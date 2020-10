Facebook

Ein LKW ist in den Graben gestürzt. © FF Fürstenfeld

Doppelter Einsatz am Freitagvormittag: Bei einem Wendemanöver in Speltenbach, im Bereich der Baustraße an der S7, ist ein Lenker mit seinem Lkw in den Graben gerutscht.