielleicht werden sie von Wanderern oder Spaziergängern gefunden und mitgenommen, vielleicht bleiben sie oder werden vom Wasser weitergespült“ hob Wasser Biennale-Initiator Günther Pedrotti im Beisein von Kulturreferenten Gregor Sommer, Vizebürgermeister Harald Peindl und Gemeinderatsmitgliedern die Einzigartigkeit von „Kunst im öffentlichen Raum“ hervor. (Gerald Hirt)

Wasser Biennale-Initiator Günther Pedrotti (3.v.r) mit Künstlerin Christina Helena Romirer (links daneben), weiteren Gästen und den zu Kunstwerken transformierten Müllgegenständen aus der Feistritz © Gerald Hirt

3. Juli: Präsidentenwechsel beim Rotary Club

Im Rahmen einer feierlichen Übergabe in Hartberg fand der turnusmäßige Präsidentenwechsel beim Rotary Club Oberwart-Hartberg von Thomas Rössler zu Robert Krammer statt. Die Veranstaltung markierte auch den Beginn des rotarischen Jahres 2023/24, das unter dem Motto "Gemeinsam neue Wege gehen" steht.

In einem Ausblick auf das kommende Jahr hob der neue Präsident die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenarbeit im Club und den "Spirit of Rotary" der den Club antreibt, um in gemeinsamen Aktivitäten und Projekten einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, hervor. "Der Spirit of Rotary ist Feuer und Flamme für das zu sein, was wir als Rotarier sind und für das, was wir bewirken können", so Robert Krammer. Im rotarischen Jahr 2023/24 plant der Rotary Club Oberwart-Hartberg eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter gemeinnützige Projekte, das Ziel ist anderen zu helfen und die Welt damit zu einem besseren Ort zu machen. Präsident Robert Krammer schloss seine Rede mit einem starken Appell: "Geben wir gemeinsam als Rotarier der Welt Hoffnung!"

Präsidentenwechsel: Thomas Rössler übergab an Robert Krammer © Johann Zugschwert

3. Juli: Evangelische Pfarre lud zum Sommerfest

Alljährlich lädt die evangelische Pfarrgemeinde Fürstenfeld zu Sommerbeginn in den Garten des Pfarrhauses zu einem Gartenfest. Zum Gottesdienst und traditionellem Fest mit Klavierbegleitung konnte Pfarrer Karlheinz Böhmer viele Kirchenfreunde und Ehrengäste, wie Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost, Kurator Aribert Wendzel oder Stadtpfarrer Alois Schlemmer herzlich begrüßen. Für kulinarische Genüsse sorgte das Team der evangelischen Kirche mit selbstgemachten warmen Gerichten und erfrischenden Getränken.

Die evangelische Pfarre feierte ein Sommerfest © Gerald Hirt

3. Juli: Raiffeisenbank Region Fürstenfeld zog eine erfolgreiche Bilanz

Aufsichtsrat-Vorsitzender Helmut Venus begrüßte zur diesjährigen Generalversammlung der Raiffeisenbank Region Fürstenfelds neben zahlreichen Kunden auch viele Vertreter des Raiffeisensektors und die Bürgermeister der Stadtgemeinde Fürstenfeld, Franz Jost bzw. der Gemeinde Großwilfersdorf, Franz Zehner, im Raiffeisensaal des Kompetenz-Zentrums.

Stolz blickten die beiden Geschäftsleiter, Martin Jost und Manfred Terzer, auf das Geschäftsjahr 2022 zurück. Neben dem Blick auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr setzte man mit dem Um- bzw. Zubau der Hauptanstalt im Herzen der Stadt ein entsprechendes Ausrufezeichen für die weitere Entwicklung der Raiffeisenbank und der Region. Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch die Funktionäre Franz Lang und Anton Tröster für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement geehrt.