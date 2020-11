Facebook

Die Kultur-, Event-, Sportszene und die Gastronomie-Branche sind vom neuerlichen Lockdown, der ab 3. November für vier Wochen in Kraft ist, besonders hart getroffen. Für Lokale besteht wieder ein Betretungsverbot.

Viele Wirte in der Region aber nützen die Möglichkeit, Speisen für das erlaubte Abhol- und Lieferservice zuzubereiten. Die Soforthilfe der Kleinen Zeitung: Wir präsentieren jene Lokale, bei denen die Küche nicht kalt bleibt. Die Liste wird laufen aktualisiert.

Wirte, bitte melden Gastronomen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die ihren Gästen trotz Betretungsverbot Schmankerln zum Abholen anbieten, können sich bei uns unter hartred@kleinezeitung.at melden. Wir werden Lokale, die ihren Gästen trotz der Zwangspause etwas zu bieten haben, dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte auch gleich die Öffnungszeiten verraten!

Hartberg

„Never change a winning Team“, sagt beispielsweise Werner Großschedl jun. vom Gasthof Brauhaus in Hartberg. "Wir haben das im Frühjahr gemeistert und werden es jetzt auch schaffen", so der Gastronom zuversichtlich. Er bietet Take-Away-Gerichte und sogar Zustellservice in der näheren Umgebung an. Auf der Homepage www.brauhaus.co.at gibt es eine Speisekarte zum Ausdrucken. Bestellungen sind omline und unter Tel. (03332) 62210 möglich.

Hartberg-Umgebung

Beim Restaurant Netzwerk by Zöhrer in Schildbach gibt es Burger mit Beilagen, Schnitzel und Backhendl. Es ist sowohl eine Abholung als auch eine Lieferung von 11 bis 14 Uhr im Umkreis von 5 Kilometern von den Standorten in Schildbach und Tiefenbach (Gemeinde Hartl) möglich. Die Liefergebühr beträgt 5 Euro. Mit zweitägiger Vorbestellfrist werden auch ganze Torten nach Hause zu- bzw. zur Abholung bereitgestellt. Bestellungen unter Tel. 0699-14 19 62 00 oder per E-Mail netztwerk@cafezoehrer.at oder office@cafezoehrer.at .

Bad Waltersdorf

Der Bergstadl in Leitersdorf bietet jeweils von Freitag bis Sonntag eine Zustellung als auch eine Abholmöglichkeit an. Bestellungen unter Tel. 0664-2618261.

Feistritztal

Der Gasthof Schrott in Hirnsdorf bietet samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr Speisen zum Abholen an. Bestellungen unter Tel. 0664-3410268.

Friedberg

Das Hotel-Gasthof Schwarzer Adler - Gressenbauer in Friedberg bietet täglich von 11 bis 13 Uhr Gerichte zum Abholen an. Bestellungen unter Tel. (03339) 22510.

Fürstenfeld

Ein Abholservice gibt es beim Gasthof Fasch & Gölles in Fürstenfeld von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr. Bestellungen unter Tel. (03382) 52438.

Grafendorf bei Hartberg

Der Gasthof Schöngrundner am Bahnhof in Grafendorf bietet Backhendl, Schnitzel und Cordon Bleu mit Beilagen und Salaten zum Abholen an. Am 7. und 8. November werden Freilandgänse aus dem Joglland aufgetischt und stehen gegen Vorbestellung mit Rotkraut und Knödel bereit. Die Wirte bitten, der Umwelt zuliebe selbst das Geschirr für die Abholung mitzubringen. Bestellungen sind unter Tel. (03338) 2284 möglich.

Hartl

Die Gäste der Backhendlstation Gasthof Schneider in Auffen müssen nicht auf Spezialitäten verzichten. Samstags und sonntags gibt es von 11 bis 14 Uhr gibt es einen Abholservice. Telefonische Vorbestellung jeweils freitags unter Tel. (03333) 2397.

Neustift an der Lafnitz

Speisen zum Abholen gibt es beim Gasthof Rabenbräu von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 14 Uhr sowie zusätzlich Freitag, Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Bestllungen unter Tel. (03338) 23300.

Pöllau

Der Gasthof Gruber in Pöllau bietet von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 13 Uhr ein Abholservice an. Bestellungen unter Tel. (03335) 2464.

Rohrbach an der Lafnitz

Speisen zum Abholen gibt es im Gasthaus Falk in Rohrbach täglich 11 bis 14 Uhr sowie zusätzlich am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Bestellungen unter Tel. (03338) 2315.

Vorau

Der Gasthof Kutscherwirt in Vorau kocht jeweils Samstag und Sonntag weiterhin aus. Gerichte zum Abholen gibt es von 11 bis 13 Uhr. Bestellungen unter Tel. (03337) 2211.