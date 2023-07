Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Hartberg Fürstenfeld.

10. Juli: RKP IT-Solutions feierte Jubiläum und eröffnete ein Datencenter

Seit zehn Jahren besteht in Schildbach die Firma RKP IT-Solutions und wurde mit dem „Julius-Award ausgezeichnet, anlässlich dieses Jubiläums wurde auch in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste und Kunden das neue Datencenter „alpencloud“ eröffnet.

Zu diesem Anlass konnten die Geschäftsführer Markus Kerschbaumer und Markus Pußwald unter den vielen anwesenden Besuchern und Kunden auch die Bürgermeister Marcus Martschitsch, Herbert Rodler, Günter Müller sowie Wirtschaftskammer-Regionalstellen-obmann Christian Sommerbauer begrüßen.

Die RKP IT-Solutions GmbH mit Hauptsitz in Hartberg betreut die IT-Infrastruktur von über 600 klein- und mittelgroßen Unternehmen. Unter der Leitung von Markus Kerschbaumer und Markus Pusswald steht ein 20-köpfiges Team mit umfangreichem IT-Fachwissen zur Verfügung, mit dem Ziel, den Wünschen und Anliegen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden. WK-Obmannstellvertreter Mario Janisch überreichte anlässlich des zehnjährigen Gründungsjubiläums den „Julius-Award“ des Wirtschaftsbundes Steiermark, gesegnet wurde das neue Bürogebäude von Diakon Franz Hollensteiner. (Johann Zugschwert)

RKP IT-Solutions feierte Jubiläum und eröffnete ein Datencenter © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Klassentreffen nach 60 Jahren der Hauptschule Bad Waltersdorf

Der Schulschluss dieses Jahres war das Datum für ein Klassenreffen, 60 Jahre nach dem Abschluss der Hauptschule in Bad Waltersdorf.

16 Frauen und 12 Männer trafen einander am 7. Juli 23, dem letzten Schultag, im Restaurant BB1 in Bad Waltersdorf, sie waren im Jahr 1962/63 der erste Abschlussjahrgang aus der damals neuen Hauptschule. Groß war die Freude des Wiedersehens nach so vielen Jahren, „da gab es viel zu erzählen und Erinnerungen auszutauschen“, sagte Franz Rechberger, er organisierte dieses freudige Zusammentreffen. (Johann Zugschwert)

Klassentreffen nach 60 Jahren der Hauptschule Bad Waltersdorf © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Alpenkräutergarten im Pöllauertal feierte Jubiläum

Eine Blumenoase für das Auge und für die Bienen ist der Alpenkräutergarten von Stefan Käfer in Rabenwald bei Pöllau. Seit 15 Jahren gestaltet der Natur- und Landschaftsführer beim Naturpark Pöllauer Tal den Alpenkräutergarten und begeistert die Besucher mit der Vielfalt des Gartens an heimischen und exotischen Kräutern und Blumen. Bei Führungen erfahren die Besucher auch Wissenswertes über die Gartengestaltung und Besonderheiten von Kräutern und Heilpflanzen. Kontakt. Alpenkräutergarten Käfer Stefan Käfer Rabenwald 106 8225 Pöllau. Telefon 0699 111 01 447. (Johann Zugschwert)

Alpenkräutergarten im Pöllauertal feierte Jubiläum © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

10. Juli: Präsidentinnenwechsel beim Lions Club Thermenland

Im Restaurant Safenhof in Bad Waltersdorf fand der alljährliche Wechsel der Präsidentin des LC Thermenland statt, zum Abschluss ihres Funktionsjahres übergab Petra Klement unter großem Applaus die Präsidentinnennadel an Rita Gaspar. Die nunmehrige „Pastpräsidentin“ bedankte ich bei den Mitgliedern für die gemeinsamen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr, um in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch zu helfen.

Rita Gaspar hat für ihre Präsidentschaft das Motto ausgegeben: „Es ist das Herz, das zählt!“, und weist schon auf den Leitsatz des Clubs hin, „Wir helfen – persönlich, rasch und unbürokratisch“. Diesem Leitsatz zu entsprechen, gibt es auch zwei herausragende Veranstaltungen, ein Konzert mit den „OldSchoolBasterds“ am 28. Oktober 2023 und das traditionelle Neujahrskonzert am 5. Jänner 2024 mit der „Philharmonia Steiermark“, beides im Kulturhaus Bad Waltersdorf. Mit den Erlösen aus diesen und weiteren Veranstaltungen kann unverschuldet in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch geholfen werden. (Johann Zugschwert)

Präsidentinnenwechsel beim Lions Club Thermenland © (c) ZUGSCHWERT

7. Juli: Festlicher Musikschulabschluss in Pöllau

Zu einem Festakt im Großen Freskensaal im Schloss Pöllau hatte Monika Hofstädter, Direktorin der Musikschule Pöllau, Vorau, Joglland, eingeladen und konnte zur Überreichung der Urkunden die Bürgermeister Josef Pfeifer und Patritz Rechberger, von der Sparkasse Pöllau die Vorstandsdirektoren Johannes Kielnhofer und Jürgen Flicker sowie die Eltern der Preisträger und Absolventen begrüßen. Beim Wettbewerb Prima la Musica erreichten Fabian Haberler, Horn, den 1. Preis, und Isabella Freiberger, Tenorhorn, den 2. Preis.

Folgende Absolventen bekamen die Abschlusszeugnisse: Thomas Maierhofer, Schlagzeug; Anja Flicker, Klavier; Peter Gabriel, Anna Graf, Sebastian Haberl, Christoph Welte, Horn; Florian Selbitschka, Gitarre; Christina Zingl, Klarinette.

In Anerkennung ihrer Leistungen wurden von der Sparkasse Pöllau Gutscheine und Geschenke überreicht, musikalisch umrahmt wurde der festliche Abend von einem Horn-ensemble und Musikschülern. (Johann Zugschwert)

Festlicher Musikschulabschluss in Pöllau © (c) ZUGSCHWERT

6. Juli: Ilzer Schülerin Alena Flechl für ihren Sieg beim Friedensplakat-Wettbewerb geehrt

Gleich zwei Ehrungen gab es für Alena Flechl, Schülerin der Mittelschule Ilz und Österreichsiegerin des Friedensplakat-Wettbewerbes 2022/23 des Lions Club beim Lions-Austria-Congress 2023 in Linz. Ebendort nahmen die stolze Familie Flechl und der Schulleiter Hans-Peter Reisinger Platz, bestens versorgt von den Vertretern des Lions Club Veste Riegersburg, die für den Wettbewerb an der MS Ilz verantwortlich zeichneten. Am Vormittag gratulierte der Distrikt 114 mit Distrikt-Governor Heinz Rottleuthner Flechl zum Erfolg, am Nachmittag wurde sie vom internationalen Lions-Club-Präsidenten Brian Sheehan geehrt.

Andreas Strohhammer, Werner Puffing, Hans-Peter Reisinger, Alena Flechl und Heinz Rottleuthner (von links) © Mittelschule Ilz

6. Juli: Geburtenstation in Hartberg: Bezirks-FPÖ plant Protestaktion gegen Situation am LKH

Donnerstagvormittag hat die FPÖ Hartberg-Fürstenfeld eine Bezirkstour in Angriff genommen: "Wir wollen heimische Betriebe besuchen und über die aktuelle Situation in der Region sprechen, Probleme analysieren und den Menschen ein Ohr geben", so Obmann Luca Geistler bei der Pressekonferenz in Neudau. Geladen war auch Landesparteiobmann und Klubobmann Mario Kunasek und Klubobmann-Stellvertreter Stefan Hermann. Debattiert wurde auch die aktuelle Situation im Landeskrankenhaus Hartberg und eine mögliche Schließung der Geburtsenstation. "Das können und werden wir nicht zulassen. Diese Thematik trifft unzählige Familien", so Geistler weiter. Risikogeburten könnten im Fall einer Schließung in Katastrophen enden. Für die Bezirks-FPÖ kündigte er auch an, in naher Zukunft eine "Demonstration von und für die Menschen" vor dem Landeskrankenhaus abzuhalten.

Stefan Hermann, Mario Kunasek und Luca Geistler © Kleine Zeitung

6. Juli: Mittelschule Kaindorf lud zum Abschlussfest

Für das Abschlussfest der Mittelschule Kaindorf entwarfen die Schülerinnen und Schüler selbst verschiedene Stationen, die sie auch betreuten - darunter Dosenwerfen, eine Disco-Station und Fußball. Der Grundgedanke war Spiel, Spaß und Unterhaltung. Der Verein TimeOut unterstützte die Mittelschule bei der Organisation des Festes, für die musikalische Umrahmung sorgte die Live-Band LAISA. Der Elternverein versorgte die Besucher mit Speis und Trank.

Im Anschluss an das Schulfest fand die feierliche Verabschiedung der vierten Klassen und der Schulleiterin Ingrid Nerat in der Kulturhalle statt. Die Feier wurde mit Reden, persönlichen Anekdoten und lustigen Beiträgen abgerundet. Als Höhepunkt führten die Schülerinnen und Schüler den „Cup-Song“ und das bekannte Lied „YMCA“ auf.

Zahlreiche Stationen wurden beim Schulfest der Mittelschule Kaindorf geboten © Mittelschule Kaindorf

5. Juli: Radworkshop an der Volksschule Pöllau

Die Volkschule Pöllau nahm in der letzten Schulwoche am „AUVA-Radworkshop“ teil. Über zwei Tage hinweg konnten die Schulkinder aller Klassen Grundfertigkeiten am Fahrrad erlernen und festigen. Damit ist man eine von 36 Volksschulen steiermarkweit, die in diesem Jahr am Workshop teilnehmen. Das Programm, das von der AUVA und den Länderpartnern Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Burgenland finanziert wird, soll die Sicherheit der Kinder im Sattel erhöhen.

Zu Beginn des Workshops werden die Fahrräder und Helme der Kinder auf Verkehrs- und Betriebssicherheit geprüft. „Die Helme sind bei den Kindern leider meistens falsch eingestellt.“, erklärt Trainer Bernhard Haspl. Im Anschluss an die Überprüfung geht es im Klassenverband in den Übungsparcours, der von dafür geschulten Eltern-Helfern betreut wird. Orange Pfeile am Asphalt zeigen dabei die Strecke durch den Geschicklichkeitsparcours, der die Kinder mit 3 Stationen und zahlreichen Hindernissen herausfordert. Beim „Schneckenrennen“ etwa fahren sie zu dritt um die Wette, Gewinner ist allerdings derjenige, der am langsamsten ins Ziel kommt. Auf das Kommando „Auf die Schnecke, fertig, los“ sind die Kinder mit vollem Eifer bei der Sache.

Gertrude Rodler, Direktorin der Volksschule Pöllau-Grazerstraße, freut sich sehr darüber den Workshop in diesem Jahr für die Volkschule bekommen zu haben. „Die Kinder üben hier nicht nur das Radfahren, sondern auch zum Beispiel auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen.“, freut sich Rodler. Die Rückmeldungen der Kinder seien ebenfalls äußerst positiv, es mache allen großen Spaß. Zum Abschluss bekommen die Kinder eine Urkunde, die die Teilnahme am Radworkshop bescheinigt. (Moritz Prettenhofer)

Radworkshop an der Volksschule Pöllau © Moritz Prettenhofer

5. Juli: Schüler präsentierten ihre Kunstprojekte unter dem Motto "Oh, mein lieber Avatar"

Unter dem Titel "Oh, mein lieber Avatar" präsentierten die Schüler aus den 4. Klassen der BAfEP Hartberg ihre in einer Projektwoche erarbeiteten Kunstprojekte. In kleinen Gruppen befassten sie sich fünf Tage lang mit vielfältigen Bereichen: Theater, Literatur, Tanz und Musik. Ihre fertigen Werke stellten sie dann ihren Familien und Freunden in einem Stationenbetrieb szenisch vor. Unter den vielen kreativen Beiträgen war auch ein Figurentheater, dessen Script von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden war, ein Theaterstück in dem ein Mann aus dem Publikum "entführt" wurde und eine Lesung verschiedener Texte. Laut einer Schülerin wurde alles von ihnen selbst erarbeitet, betreut wurden sie dabei von Lehrern und externen Künstlern. „Es ist gar nicht so wie Schule gewesen, sondern eher wie ein Camp“, sagt eine andere Schülerin. (Anna Pilch)

Schüler präsentierten ihre Kunstprojekte unter dem Motto "Oh, mein lieber Avatar" © Anna Pilch

4. Juli: Start für Umbauarbeiten in der Stadthalle Fürstenfeld

Nachdem die Außensanierung der Fürstenfelder Stadthalle bereits abgeschlossen ist, startet nun die Sanierung des Stadthallen-Foyer. Neben der Fassade wurde auch der Restaurantbereich und die Sanitäranlagen neugestaltet. Start der Sanierungsarbeiten des Eingangsbereichs ist am 5. Juli und wird vorraussichtlich bis Ende September andauern. In dieser Zeit ist der Eingangsbereich für Besucher nicht passierbar, der Zugang erfolgt stattdessen über den Eingang der Büroeinhateiten "Blitz-Fritz".

In der Zeit des Umbaus wird einiges passieren: Zum einen wird die technische Infrastruktur auf den aktuellen Stand der Zeit gebracht. Zum anderen wird der komplette Empfangs-Tresen, die Garderobenabschnitte und der Bar-Bereich grundlegend saniert.

Die Sanierung der Stadthalle Fürstenfeld geht weiter © Gerald Hirt

4. Juli: Wasser Biennale in Fürstenfeld: Freisetzen der „Imaginary Stones“

Ganz unter dem Titel „Imaginary Stones“ und „Arbeit am Abfall“ stand der Auftakt der Wasser Biennale Fürstenfeld vor dem Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums. Die Ufer der Feistritz wurden vor drei Wochen von Künstlerin Christina Helena Romirer rund um Fürstenfeld auf Müll abgesucht, eingesammelt, in Keramik gegossen, glaciert und dadurch zu hochwertigen Objekten transformiert.

Als nächstes Wasser Biennale-Highlight folgte letzten Samstagnachmittag das Freisetzen dieser Kunstwerke an den notierten Koordinaten ihrer Fundstellen. „Vielleicht werden sie von Wanderern oder Spaziergängern gefunden und mitgenommen, vielleicht bleiben sie oder werden vom Wasser weitergespült“ hob Wasser Biennale-Initiator Günther Pedrotti im Beisein von Kulturreferenten Gregor Sommer, Vizebürgermeister Harald Peindl und Gemeinderatsmitgliedern die Einzigartigkeit von „Kunst im öffentlichen Raum“ hervor. (Gerald Hirt)

Wasser Biennale-Initiator Günther Pedrotti (3.v.r) mit Künstlerin Christina Helena Romirer (links daneben), weiteren Gästen und den zu Kunstwerken transformierten Müllgegenständen aus der Feistritz © Gerald Hirt

3. Juli: Präsidentenwechsel beim Rotary Club

Im Rahmen einer feierlichen Übergabe in Hartberg fand der turnusmäßige Präsidentenwechsel beim Rotary Club Oberwart-Hartberg von Thomas Rössler zu Robert Krammer statt. Die Veranstaltung markierte auch den Beginn des rotarischen Jahres 2023/24, das unter dem Motto "Gemeinsam neue Wege gehen" steht.

In einem Ausblick auf das kommende Jahr hob der neue Präsident die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenarbeit im Club und den "Spirit of Rotary" der den Club antreibt, um in gemeinsamen Aktivitäten und Projekten einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, hervor. "Der Spirit of Rotary ist Feuer und Flamme für das zu sein, was wir als Rotarier sind und für das, was wir bewirken können", so Robert Krammer. Im rotarischen Jahr 2023/24 plant der Rotary Club Oberwart-Hartberg eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter gemeinnützige Projekte, das Ziel ist anderen zu helfen und die Welt damit zu einem besseren Ort zu machen. Präsident Robert Krammer schloss seine Rede mit einem starken Appell: "Geben wir gemeinsam als Rotarier der Welt Hoffnung!"

Präsidentenwechsel: Thomas Rössler übergab an Robert Krammer © Johann Zugschwert

3. Juli: Evangelische Pfarre lud zum Sommerfest

Alljährlich lädt die evangelische Pfarrgemeinde Fürstenfeld zu Sommerbeginn in den Garten des Pfarrhauses zu einem Gartenfest. Zum Gottesdienst und traditionellem Fest mit Klavierbegleitung konnte Pfarrer Karlheinz Böhmer viele Kirchenfreunde und Ehrengäste, wie Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost, Kurator Aribert Wendzel oder Stadtpfarrer Alois Schlemmer herzlich begrüßen. Für kulinarische Genüsse sorgte das Team der evangelischen Kirche mit selbstgemachten warmen Gerichten und erfrischenden Getränken.

Die evangelische Pfarre feierte ein Sommerfest © Gerald Hirt

3. Juli: Raiffeisenbank Region Fürstenfeld zog eine erfolgreiche Bilanz

Aufsichtsrat-Vorsitzender Helmut Venus begrüßte zur diesjährigen Generalversammlung der Raiffeisenbank Region Fürstenfelds neben zahlreichen Kunden auch viele Vertreter des Raiffeisensektors und die Bürgermeister der Stadtgemeinde Fürstenfeld, Franz Jost bzw. der Gemeinde Großwilfersdorf, Franz Zehner, im Raiffeisensaal des Kompetenz-Zentrums.

Stolz blickten die beiden Geschäftsleiter, Martin Jost und Manfred Terzer, auf das Geschäftsjahr 2022 zurück. Neben dem Blick auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr setzte man mit dem Um- bzw. Zubau der Hauptanstalt im Herzen der Stadt ein entsprechendes Ausrufezeichen für die weitere Entwicklung der Raiffeisenbank und der Region. Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch die Funktionäre Franz Lang und Anton Tröster für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement geehrt.

Die Raiffeisenbank Region Fürstenfeld zog eine erfolgreiche Bilanz © KK

30. Juni: Treffen der Lkw Freunde in Schölbing

Am 15. Juli findet von den Lkw-Freunden in Schölbing das alljährliche Treffen statt. Alle Teilnehmer treffen sich in Schildbach und fahren dann gemeinsam Richtung Schölbing, dabei bekommt jeder Fahrer ein kleines Geschenk. Für reichlich Essen und Trinken sorgt der Heurige Zaunschirm aus Unterlungitz, auch eine Hüpfburg wird für die Kinder aufgestellt. Für die richtige Stimmung sorgt Dj Ottl und eine Verlosung.

Treffen der Lkw Freunde in Schölbing © Marco2811

30. Juni: Jubiläumsturnier Bridgeclub Thermenland

Der Bridgeclub Thermenland feiert sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums findet am Samstag, dem 1. Juli um 13 Uhr ein Garten-Bridgeturnier in den Spielräumlichkeiten in Fürstenfeld statt. Nach dem Turnier ist vor dem Spaß: Nachdem Bürgermeister Franz Jost die Preise überreicht hat, wird gegrillt. Zudem wird auch der Präsident des österreichischen Bridgesportverbandes erwartet.

Jubiläumsturnier Bridgeclub Thermenland © kk

29. Juni: Energiewirtschaft und Kirchenrenovierung waren Thema im Fürstenfelder Gemeinderat

Die jüngste Fürstenfelder Gemeinderatssitzung befasste sich hauptsächlich mit infrastrukturell bedingten Tagesordnungspunkten zu Liegenschaften, Bauland und widmungsspezifischen Belangen. Dabei wurden auch die Voraussetzungen für den Ausbau einer leistungsstarken Fürstenfelder Stromnetz-Ringleitung geschaffen, beschlossen wurde auch eine Förderung zur Außenrenovierung der Altenmarkter Kirche in der Höhe von 40.000 Euro. Erstmals hat Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) auch öffentlich kundgetan, dass der ursprünglich geplante Verkauf eines Grundstücks zur Errichtung einer Indoor-Fischfarm noch doch ins Wasser gefallen sei. Die "Kia Aquafarm Limited & Co KG" habe sich gegen das Konzept entschieden.

Nicht alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen © Wurzinger

29. Juni: Wolfgang Thiem trainierte mit Herzkindern in Vorau

Der bekannte Tennistrainer Wolfgang Thiem kam kürzlich nach Vorau, um bei einer Veranstaltung des Tennisvereins Vorau unter Obmann Franz Pötz mit den Herzkindern des Vereins zu trainieren. Dabei wurden 625 Euro für die Hilfsorganisation "Herzkinder Österreich", die herzkranke Kinder und ihre Familien unterstützt, gesammelt.

Die Kinder freuten sich sehr über diese Gelegenheit. Unter ihnen war auch Michael Fank: Er hatte schon drei große Herz-Operationen, viele Herzkatheter und spielt nichtsdestotrotz bei den Tennis-Meisterschaften in Vorau mit - und ist genau deshalb ein gutes Vorbild für alle Herzkinder.

Wolfgang Thiem trainierte mit Herzkindern in Vorau © Privat

28. Juni: TimeOut-Festival lässt vier Orte künstlerisch aufleben

Bis 10. Juli geht im Bezirk noch das "TimeOut-Festival - Die neue Generation" an vier verschiedenen Orten über die Bühne. Das Festival ist ein Austausch für Jung und Alt, wobei das Hauptaugenmerk auf der Einbindung der jungen kreativen Nachwuchskünstlerinnen liegt.

Verschiedene Höhepunkte künstlerischer Arbeiten werden dabei geboten, so zum Beispiel professionelle Tanz- und Theaterperformances, Live-Musik mit unterschiedlichen Bands und Singer-/Songwritern, Literaturlesungen und Ausstellungen bildender Kunst. Höhepunkte sind unter anderem ein Gemeinschaftskunstwerk, welches Jahr für Jahr neu entsteht und eine „Open Stage“ für Besucherinnen und Besucher. „Die kreativen Projekte und Workshops ermöglichen der lokalen Bevölkerung, neue Welten zu erleben und andere Perspektiven einzunehmen. So wird die gesamte Region nachhaltig kulturell und kreativ belebt", sagt Charly Vozenilek, Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Festivals.

Der Startschuss erfolgte am Dienstag, 27. Juni, mit einem Figurentheater in der Volksschule Dechantskirchen. Am Freitag, 30. Juni, gibt es in der Mittelschule Kaindorf von 14 bis 18 Uhr einen Familien-Nachmittag. LAISA kommt mit ihrer Live-Band. Darüber hinaus gibt es eine "Open-Stage" zum Ausprobieren und mit der bildenden Künstlerin Maribell Meierhofer wird ein Gemeinschaftskunstwerk aus Lehm geschaffen. Für zahlreiche weitere Aktivitäten wie Malen, Tanzen, Basteln, Spielen, Lesen und vieles mehr ist gesorgt.

Im Schlosspark Pöllau findet am Sonntag, 2. Juli, ab 13 Uhr ein bunter Familientreff statt (bei Schlechtwetter in der Feuerwehrhütte). Geboten werden Fotografie- und Schauspielworkshops, Schminken, Sport, Lese- und Bastelecken. Ein besonderes Highlight gibt es ab 16 Uhr mit der ersten Poetry Slam Show mit Muhammed Dumanli und Donia Ibrahim als „Ibrakadabra“. Begleitet wird der Nachmittag mit Tanzperformances von Susanna Rechberger. Ab 17.30 Uhr gibt es Partystimmung mit Smørebrøht, Fennez Marson und Furiosi Quantum.

In Hartberg liegt der Schwerpunkt des Festivals am Montag, 10. Juli, beim Theater. Ab 18 Uhr startet eine Improvisationstheater-Show. Um 20 Uhr folgt ein inspirierendes Theatertreffen, zu dem alle Theatervereine der Region sowie schauspielbegeisterte Menschen, Freund*innen und Bekannte eingeladen sind.

Weitere Infos und das genaue Programm gibt es hier.

Das TimeOut-Festival steht für Musik, Kunst und Kultur der neuen Generation in der Oststeiermark © TimeOut-Festival

28. Juni: Gewinner der Aktion "Saubere Steiermark" kommt aus Pinggau

Der große steirische Frühjahrsputz war im Hartbergerland wieder ein großer Erfolg. Rund 5000 Teilnehmer reinigten öffentliche Flächen udn setzten damit ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Abfall. Alle Gemeinden, die Teil des Abfallwirtschaftsverbandes Hartberg sind, haben sich an der Aktion beteiligt. Alle Teilnehmer erhielten eine Karte für das Frühjahrsputz Gewinnspiel.

Nun wurde im ORF Landesstudio Steiermark die Preise an die Gewinner überreicht. Der glückliche Sieger ist Konstantin Stögerer und kommt aus der Gemeinde Pinggau. Er erhielt eine Steiermark Card 2023 mit 172 Ausflugszielen für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Gewinner Konstantin Stögerer mit seiner Familie, mit den Verantwortlichen vom Land Steiermark und Umweltberater Gerhard Kerschbaumer. © kk

28. Juni: Schüler erzählten die Geschichte von Ilz und Umgebung

Dass der Name Ilz vom slawischen Wort „ilo“, was so viel wie Lehm oder Schlamm bedeutet, abstammt, erfuhren die Besucherinnen und Besucher unter anderem bei der Sonnwendfeier im Weinhof Brunner. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ilz haben sich im Unterricht intensiv mit der Geschichte der 14 Katastralgemeinden von Ilz beschäftigt und präsentierten die Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen der Sonnwendfeier.

Diese wurde von der Landjugend Ilz, der Knappschaft Ilz–Kleegraben und dem Historischen Verein Ilz und Umgebung organisiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bläsergruppe des Musikvereins Ilz. Obwohl die Veranstaltung wetterbedingt nicht im Freien stattfinden konnte, fanden sich zahlreiche Besucher im Weinhof Brunner ein.

Die Schülerinnen und Schüler der 3a-Klasse mit Klassenvorstand Paul Jörger © Mittelschule Ilz

27. Juni: Aktionstag der Kleinen Zeitung in der Tierwelt Herberstein

Aufgrund des angekündigten Schlechtwetters wird der Aktionstag der Kleinen Zeitung in der Tierwelt Herberstein leider verschoben. Er findet nicht wie ursprünglich angekündigt am 1. Juli, sondern am Samstag, 16. September, statt.

Kleine und große Besucherinnen und Besucher erwartet an diesem Tag eine spannende Familienrallye durch die Tierwelt. Start ist direkt nach dem Haupteingang: Dort holen sich Familien ihre Rallyekarte auf der die sechs Stationen eingezeichnet sind. Bei jeder Station warten Aufgaben und kleine Überraschungen. Wenn man alle Stationen besucht hat, das Kreuzworträtsel ausgefüllt und das Losungswort erraten hat, geht es zurück zum Start. Denn mit dem richtigen Losungswort können alle an einem großem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es viele tolle Preise zu gewinnen gibt.

Aktionstag der Kleinen Zeitung: Samstag, 16. September, von 9 bis 17 Uhr in der Tierwelt Herberstein.

Von wegen faul sein! Am Samstag gibt es in der Tierwelt Herberstein eine Rätselrallye © KLZ / Stefan Pajman

27. Juni: SeneCura Gruppe mit „Wirtschaft hilft“-Award 2023 ausgezeichnet

Seit Ende März 2022 bietet das ehemalige Hotel der SeneCura-Gruppe in der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg 61 ukrainischen Waisenkindern ein sicheres Zuhause. Nun wurde das soziale Projekt ausgezeichnet: Beim „Wirtschaft hilft“-Award 2023 ging der erste Preis in der Kategorie „Corporate Volunteering“ an die SeneCura-Gruppe und den gemeinnützigen Verein „kleine herzen“. Im Rahmen einer Gala wurde der Preis nun an die Projektpartner, dem Verein und der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg übergeben. „Für uns war es von Anfang an selbstverständlich, dass wir den Kindern und ihren Betreuern helfen, ein neues Zuhause zu finden. Umso mehr freut es uns, dass sie sich bei uns so wohl fühlen“, sagt Anton Kellner, Geschäftsführer der SeneCura-Gruppe, und fügt hinzu: „Das wir nun für unser Engagement auch noch den Wirtschaft hilft-Award 2023 überreicht bekamen, bedeutet uns sehr viel und zeigt einmal mehr, was unsere Mitarbeitenden, auch außerhalb ihres Berufes, leisten“.

Christoph Angster (Sozialministerium), Wolfgang Januska (Verein „kleine herzen“) und Johannes Wallner (SeneCura Unternehmenssprecher) – v.l. © Ludwig Schedl

26. Juni: Ukrainische Flüchtlinge: „Lionsdankesfeier“ in Fürstenfeld

Seit Anfang März 2022 unterstützt der Lionsclub Fürstenfeld mit Karl Kaplan, dem Koordinator der Flüchtlingshilfe und tatkräftiger Hilfe vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer die ukrainischen Flüchtlinge in der Region Fürstenfeld. Diese humanitäre Arbeit wurde bei der „Lionsdankesfeier“ im Fürstenfelder Wirtschaftshof von Bürgermeister Franz Jost und Lionsclub-Präsident Ferdinand Reiner sehr gewürdigt. Für diesen besonderen Einsatz übergab Lions-Governor Heinz Rottleuthner Ehrenurkunden und Auszeichnungen an die freiwilligen Mithelferinnen und Helfer. (Gerald Hirt)

Ehrung für ehrenamtliche Ukraine-MithelferInnen im Rahmen der „Lionsdankesfeier“ in Fürstenfeld © Gerald Hirt

26. Juni: Offenes Feld in Pöllau durch Kunst beackert

Auch Nicht-Wissen kann zu fruchtbaren Ergebnissen führen, wie das beim Kunstprojekt des Berliner Künstlers Paul Wiersbinski auf einem Pöllauer Bauernhof der Fall war. „Offene Felder“ nennt sich das vom Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark unter der Leitung von Elisabeth Fiedler initiierte mehrjährige Kunstprojekt, bei dem es zu einem inspirierenden geistig-kulturellen Austausch zwischen diversen Landwirten und internationalen Künstlern kommt. Von den insgesamt 44 bäuerlichen Bewerbern wurde schließlich ein Dutzend ausgewählt, darunter der biologische Obstbaubetrieb von Carmen und Stefan Dreier in Pöllau.

Für den multimedial arbeitenden Künstler Paul Wiersbinski bedeutete sein über das Jahr verteilter mehrwöchiger Aufenthalt auf dem Bauernhof das Eintauchen in ein eng mit der Natur verknüpftes Erwerbsleben. Zur Eröffnung machte Wiersbinski eine Performance im geschotterten Hof des Anwesens. Er konterkarierte die vordergründige Naturidylle mittels ausrangierter, rostiger Maschinenteile, die sich über die Jahrzehnte am Anwesen akkumuliert hatten. Diese arrangierte er mit verspiegelter Gesichtsmaske auf dem staubigen Boden zu einem technoiden Hybridwesen mit Amulettcharakter. Künstliche Intelligenz konnte Wiersbinski diesem trotz ritueller Gebarung aber keine einhauchen. Musikalisch abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Konzert des Blues-Gitarristen „Sir“ Oliver Mally. (Franz Brugner)

Kunst vereint: Paul Wiersbinski, Elisabeth Fiedler, Carmen und Stefan Dreier (v. re.) © Franz Brugner

26. Juni: Wasser Biennale in Fürstenfeld eröffnet

Unter dem Titel „Imaginary Stones“ und „Arbeit am Abfall“ stand der Auftakt der 8.Wasser Biennale Fürstenfeld vor dem Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums. Dieser Ort wurde von YAHOOS-GARDEN Initiator Günther Pedrotti für den Projektstart 2023 ganz bewusst direkt bei einer Wassersenke ausgewählt: „Müll ist nicht etwas, was ab- oder herausfällt aus der Produktionsstätte. Er fällt ab an den Enden von Konsumationsketten. Weggeworfenes wird neu bewertet und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu einem Kunstwerk transformiert.“

So wurden die Ufer der Feistritz von Künstlerin Christina Helena Romirer rund um Fürstenfeld auf Müll abgesucht, eingesammelt, in Keramik gegossen, glaciert und dann durch Transformation als hochwertige Objekte zu den notierten Koordinaten der Fundstelle wieder zurückgebracht. Vielleicht werden sie von Wanderern oder Spaziergängern gefunden und mitgenommen, vielleicht bleiben sie oder werden vom Wasser weitergespült.

Elisabeth Fiedler, Leiterin der Abteilung des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum des Landes unterstrich in ihren Worten „die Nutzung des Mediums Wasser im öffentlichen Raum als künstlerische Intervention und nicht als Effekthascherei“ im Beisein von Kulturreferenten Gregor Sommer, Vizebürgermeister Harald Peindl und Gemeinderatsmitgliedern bei der Eröffnung. Nächstes Wasser Biennale-Highlight ist das „Aussetzen“ der Steine beim Energieweg des AWZ Fürstenfeld am Samstag 1.Juli 14 Uhr, anschließend beim Rennmühlweg-Wehranlage um 15.30 Uhr. (Gerald Hirt)

Initiator Günther Pedrotti (4.v.l.) mit Alfred Graf, Elisabeth Fiedler, Christina Helena Romirer (v.l.), weiteren Gästen und den eingesammelten Müllobjekten aus der Feistritz © Gerald Hirt

23. Juni: IT-Unternehmen Vitavo lud zum Sommerfest

Sehr gut besucht war das Sommerfest des Digitalisierungsunternehmens Vitavo mit Sitz im Ökopark Hartberg. Auf Einladung von Geschäftsführerin Katharina Heil und ihrem Team konnten sich viele interessierte Besucherinnen und Besucher in einer sehr gelösten Atmosphäre über das rein weibliche IT-Unternehmen informieren.

In einem kurzen Vortrag für Führungskräfte sprach Anita Tscherne, Referentin der Akademie für Nachhaltigkeit Pöllauer Tal, über das Thema „Nachhaltig führen“.

Das Team von Vitavo rund um Geschäftsführerin Katharina Heil (3. v. rechts) mit Ehrengästen © Johann Zugschwert

21. Juni: Was ist wirklich von Bedeutung – „Der Kleine Tag“ gibt Antwort

Die Musikklassen des BG/BRG Fürstenfeld bringen mit „Der Kleine Tag“ ein Kindermusical zur Aufführung, das neben mitreißender Musik auch nachdenkliche Texte beinhaltet. Fragen wie: Wonach lohnt es sich zu streben, was ist von Bedeutung, wie finde ich meinen persönlichen Weg - stehen im Mittelpunkt des Stückes.

So lebt der kleine Tag mit vielen anderen Tagen in einem entfernten Lichtreich. Da jeder Tag nur einmal auf die Erde darf, lauscht er gespannt den Erzählungen der anderen Tage, wenn Sie von ihrer Erdenreise zurückkommen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass endlich sein Tag, der 23.April an der Reihe ist. Als der Tag endlich gekommen ist darf auch er auf die Erde und begegnet einer Familie im Umzug, Bauarbeitern, einem fröhlichen Geburtstagskind und vielem mehr. Begeistert berichtet er nach seiner Rückkehr von den Erlebnissen, doch die anderen Tage finden, dass es kein besonderer Tag war, da nichts Außergewöhnliches geschehen ist. Am Ende der Geschichte zeigt sich aber, dass die Kleinen oft größer sind als die Großen. Musikalisch begleitet werden die 52 DarstellerInnen der drei Musikklassen von einem zehnköpfigen Liveorchester unter der Gesamtleitung von Regina Potzmann und der Regie von Direktor Martin Steiner. Für das spektakuläre Bühnenbild zeichnet die Bühnenbildgruppe mit 15 jungen KünstlerInnen unter der Leitung von Teresa Binder verantwortlich. (Gerald Hirt)

Die Premiere findet am Donnerstag, 22.Juni um 19 Uhr in der Stadthalle Fürstenfeld statt.

Generalprobe der drei BG/BRG Musikklassen am Mittwochvormittag © Gerald Hirt

20. Juni: MINT-Gütesiegel für die Volksschule Söchau

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde der Volksschule Söchau im Haus der Industrie das MINT-Gütesiegel von Bildungsminister Martin Polasche und dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Georg Knill überreicht. Das MINT- Gütesiegel wird für besonderes Engagement zur Förderung eines innovativen und begeisternden Unterrichts in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften sowie Technik mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen verliehen. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld haben seit 2019 erst vier weitere Volksschulen diese Auszeichnung erhalten.

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld haben seit 2019 erst vier weitere Volksschulen diese Auszeichnung erhalten © (c) Markus Prantl

20. Juni: Umwelt und Energiewende im Fokus- Landesrätin Ursula Lackner zu Besuch im Bezirk

Einen Tag lang tourte Landesrätin Ursula Lackner durch den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, um sich vor Ort mit umwelt- und energiepolitischen Sachthemen auseinanderzusetzen. Beeindruckt zeigte sie sich von der innovativen Hochtechnologie beim Batteriemessbetrieb "Green Testing Lab" in Greinbach. In St. Johann in der Haide hielt sie ihren grünen Daumen bei einem Baumpatenschaftsprojekt hoch, um anschließend in Pöllau eine Wanderung über den Klimazukunft-Weg zu absolvieren. Hoch zufrieden zeigte sich Lackner mit dem forcierten Ausbau der Windenergie in der Steiermark. Zu den bestehenden rund 100 Windkraftanlagen sollen bis 2030 weitere 150 dazu kommen, um die gesteckten Energieziele zu erreichen. "Der Ausbau muss selbstverständlich unter Einhaltung der entsprechenden Landschaftsschutz- und Naturschutzauflagen erfolgen“, betonte Lackner. Gute Fortschritte konnte die Landespolitikerin auch bei der Aktion "Sauberes Heizen für alle" vermelden, durch die der Ausstieg aus Öl und Gas vorangetrieben werde. "Im Vorjahr gab es steiermarkweit diesbezüglich über 10.000 Förderansuchen. Heuer sind bis jetzt die entsprechenden Zahlen sogar noch stärker", so Lackner. Den Abschluss des Oststeiermark-Besuch bildete ein Abstecher zur "Steiermark Schau" in Herberstein.

Andreas Sranzl, Amela Hirzberger, Wolfgang Dolesch, Ursula Lackner, Günter Golec, Günter Müller und Thomas Heim © Franz Brugner

19. Juni: Thema Mobilität als Sonderausstellung in Hartberg

Mobilität und Verkehr sind Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens und haben sich über Jahrhunderte wesentlich verändert, dies zeigt auch, angeregt vom Historischen Verein Hart-berg, die von Andreas Lehner gemeinsam mit Schülerinnen des BORG Hartberg gestaltete Ausstellung.

Zum Thema „Mobiltät – gestern – heute – morgen“, wurde im Stadtmuseum Hartberg eine Sonderausstellung eröffnet, sie zeigt die Entwicklung von der Postkutsche der Hartberger Fürstenfamilie Paar im 17. Jahrhundert ebenso wie den umjubelten Bau der Bahnstrecke über den Wechsel, die ab 1910 Hartberg mit Wien verband. Auch der Entwicklung des Bus- und schließlich des Autoverkehrs wird Raum gegeben, zahlreiche historische Exponate, besonders aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts runden die Rückschau auf die vielfältige Verkehrsgeschichte im Osten der Steiermark ab. Dazu Andreas Lehner: „Mobilität spielt im ländlichen Raum eine besondere Rolle, die Ausstellung ist auf die Oststeiermark bezogen, wenngleich die Probleme in vielen Regionen ähnlich sind. Es sind daher auch Insel-lösungen und es gibt auch kaum Konzepte, wie man den öffentlichen Verkehr überregional befriedigend miteinander verbindet“. Für diese Ausstellung haben Schülerinnen des BORG Hartberg unter Leitung von Helena Franc drei unterschiedliche Videos produziert: „Die Karrtastrophe“, „Omas USB-Stick, gefunden im Jahr 2050“ als Zeitsprung und „Ein Kinderbuch“. Sie können beim Besuch der Ausstellung abgerufen und betrachtet werden. (Johann Zugschwert)

Thema Mobilität als Sonderausstellung in Hartberg © Johann Zugschwert

19. Juni: Eröffnung des neuen PV-Parks in Neudau

Ein Kleinwasserkraftwerk und 2.700 m² Paneele erzeugen ca. 670 kWp klimafreundlichen Strom und können bei Vollbetrieb ein Drittel des Strombedarfs von Neudau decken.

Am Tag der Kleinwasserkraft, dem 16. Juni 23, präsentierte der Kraftwerksbetreiber Hanns Kottulinsky in Neudau die neue Photovoltaikanlage, die in unmittelbarer Nähe des bestehen-den Kleinwasserkraftwerkes errichtet wurde. Seit 1897 wird von dem in Privatbesitz befind- lichen Kraftwerk im Mittellauf der Lafnitz Strom erzeugt, verminderter Wasserstand und verstärkte Umweltauflagen hatten innerfamiliär zur Diskussion über die Erweiterung der Stromerzeugung durch Sonnenenergie geführt. Stolz über die gelungene Fertigstellung sagt der Kraftwerksbetreiber: „Ich habe dem Drängen meines Sohnes Josef nachgegeben, mit der Errichtung der PV-Anlage ist uns eine erfolgversprechende Symbiose gelungen“. Geplant und ausgeführt wurden drei Anlagen mit zusammen 1100 Paneelen auf 2.700 m²; eine am Dach mit 100 kWp, eine Freifläche mit 500 kWp und eine weitere Freifläche mit 70 kWp, mit einer Gesamtleistung von 670 kWp und der Möglichkeit einer Erweiterung. Bürgermeister, LAbg. Wolfgang Dolesch bezeichnete diese Kombination der Stromerzeugung als Vorzeigeprojekt und symbolischen Meilenstein für die Gemeinde Neudau. Der erzeugte Strom wird an die ÖMAG geliefert, sie nimmt den von den Betreibern in das öffentliche Stromnetz abgegebenen Ökostrom ab und vergütet diesen zu den verordneten Tarifen oder zum Marktpreis. (Johann Zugschwert)

Eröffnung des neuen PV-Parks in Neudau © Johann Zugschwert

19. Juni: Vitavo lädt zum Sommerfest im Ökopark

Das Software-Unternehmen "Vitavo", das sich bereits in der gesamten Steiermark einen Namen gemacht hat, lädt zum Sommerfest. Im Grunde handelt es sich bei der Firma um ein Beratungsunternehmen für Digitalisierung und Marketing. Die Software dafür wurde von Geschäftsführerin Katharina Heil eigens entwickelt und kommt inzwischen in den unterschiedlichesten Bereichen zum Einsatz.

Beim Sommerfest am 22. Juni wird auch Anita Tscherne, Referentin der Akademie für Nachhaltigkeit aus Pöllau über das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen sprechen. Im neuen Bistro Immergrün soll so eine "chillige" Atmosphäre geschaffen werden, die zum Ausstauschen und Networking einladen soll.

Vitavo lädt zum Sommerfest © (c) Markus Lang-Fotografie

16. Juni: LKH Feldbach-Fürstenfeld sucht Mitarbeiter mit Recruiting-Video

Ein neues Recruiting-Video des LKH Feldbach-Fürstenfeld gibt tiefe Einblicke in das vielseitige Berufsfeld der Medizinisch-Technischen-Dienste. Genau diese Dienste sind in einem modernen Krankenhausbetrieb unversichtbar, zu denen unter anderem das Labor, die Diätologie und Logopädie zählen. In einem eigens produzieren Video zeigt das MTD-Team nun die viele Facetten des Berufsfeldes und möchte damit andere motivieren, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen.

Hier geht es zum Video:

LKH Feldbach-Fürstenfeld sucht Mitarbeiter mit Recruiting-Video © kk

15. Juni: Feuerwehren trafen im Bewerb aufeinander

Im Rahmen des ersten Bereichsfeuerwehrtags, der von der Feuerwehr Dietersdorf bei Fürstenfeld unter ihrem Kommandanten Adolf Stürzer mit dem Bereichsfeuerwehrkommando unter Gerald Derkitsch ausgerichtet wurde, trafen sich am Sportplatz Dietersdorf die Wettkampfgruppen aus der Steiermark und dem Burgenland. 53 Durchgänge standen auf dem mehrstündigen Bewerbsplan, wie Bereichsbewerbsleiter Siegfried Flechel verkündete. Derkitsch nahm in Anwesenheit von Landesbewerbsleiter Christian Leitgeb die Eröffnung vor. Unter den Gästen waren auch Landtagsabgeordneter Hubert Lang, Bad Loipersdorfs Bürgermeister Herberst Spirk, Bereichskommandant Johann Maier-Paar aus Weiz und zahlreiche Abschnittsbrandinspektoren des Bereichsverband Fürstenfeld. Zu den Siegern gehörten die Wettkampfgruppe Großhartmannsdorf, gefolgt von der Feuerwehr Dietersdorf bei Fürstenfeld und Bierbaum an der Safen. Auch die Bewerbsgruppe Hirzenriegl gewann einen Bewerb, auf dessen zweiten Platz die Gruppe Götzendorf landete. Der Wanderpokal ging nach mehrmaligem Sieg an die Feuerwehr Großhartmannsdorf.

53 Durchgänge warteten beim Bereichsleistungsbewerb der Feuerwehren © Franz Kaplan

14. Juni: Musikverein Dechantskirchen war zu Gast beim Schützenfest in Tirol

Nach Einladung der Feller-Schützenkompanie aus St. Johann in Tirol hat sich der Musikverein Dechantskirchen vom 2. bis 4. Juni 2023 zu einer Musikreise nach Tirol aufgemacht. Nach einem ersten geselligen Abend durfte der Musikverein Dechantskirchen den Auftakt der Feierlichkeiten am Samstagabend, den Festakt zur Gedenkfeier am Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung, musikalisch umrahmen und führte anschließend in klingendem Spiel den Festzug ins Festzelt im Zentrum von St. Johann in Tirol.

Nicht bei jedem Stück spielte auch das Wetter mit © kk

Im anschließenden Gastkonzert ließen sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von bekannten Polka- und Walzerklängen sowie Eigenkompositionen des Kapellmeistes Stefan Hutz mitreißen und beim Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ erreichte die Stimmung einen der zahlreichen Höhepunkte. Der absolute Höhepunkt der Feierlichkeiten jedoch sollte erst am Sonntag mit dem großen Festumzug folgen. Zirka 1500 Trachtenträger (Schützenkompanien, Vereinsabordnungen und insgesamt 6 Musikkapellen) versammelten sich vor der prächtigen Kulisse des Wilden Kaisers zu Feldmesse und Festakt im Koasastadion, von wo der Umzug durchs Zentrum von St. Johann in Tirol mit Defilierung vor der Ehrentribüne am Kirchplatz bis ins Festzelt führte.

13. Juni: Wie man Mitarbeiter findet und sich Förderungen sichert

Mehr als 50 Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Gemeinden Grafendorf, Greinbach, Hartberg, Hartberg-Umgebung und St. Johann in der Haide folgten auf Initiative der Wirtschaftsregion Hartberg in Kooperation mit der WKO Regionalstelle Hartberg-Fürstenfeld und der SFG der Einladung zum Business-Talk im BMW-Autohaus Harmtodt in Grafendorf. Herbert Purkarthofer, betriebswirtschaftlicher Berater in der WKO Steiermark, und Martin Buchsbaum von der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG) präsentierten die neuesten Betriebsförderungen und gaben Tipps, wie man möglichst "einfach und effizient" an Fördermittel kommt. WKO Regionalstellenleiterin Simone Pfeiffer stellte die neue Initiative "meinjob Oststeiermark" vor, die Bewusstsein für die attraktiven Arbeitgeberbetriebe sowie für die Arbeitsplätze in der Oststeiermark schaffen und die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten bei potentiellen Arbeits- und Fachkräften aus der Region bekannter machen soll. Durch das Programm führte Wirtschaftsregion Hartberg-Standortkoordinator Anton Schuller. Im Anschluss boten Julia und Thomas Harmtodt einen Blick hinter die Kulissen ihres Autohauses, in dem zurzeit 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.

Rund 50 Unternehmer kamen zum Business-Talk ins Autohaus Harmtodt © KK

12. Juni: Über 1000 Lehrlinge beim Lehrlingssporttag in Hartberg dabei

Der alljährliche Lehrlingssportag in Hartberg steht wieder vor der Türe: Mit dabei sind in diesem Jahr 1100 Lehrlings, die bei den einzelnen Sport-Wettbewerben ihr Können unter Beweis stellen. Dafür wird am Mittwoch, dem 14. Juni das große Hartberger Sportgelände als Veranstaltungsort Bereit stehen. Insgesamt werden rund 60 Beachvolleyball-Teams, 28 Fußballteams, rund 100 Läuferinnen und Läufer, rund 120 Tischtennisspieler, rund 80 Dartspieler und ungefähr 30 Schachspieler teilnehmen.

Veranstalter ist der Lehrlingsunterstützungsverein (LUV) mit Unterstützung der Lehrlingshäuser der Steiermark Betriebsgesellschaft GesmbH. "Ich bin vor allem dankbar für die ganze Unterstützung und Sponsoren. Sonst wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich", sagt Wolfgang Kampl vom Lehrlingshaus Hartberg. Rund 120 Helferinnen und Helfer werden bei der Veranstaltung darauf achten, dass alles reibungslos vonstatten geht. Erstmals wird es in diesem Jahr auch Schnupperkurse im Bogenschießen und Klettern geben. Für Unterhaltung sorgt dabei auch Starmania-Teilnehmer Kevin Gratz. "Er war auch bei uns einmal Lehrling und das passt natürlich super zusammen", sagt Kampl.

Der alljährliche Lehrlingssporttag in Hartberg steht vor der Türe © Livia Steiner

12. Juni: Zweites Altbürgermeistertreffen des Bereichs Fürstenfeld

Das zweite Treffen der ehemaligen Bürgermeister des Bereiches Fürstenfeld fand im Gasthaus Haberl in Walkersdorf statt. Diese Treffen dienen zum gegenseitigen Gedanken- und Informationsaustausch sowie gemütlichem Zusammensitzen der Altmandatare, erklärt ihr Sprecher Josef Rath, Bürgermeister a. D. Eine sehr informative und interessante Vorstellung gab es vom Chef des Hauses Hans Peter Fink. Auch der Bürgermeister von Ottendorf Ewald Deimel ließ es sich nicht nehmen, "Grüß Gott" zu sagen und einen Überblick über seine Gemeinde zu geben. Besonders erfreulich war auch, der Besuch von Landtagsabgeordneten Hubert Lang.

Sitzend: Seniorchef Josef Haberl, hinter ihm stehend links Hubert Lang, neben ihm Ewald Deimel und mit Schürze der Chef des Hauses Hans Peter Fink ©

9. Juni: Rolling Pin zeichnet das Retter Bio-Natur-Resort als "Top Arbeitgeber" aus

Das Retter Bio-Natur-Resort ist das erste Hotel in Österreich, das mit dem weltweiten Umweltgütesiegel „Green Globe“ und dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. Zum ökologischen Engagement und zur 100% Bio-Zertifizierung erfolgte nun auch die Zertifizierung als Top Arbeitergeber.

31 Hotels in Österreich erreichten die umfangreiche Zertifizierung als Top-Arbeitgeber durch Rolling Pin. Das Pöllauer Bio-Natur-Resort – als einziges Hotel in der Oststeiermark – darf sich nun auch zur Elite der Top-Arbeitgeber Österreichs zählen.

Ganz besonders wurde auf wichtige Eckpunkte geachtet, wie das Eingehen auf individuelle Arbeitszeitmodelle, Entlohnung, Unterkünfte für Mitarbeiter:innen, Verpflegung auch vegan und vegetarisch, Freizeitmöglichkeiten, Benefits und vieles mehr.

Das Retter-Team freut sich über die Auszeichnung © kk

7. Juni: Musical „Augustinus“ im Juli als Uraufführung im Schlosshof Hartberg

Nun sind es schon 25 Jahre, dass im Schlosshof Hartberg mit großem Erfolg die Musicalfestspiele stattfinden, teils mit Erstaufführungen wie heuer aktuell mit "Augustinus" und teils als bestehende Bühnenwerke in eigener Inszenierung mit dem Musical-Festspielensemble, geleitet von Alois Lugitsch. Wie die Mehrzahl der bisher von Alois Lugitsch komponierten acht Musicals hat auch "Augustinus" einen klerikalen Hintergrund, Text und Drehbuch stammen von Sarah Hucek, Regie führt Julia Petrovitz, einschließlich Orchester, Chor und Solisten sorgen bei dieser Produktion rund 80 Interpreten für ein lebendiges Bühnengeschehen. Für die Choreografie ist Kaya Lasika verantwortlich.

Im Mittelpunkt der Handlung steht das Leben des Heiligen Augustinus, einer der größten Kirchenlehrer und Ordensväter der Kirchengeschichte. Welche Bedeutung hat sein Leben für uns heute und was ist der Sinn des Lebens? Sarah Hucek zeichnet in ihrem Text das Leben des vor 1600 Jahren lebenden Heiligen nach, seine Begegnung mit Bischof Ambrosius, die ihm der Sinnfindung seines Lebens näher bringt und er sich zum christlichen Glauben bekehrt.

Aufführungstermine im Juli:

Freitag und Samstag, 14. und 15. Juli

Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Juli

Mittwoch bis Freitag, 26. bis 28. Juli

Weitere Informationen sowie Karten gibt es unter:

www.musical-festspiele.at Tel: (0664) 9398015

Im Mittelpunkt der Handlung steht das Leben des Heiligen Augustinus, einer der größten Kirchenlehrer und Ordensväter der Kirchengeschichte © Johann Zugschwert

In allen Steiermärkischen Sparkassen

7. Juni: Erster Platz für "MMKids Bad Waltersdorf" bei Jugendblasorchester-Wettbewerb

Eingeladen vom Steirischen Blasmusikverband fand im Veranstaltungszentrum Krieglach der 10. Jugendblasorchester-Wettbewerb statt. Neun Jugendorchester stellten sich der Heraus-forderung, in der Klasse bis 13 Jahre wurde das Orchester "MMKids" der Musikschule Bad Waltersdorf, geleitet von Musikschuldirektor Franz Fuchs, mit dem 1. Preis belohnt. Große Freude bei den 42 Jung-musikerinnen- und musikern sowie Kapellmeister Franz Fuchs bei der Urkundenverleihung bei McDonalds.

Große Freude bei den 42 Jung-musikern und Kapellmeister Franz Fuchs bei der Urkundenverleihung bei McDonalds © Johann Zugschwert

7. Juni: Hartberger Volksschüler begeistern Besucher mit Musical "Tuishi pamoja"

Mit dem Musical "Tuishi pamoja" standen 51 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Hartberg auf der Bühne in der Stadtwerke-Hartberghalle. Sie begeisterten die Zuhörer im voll besetzten Saal. Auf den tosenden Applaus folgte eine Zugabe, am Schluss gab es sogar Standing Ovations für die musikbegeisterten jungen Menschen.

"Tuishi pamoja" ist "Swahili" und bedeutet "aufeinander zugehen, zusammenleben", wie Direktorin Belinda Vollmann eingangs erklärte. Deshalb erzählte das Stück auch von einer Freundschaft in der Savanne. Kamen Zebras und Giraffen zuerst "nicht miteinander klar" und fanden sie voneinander, dass sie nicht zusammenpassen, so waren es am Ende Giraffe Rafi und Zebra Zea, die sich nach einigen Turbulenzen annäherten und auch ihre Artgenossen davon überzeugten, dass Punkte und Streifen doch zueinander passen. Und das sogar sehr gut.

Einstudiert wurde das Musical von den Lehrerinnen und Chorleiterinnen Alexandra Hofer und Marie-Theres Villgratter. Wochenlang probten die Schülerinnen und Schüler an dem Stück, die letzten Tage widmeten sie sich überhaupt ausschließlich den Proben. Aber nicht nur die Abendvorführung für Eltern und alle Interessierten war ein voller Erfolg, auch bei den beiden Vorstellungen für andere Schulen war die Begeisterung bei den Zuhörern groß.

Einstudiert wurde das Musical von den Lehrerinnen und Chorleiterinnen Alexandra Hofer und Marie-Theres Villgratter © Susanne Rauschenbach

6. Juni: "Langer Tag der Energie" am 24. Juni

Am Samstag, 24. Juni dreht sich beim „Langen Tag der Energie“ in der Steiermark alles ums Thema das Thema Nummer eins - Energie. Natürlich dürfen hier die Klima- und Energie Modellregionen Hartberg und Naturpark Pöllauer Tal nicht fehlen. Insgesamt ist man mit 13 Energie-Schauplätzen vertreten. „Kein Wunder, schließlich ist die Region ja ein echter Hotspot“, fasst es Anton Schuller, Klima- und Energie Modellregionsmanager Hartberg (KEM) treffend zusammen, die mit acht Standorten vertreten ist. Auch Reinhold Schöngrundner, KEM-Manager im Naturpark Pöllauer Tal ist stolz mit vier Schauplätzen dabei zu ein. Doch, was gibt es zu erleben? Interessierte können beispielsweise einen Blick hinter die Kulissen werfen bei den Heizwerken Kelag Hartberg, Pöllau, Neusafenau, Flattendorf, St. Johann in der Haide und die Abläufe hinter der Wärme- und Stromproduktion hautnah erleben. Wie es sich mit den Klimazonen unserer Erde verhält, das erfährt man im Energiegarten in Greinbach. Weiters steht beim Öko Heizwerk Pöllau die gesamte Carsharing-Flotte für eine Testfahrt bereit. Wer es langsamer angehen will, kann sich die Ausstellung „Strahlung – der ausgesetzte Mensch“ im Schloss Pöllau ansehen.

Eine Liste und Steiermark-Karte mit allen Energie-Schauplätzen und Besichtigungen finden Sie unter: www.langertagderenergie.at

Matthias Kratzmann (Bürgermeister Greinbach), Anton Schuller (Klima und Energie Modellregionsmanager Hartberg), Johann Winkler (Obmann Umweltausschuss Hartberg), Bgm. Marcus Martschitsch (Bürgermeister Hartberg), Jürgen Peissl (Kelag Heizwerk Hartberg) Franz Gmeiner (Bioenergie St. Johann in der Haide), Josef Bruchmann (Steirergarten), Christoph Miksch (Vize-Bürgermeister St. Johann in der Haide), Hannes Windhaber (Maschinenring Hartbergerland, Heizwerkbetreiber), Tamara Muhr (Maschinenring Hartbergerland, Heizwerkbetreiberin) Markus Schnur (Heizwerk Flattendorf Betreiber) Reinhold Schöngrundner (Klima und Energie Modellregionsmanager Pöllau) © Carmen Oster

6. Juni: Zwei neue Kooperationspartner aus der Wirtschaft für die HLW Hartberg

In den Räumlichkeiten im Bundesschulzentrum Hartberg (BSZ) stellte die Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) zwei neue Kooperationspartner aus der Wirtschaft vor. Gemäß dem Schulmotto, „Lebensmittel sind unsere Leidenschaft“, sei es unser Bestreben, den Schülern aktuelle und praxisnahe Inhalte zu bieten, bekräftigte Direktorin Helga Schöller anlässlich der Präsentation.

Die HLW Hartberg kooperiert nun auch mit der, im deutschen Sprachraum führenden, „necta-Group“ mit Sitz in Pinkafeld. Reinhold Fenz, Geschäftsführer von „necta-Österreich“, stellte die innovative Software für Warenwirtschaft und Prozesssteuerung im Lebensmittelbereich selbst vor. Seit vier Jahren läge der Schwerpunkt der Schule auf „Lebensmittel & Management“, erklärte Schöller. Die HLW Hartberg sei die erste Schule, die dieses moderne Programm anbieten würde und auch selbst in der Warenwirtschaft verwende, ergänzte sie. Zudem wurde die Firma „J. Hornig“ aus Graz als Partner gewonnen. Hannes Andexer, Head-Barista des Kaffeeproduzenten, freute sich über die Kooperation. Die Firma unterstütze die Ausbildung der Schüler zu Junior-Baristas, bekräftigte er. Zudem stellt J. Hornig ihre Expertise und ihr Angebot an Fair-Trade-Kaffeesorten zur Verfügung. (Gerhard Trattner)

Schöller freute sich über die neuen Kooperationspartner: Fenz (3. V. li.) und Andexer (2. v. re.) © Gerhard Trattner

5. Juni: Volksmusikabend in Bad Loipersdorf

Einen abwechslungsreichen Reigen mit viel Musik und Gesang präsentierte der ORF Steiermark in Kooperation mit der Kurgemeinde Bad Blumau im Pfarrheim. Beim diesjährigen „Steirischen Sänger- und Musikantentreffen 2023“ standen die Chornissen, Gemischte Chor Loipersdorf, Kleingruppe des Musikvereines, Zwicklhof Musi und Juliane Strasser, Kandidatin des Steirischen Harmonikawettbewerbes im musikalischen Rampenlicht. Unter den begeisterten Zuhörern durfte Moderatorin Lisa Hörting auch Vizebürgermeister Dietmar Fuchs begrüßen. (Gerald Hirt)

Volksmusikabend in Bad Loipersdorf © Gerald Hirt

5. Juni: "Freude & Freunde" in Fürstenfeld

Anläßlich seines 161.Bestandsjahres lud der Stadtchor Fürstenfeld zum Konzert „Freude & Freunde“ ins Grabher-Haus Fürstenfeld. Unter der Leitung von Chorleiter Rudi Wiesegger hatte das gemischte Ensemble gemeinsam mit der Gastband „Jazz GPT“ ein vielfältiges Programm einstudiert. Es war das erste Konzert unter der neuen Obfrau Tünde Gruber und ihrer beiden StellvertreterInnen Theresia Lederer und Helmut Eder.

Mit der Ernennung zum Ehren-Obmann konnte Reinhold Mühlhauser - 55 Jahre Chormitglied und 30 Jahre Obmannschaft – an diesem Abend eine ganz besondere Auszeichnung entgegennehmen. Im Beisein von Chorverband-Regionsobmann David Teubl schloss sich Bürgermeister Franz Jost als Gratulant mit einer Ehrenurkunde der Stadtgemeinde an. (Gerald Hirt)

"Freude & Freunde" in Fürstenfeld © Gerald Hirt

2. Juni: Hospizverein Hartberg feiert 30 Jahr-Jubiläum

Gemeinsam mit Teams in Graz, Bad Aussee und Hartberg wurde 1993 der Hospizverein Steiermark gegründet, im Festsaal der Bezirkshauptmannschaft Hartberg feierte das Hospizteam Hartberg das 30 Jahr-Jubiläum. Menschlichkeit zählt zur Kernaufgabe des Vereins, in dem Ehrenamtliche den Mitmenschen in der letzten Lebensphase aber auch in schwierigen Situationen als Begleiterinnen und Begleiter beistehen. Zu einer beeindruckenden Jubiläumsfeier konnte Teamleiterin Renate Prasch Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, die Landtagsabgeordneten Hubert Lang und Lukas Schnitzer, Bezirkshaupt-frau Kerstin Raith-Schweighofer, Bezirkshauptmann i.R. Max Wiesenhofer, viele Gründungsmitglieder und die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder als Gäste begrüßen. So auch Primarius Dr. Karl Maria Stepan, Initiator der Teamgründung im Jahr 1993. "Es ist eine sehr schöne Aufgabe und es sind berührende Momente, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten, nicht nur in ihrer letzten Lebensphase, sondern auch als Langzeitbetreuung", sagt Teamleiterin Renate Prasch. Im Hospiz-Team Hartberg sind derzeit 33 aktive, ehrenamtliche Mitglieder tätig, die schwerkranke Menschen und auch Angehörige begleiten. Musikalisch umrahmt wurde der festliche Abend vom Harmonika-Duo Tobias Lugitsch und Klaus Muhr, dazu gab es eine Dichterlesung von Ingeborg Wölkart.

Die Eherenamtlichen des Hospizvereins Hartberg stehen Menschen in ihrer schwersten Zeit zur Seite © Johann Zugschwert

2. Juni: Kirche Schölbing erhält neue „Friedensglocke“

Die neue Glocke der Kirche Schölbing, die ein Zeichen für den Frieden setzen soll, ist im Ort eingetroffen. Nachdem die bestehende Glocke durch das elektrische Läutwerk Schaden genommen hatte, fiel im Rahmen der technischen Neuausrüstung und Restaurierung die Entscheidung, eine zweite Glocke zu installieren. Erstmals seit 1917 wird das Kirchengeläut von Schölbing somit wieder von zwei Glocken ertönen. "In der Vergangenheit haben wir oft Glocken durch Kriege verloren. 1704 etwa, wurde die Kirche in den Türkenkriegen zerstört und im Ersten Weltkrieg wurden beide Glocken für Kanonenkugeln eingeschmolzen", erklärt Johann Reisinger vom Kirchenausschuss Schölbing. Man möchte mit der neuen Friedensglocke ein Zeichen für Frieden, Freiheit, und Toleranz setzen.

Offiziell wird die Glocke am 2. Juli bei einem Festakt gesegnet werden, bevor sie im Glockenturm befestigt wird. Im Zuge der Vorbereitungen wurden Renovierungsarbeiten an der Kirchenfassade und dem Vorplatz durchgeführt. Die Kosten für das "Friedensprojekt" betragen dabei rund 50.000 Euro, wobei ein Großteil des Betrages bereits durch Unterstützung der Gemeinde und vom Land Steiermark sowie durch freiwillige Spenden der Bevölkerung aufgebracht werden konnte. "Die Spendenfreudigkeit der Leute war wirklich groß. Jetzt sollten wir sicher für 20 bis 30 Jahre Ruhe haben", freut sich Reisinger und bedankt sich bei den vielen freiwilligen Helfern. Zum Festakt mit anschließendem Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr hofft man zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen.

Erstmals seit 1917 wird das Kirchengeläut von Schölbing somit wieder von zwei Glocken ertönen © Moritz Prettenhofer

1. Juni: Musischer Abend begeisterte Besucher mit Vielfalt und Talent

Von Volksmusik bis zu den größten Hits von ABBA - die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gerlitz beim Musischen Abend in der Hartberg-Halle spannten einen beeindruckenden Bogen. Die vierte Klasse verabschiedete sich mit einer stimmungsvollen musikalischen Flugreise, bei der sie mit der Gerlitz Musik-Airline zu typischen europäischen Urlaubsdestinationen reiste und die Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterte.

Hinter dem musikalischen Erfolg steht das engagierte Musikteam der Gerlitz. Gudrun Kerschenbauer, Sabine Fröhlich-Jagsch, Isabella Marakovits, Martin Preiß, Andreas Fritz und Stefan Ertl führten die Schülerinnen und Schüler mit viel Hingabe zu den beeindruckenden Leistungen. Die schwungvollen Tanzchoreografien fügten sich harmonisch in die Gesamtdarbietung ein. Direktorin Sabine Nöhrer zeigte sich stolz über die Leistungen.

Die Mittelschule Gerlitz lud zum Musischen Abend © MS Gerlitz

1. Juni: Wirtschaftsregion Hartberg lädt zu Infoabend ein

Am Dienstag, 6. Juni, lädt die Wirtschaftsregion Hartberg zum Informationsabend „MitarbeiterInnen finden und Förderungen sichern“ ein. Die Expertinnen und Experten von Steirischer Wirtschafsförderung SFG und Wirtschaftskammer WKO präsentieren die neuesten Betriebs-Förderungen und stellen regionale Initiativen zur Mitarbeitersuche vor. Veranstaltungsort ist das Autohaus BMW Harmtodt in Grafendorf. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Betriebsführung im Autohaus.

Start ist um 17 Uhr. Anmeldung unter service@wirtschaftsregion-hartberg.at oder unter Tel. 0664/886 586 28.

Veranstaltungsort des Infoabends ist das Autohaus BMW Harmtodt in Grafendorf © MAGRET BERNSCHUETZ

31. Mai: Verein Omega feierte mit interkulturellem Picknick im Hartberger Schlosspark

Der Verein Omega veranstaltete im Hartberger Schlosspark ein interkulturelles Picknick, um die Absolventen und Absolventinnen der AMS-Kurse „Deutsch intensiv“ und „Einleben“ zu würdigen. Insgesamt nahmen 26 Frauen und Männer aus acht Ländern am Kursangebot teil. Dieses richtet sich an Personen die Grundkenntnisse der deutschen Sprache erlernen möchten, und berufliche Orientierung suchen. In zwei Modulen werden diese grundlegenden Sprachkenntnisse im Kurs „Deutsch Intensiv“ vermittelt, während sich der Kurs „Einleben“ darauf fokussiert, Personen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Hierbei bietet sich auch die Möglichkeit, Berufspraktika in verschiedenen Betrieben abzuleisten. Abgeschlossen werden beide Kurse mit einem Zertifikat, das nun im Schlosspark den Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen von Sadika Morić, Leitung des Standort Hartberg des Verein Omega, übergeben wurde.

Bürgermeister Marcus Martschitsch beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen der Kurse: „Der Einstieg in das Leben in Österreich wird durch den Kurs erleichtert. Danke, dass Sie diese Chance nutzen.“ Regina Neubauer, stellvertretende Abteilungsleiterin im Bereich Beratungszone des AMS Hartberg, lobte die Leistung ebenfalls: „Sie haben einen Grundstein gelegt. Ihre Arbeitskraft wird in der Wirtschaft dringend benötigt.“ Von Seiten des Verein Omega gratulierte unter anderem Geschäftsführer Stefan Kaltenegger: „Die Erfolge des Kursangebots sind bewundernswert. Es ist schön, dass sie sich integrieren wollen, alles Gute für Ihre Zukunft.“ Nähere Informationen zum Verein und zum Kursangebot sind unter www.omega-graz.at zu finden. (Moritz Prettenhofer)

Verein Omega feierte mit interkulturellem Picknick im Hartberger Schlosspark © Moritz Prettenhofer

31. Mai: Kunstprojekt am Vorplatz der Volksschule St. Johann bei Herberstein

Der Vorplatz der Volksschule St. Johann bei Herberstein wurde am Freitag im Rahmen eines Kunstprojektes von den Volksschülern und Schülerinnen mit Blumen bemalt. Bereits im Vorjahr hatte man als Teil der Europäischen Mobilitätswoche den Platz mit Straßenkreiden verziert. Dafür wurde man auch als eine von drei Schulen in der Steiermark mit einer Urkunde des Klimabündnis Steiermark geehrt.

Die erneute Bemalung fand dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Teresa Binder statt, die ein Kunstprojekt in der alten Mühle in St. Johann betreibt. Im Vorfeld hatten die Kinder die Blumen einzeln entworfen, nun wurden sie in Abstimmung mit Binder am Platz aufgemalt. Die Künstlerin selbst zeigt sich glücklich darüber mit den Kindern arbeiten zu dürfen: „Es macht großen Spaß. Kinder sind ohnehin die Kreativsten.“ Die Verzierung mit Vollton- und Abtönfarben soll für längere Zeit halten, wodurch man sich erhofft den Platz längerfristig farbig zu beleben. Margarete Struggel, die Direktorin der Volksschule, schätzt es, dass man den Kindern mit dem Projekt ermöglicht sich kreativ auszuleben. „Es ist genug Platz für alle da. Jedes Kind aus jeder Klasse kann sich mit seiner eigenen Blume auf dem Vorplatz verewigen.“, erklärt Struggel, die auch in Zukunft noch einiges mit dem Platz vorhat. (Moritz Prettenhofer)

Kunstprojekt am Vorplatz der Volksschule St. Johann bei Herberstein © Moritz Prettenhofer

30. Mai: Badesaisonstart mit neuen Attraktionen im Freibad Fürstenfeld

Das größte Beckenfreibad Europas ist um drei Attraktionen reicher. Eine Nestschaukel, ein Baumkarussell und ein sieben Meter hoher Lärchenholzturm werden den jüngsten Besuchern den Aufenthalt im Fürstenfelder Freibad versüßen. Die umspannende Kugelkappe mit 14 Metern Durchmesser sorgt mit zwei Rutschen und zehn Kugelbahnspielen für grenzenloses Vergnügen. Aussichtsplattformen runden den neuen Anziehungspunkt beim vergrößerten Erlebnisspielplatz ab. Die Eröffnung der Freibadsaison nahmen Bürgermeister Franz Jost und Stadtwerke-Geschäftsführer Franz Friedl gemeinsam vor. Bademeister Andreas Rindler und sein Team hatten keine Mühen gescheut, um den Wasserratten den Sprung ins kühlende Nass diesen Sommer so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Eintrittspreis wurde heuer trotz der gestiegenen Betriebskosten nicht erhöht, das Freibad Fürstenfeld wurde mit dem Bädergütesiegel des Landes Steiermark ausgezeichnet.

Banddurchschneiden mit Bürgermeister Franz Jost, Stadtwerke-Geschäftsführer Franz Friedl, Ehrengästen und Kindern bei den neuen Freibad-Highlights © Gerald Hirt

30. Mai: Retter-Resort als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Retter Bio-Natur-Resort wurde vom Magazin Rolling Pin als einziges Hotel in der Oststeiermark zum Top-Arbeitgeber gewählt. Unter anderem wurden folgende Eckpunkte in die Bewertung einbezogen: individuelle Arbeitszeitmodelle, Entlohnung, Unterkünfte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verpflegung (vegan und vegetarisch) oder Freizeitmöglichkeiten. Im Retter Bio-Natur-Resort gibt es individuelle Arbeitszeiten. Den Lehrlingen stehen kostenlose Wohnmöglichkeiten zu Verfügung. Alle Mitarbeiter genießen gesunde Bio-Verpflegung mit hausgebackenem Bio-Brot, können täglich kostenlos am Aktiv-Fit-Programm teilnehmen oder den Fitnessraum sowie den Wellnessbereich nutzen. Geprüft wurden die Betriebe von einer unabhängigen Jury unter der Leitung von Rolling Pin.

©

30. Mai: "Tag der Biodiversität" in Pöllau

Mit Feuereifer und Hingabe bauten am „Tag der Biodiversität“ die Kinder des Pfarrkindergartens Pöllau mit ihren Betreuerinnen im biologischen Versuchsgarten im Ortszentrum eine Ziegelwand für nützliche Insekten. Das Projekt „Vielfalt im Garten“ trägt die gemeinsame Handschrift von der Naturschwärmerei unter Obfrau Edeltraud Pirker, vom Naturpark Pöllauer Tal mit Geschäftsführerin Sabrina Wagner und der beeex GmbH mit Stefan Prinz. Der ökologisch vorbildliche Lehrgarten, von Wagner als „grüne Wohlfühloase“ bezeichnet, ist öffentlich zugänglich. Aus den Händen von Stefan Käfer bekam Bürgermeister Josef Pfeifer im Beisein von Sparkassen-Direktor Jürgen Flicker die Plakette „Natur im Garten“ überreicht.

© Franz Brugner

26. Mai: Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen: Spendenübergabe an das SOS Kinderdorf

Ein Jahr lang wurden im Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen Spenden für das SOS-Kinderdorf gesammelt. Mit dem Verkauf des Gerichtet "Knusprige, handgewickelte Frühlingsrollen" wurden pro verkaufter Portion zwei Euro gespendet. Nun wurde das gesammelte Geld - ein Betrag von 3332 Euro - an das SOS Kinderdorf übergeben.

Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen: Spendenübergabe an das SOS Kinderdorf © (c) RENE STRASSER

26. Mai: ÖGB Oststeiermark startet Aktionswoche unter dem Motto "Preise runter!"

Der ÖGB Oststeiermark (Österreichischer Gewerkschaftsbund) startet eine Aktionswoche unter dem Motto "Preise runter!". "Österreich belegt bei der Inflationsrate leider einen Spitzenplatz in Europa. Es braucht dringten Maßnahmen gegen den Kaufkraftverlust", sagt Klaus Suitz, Vorsitzender der ÖGB Region Oststeiermark. Der ÖGB fordert Maßnahmen, die rasch bei den Menschen ankommen, erklärt er weiter.

Er kritisiert insbesondere, dass es bisher nicht zur Einführung eines Mietpreisdeckels gekommen ist, obwohl dies breite Entlastung und gleichzeitig eine Verringerung der Inflationsrate gebracht hätte. Weiters plädiert Siutz für die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel des täglichen Bedarfs und für einen Strompreisdeckel. Für Siutz sind die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung unzureichend, was sich insbesondere auch im Vergleich mit den Nachbarländern sehr deutlich zeigt. Aus diesem Grund nutzt der Österreichische Gewerkschaftsbund in seinen 52 Regionen, so auch in den 8 Regionen in der Steiermark, die ganze Woche bis inklusive 26. Mai für verschiedene Aktionen im öffentlichen Raum.

ÖGB Oststeiermark startet Aktionswoche unter dem Motto "Preise runter!" © ÖGB

25. Mai: Storytelling Festival begeistert wieder Groß und Klein in Vorau

Im Rahmen des 36. Austrian International Storytelling Festivals, das von 23. Mai bis 2. Juli in Graz, Vorau, Bruck an der Mur, Bad Radkersburg und Bad Schönau stattfindet, verzaubern wieder mehr als 50 Künstler und Künstlerinnen mit Geschichten aller Art. Das diesjährige Motto unter Geschäftsführerin und Intendantin Tessa Erker-Tegetthoff lautet #femalestories.

In Vorau warten die traditionellen Programmpunkte und Festivalklassiker auf große und kleine Besucherinnen und Besucher. So gibt es am Freitag, 2. Juni, für Schulklassen der Mittelschule Vorau die "Matineen der Geschichten". Am Abend laden ab 19.30 Uhr die Künstlerinnen und Künstler zur "Langen Nacht der Geschichte" in den Barocksaal des Stiftes Vorau ein. Auf der Bühne stehen unter anderem Erzählerin Deepa Kiran aus Indien, die österreichische Poetry Slamerin Agnes Maier sowie Roberto White aus Argentinien mit seinem Figurentheater.

Am Samstag, 3. Juni, wird von 15 bis 18 Uhr im Barocksaal beim "Fest der Fantasie" die Fantasie gefeiert. Neben den besten Geschichten und schönsten Märchen erwartet die Besucherschar bei freiem Eintritt Musik, Jonglage, Figurentheater, Walk Acts und vieles mehr. Das Programm ist für Kinder ab sechs Jahren. "Mit 'Vorau Erzählt' wird wieder eine Kulturveranstaltung geboten, die höchstes Niveau hat und gerade in unserer ländlichen Region zum Besuch einlädt", freut sich auch der Vorauer Bürgermeister Patriz Rechberger über das Event.

Mehr Infos und Tickets unter www.storytellingfestival.at/vorau-erzaehlt

Deepa Kiran wird beim Storytelling-Festival in Vorau auf der Bühne stehen © Bernd Gruber

25. Mai: Spatenstich für Glasfaserausbau in Bad Waltersdorf und Ebersdorf

Rund 18 Millionen Euro wird in den Netzausbau der beiden Gemeinden Bad Waltersdorf und Ebersdorf vonseiten der Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) investiert. Mit dem Spatenstich erfolgt auch die erste Bauphase in der Oststeiermark: "Bad Waltersdorf ist in den letzten Jahren gewachsen und wir wollen unseren Bürgern auch in Zukunft einen attraktiven Lebensraum bieten", sagt Josef Hauptmann, Bürgermeister von Bad Waltersdorf. Auch in Ebersdorf ist man froh, dass der Glasfaserausbau nun startet. "Mit der verbesserten Internetinfrastruktur können wir unsere Gemeinde fit für die Zukunft machen", sagt Gerald Maier, Bürgermeister von Ebersdorf.

Die beiden oststeirischen Gemeinden sind somit die ersten im Bezirk, in denen der Bau der Glasfaserleitung startet. Bis Ende 2024 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Und das ist nur der Beginn: Neben Bad Waltersdorf und Ebersdorf sollen bald in weiteren Gemeinden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die Bauphasen offiziell eingeläutet werden. "Wir sind gekommen, um zu bleiben und der Oststeiermark den Weg in die digitale Zukunft zu ermöglichen", sagt Chiristian Nemeth von der öGIG.

Christian Nemeth (öGIG), Josef Hauptmann (Bürgermeister Bad Waltersdorf), Gerald Maier (Bürgermeister Ebersdorf) und Armin Schlachter (Land Steiermark) © (c) KLAUS MORGENSTERN

25. Mai: Ressourcen- und Energieeffizientes Wirtschaften im Fokus

„Wirtschaft. Werte. Oststeiermark.“ – Mit diesem Motto vernetzt die Regionalentwicklung Oststeiermark Betriebe aus der Oststeiermark hinsichtlich Themen rund um gesellschaftliches, ökologisches und ethisches Wirtschaften. Die Veranstaltungsreihe versucht, anhand praxisnaher Beispiele und Expertinnenimpulse Antworten auf wichtige Fragestellungen in diesem Bereich zu liefern und den oststeirischen Unternehmen durch Impulse und Austausch untereinander einen Werkzeugkoffer voller Ideen und rasch umsetzbare Lösungen mitzugeben.

Dahingehend fand jüngst in Zusammenarbeit mit der Akademie für Nachhaltigkeit Pöllauer Tal ein Workshop zum Thema „Mit weniger mehr erreichen: Maßnahmen zur Ressourcen- und Energieeffizienz im Unternehmen“ im Schloss Pöllau statt. Unter der Leitung von Christian Angerbauer, Umweltberater und Verfahrenstechniker mit langjähriger Erfahrung, erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die Theorie und Praxis von ressourcen- und energieeffizientem Handeln. In einem interaktiven Workshop wurde sich mit Themen wie betriebliches Ressourcen- und Energiemanagement und dessen Kostenoptimierung auseinandergesetzt.

Besonders wertvoll waren die Erfahrungsberichte von Unternehmen aus der Oststeiermark, wie zum Beispiel ANDY WOLF EYEWEAR, Sparkasse Pöllau, Dynamic Assembly Machines Anlagenbau oder Stadtwerke Hartberg, die von ihren erfolgreichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung und nachhaltigem Handeln berichteten, diskutierten und sich somit auch neue Ideen für das eigene Unternehmen holen konnten.

Die Regionalentwicklung Oststeiermark hat gemeinsam mit der Akademie der Nachhaltigkeit Pöllauer Tal jüngst einen Workshop für Unternehmer in Pöllau abgehalten © Regionalentwicklung Ost

24. Mai: Detektivclub XXXY - Jugendtheater von triBühneKIDS Hartberg

Der Theaterverein „triBühne Hartberg“ bringt als 12. Jugendtheaterprojekt das Stück „Detektivclub XXXY“ in Kooperation mit dem Gymnasium Hartberg für Mädchen von 11 bis 13 Jahren.

Im Bühnenstück mit dem Untertitel „Höchstwahrscheinlich kriminelle Vorfälle in Schule & Co“ sind es Gruppenbildungen mit Plänen über Diebstähle, beispielsweise in einer Hartberger Modeboutique, lustige Beschädigungen und Mobbing-Späße. Tamara, Hannah und Xenia gründen den Detektivclub „XXXY“, um die Vorfälle aufzuklären. Sie und Solea sind unzufrieden und haben schließlich eigene Pläne. Die Gesamtleitung hat Diana Groß, für den Text verantwortlich ist Helmut Hütter, der auch gemeinsam mit Christoph Strauß Regie führt. (Johann Zugschwert)

Premiere ist am Freitag, 2. Juni 2023 - 18:00, BSZ-Hartberg Aula,

Samstag, 3. Juni 2023 - 18:00, BSZ-Hartberg Aula

Freitag, 16. Juni 2023 - 18:00 | Kultur- und Sporthalle St. Johann/Haide,

Mittwoch, 28.Juni 2023 - 9:30 - 16:30 |Weiz Volkshaus

Karten sind bei Diana Groß unter 0664/4350401, bei Helmut Hütter unter 0680/2333925 oder bei Christoph Strauß unter 0664/3249636 und bei den Schauspielerinnen erhältlich.

Das Jugendtheater von triBühneKIDS Hartberg © Johann Zugschwert

23. Mai: Samuel Grasser zählt zu den besten Restaurantfachleuten Österreichs

Bei den Junior Skills 2023, dem österreichweiten Lehrlingswettbewerb, holte sich Samuel Grasser die Goldmedaille. Der Restaurantfachmann-Lehrling vom Gasthof-Restaurant "Zum Brauhaus" Familie Großschedl in Hartberg zählt damit zu den besten Restaurantfachleuten Österreichs. Als Gratulanten stellten sich neben der Familie Großschedl auch Simone Pfeiffer, die Leiterin der WKO Regionalstelle Hartberg-Fürstenfeld und Bürgermeister Marcus Martschitsch ein.