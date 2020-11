LKH Feldbach-Fürstenfeld"Lage angespannt": Spitalsverbund behandelt steiermarkweit die meisten Covid-Patienten

Kages warnt: Dreht sich Kurve an Infektionen nicht, wird die Lage prekär. Dann sei auch die Notfallsversorgung in Gefahr.

Die Südoststeiermark hat sich vom Musterschüler zum Corona-Hotspot entwickelt. Nun ist der Spitalsverbund Feldbach-Fürstenfeld ein Spitzenreiter, der man gar nicht sein möchte: Steiermarkweit werden laut Kages in den Krankenhäusern in Feldbach und in Fürstenfeld die meisten Covid-19-Patienten behandelt. Insgesamt 78 Patientinnen und Patienten werden betreut - 65 davon auf der Allgemeinstation, 13 in Intensivbetten.