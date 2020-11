Facebook

Der langjährige Stadtpfarrer Johann Leopold ist 90-jährige verstorben © Diözese Graz-Seckau

Johann Leopold wurde 1930 in Edelsgrub als Sohn einer kinderreichen Bauernfamilie geboren. Nach seiner Priesterweihe 1961 wirkte er in mehreren Pfarren als Kaplan, ehe er 1972 Stadtpfarrer in Feldbach wurde. Dort war er bis 2007 tätig. 30 Jahre (1973 bis 2002) bekleidete er das Amt des Dechants im Dekanat Feldbach. Nach seiner Emeritierung wirkte er als „Pfarrer in Reichweite“ bis vor kurzem in der Thermenpfarre Loipersdorf.