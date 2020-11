Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rainer Kitting aus Siebenbrunn plant bereits weitere Bücher © Kirin Kohlhauser

Eigentlich ist Rainer Kitting aus Kaindorf dafür verantwortlich, dass das Runde nicht ins Eckige gelangt. Am Tormann des USV Hartberg Umgebung beißen sich in der aktuellen Spielzeit die gegnerischen Stürmer die Zähne aus. Der Verein lacht in der Unterliga Ost von der Tabellenspitze. Abseits des grünen Rasens hat Kitting, der ursprünglich aus Siebenbrunn stammt, das Runde-ins-Eckige-Prinzip für sich kurzerhand umgedreht und in publizistische Reinform gegossen. Vor Kurzem erschien mit „Auf Jubel gebaut“ der erste Fußball-Jugendroman im Selbstverlag. Das Werk wurde mit 400 Stück aufgelegt.