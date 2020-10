Die Bauakademie Steiermark hat in Feldbach einen neuen Standort. Für Schüler aus der Ost- und Südsteiermark gibt es dort Einblicke mit Praxisbezug in die Bauberufe. Gestartet wird am 5. November.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landesinnungsmeister Alexander Pongratz (4.v.r.), mit Vertretern der Bauakademie, der PTS Feldbach und der Stadtgemeinde Feldbach stellten neuen Standort in Gniebing vor © Helmut Steiner

Die Polytechnischen Schulen (PTS) vor allem in der Ost- und Südoststeiermark gelten als wichtige „Bringer“ für den Nachwuchs an Fachkräften im Bau- und Baunebengewerbe. „Dort gelingt es, junge, dynamische Leute für diese Berufe zu interessieren und herauszufiltern“, ist Walther Wessiak, Mitglied der Landesinnung Bau, voll des Lobes für dieses wichtige Reservoir. Klar, dass man daher noch näher an den dringend benötigten künftigen Fachkräften sein will. Dazu hat die Bauakademie Steiermark nun einen neuen Standort in Gniebing bei Feldbach eingerichtet: als „Vulkanland – Handwerk – Kaderschmiede“.